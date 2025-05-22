Индивидуальная
до 16 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
Начало: У метро Горьковская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7334 ₽ за всё до 16 чел.
Квест
до 6 чел.
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Краткий курс нижегородизации
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через призму местного жителя, историка и журналиста. Узнайте о сленге, байках и лучших местах города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 5900 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая
до 20 чел.
Нижний Новгород и его секреты
Узнайте тайны купеческого города, прогуливаясь по старинным улицам с усадьбами и замками. Вас ждут истории о дуэлянтах, агенте и кладоискателях
Начало: На Сенной площади
13 дек в 14:00
22 дек в 08:00
1800 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Прогулка в Започаинье
Откройте для себя Нижний Новгород с новым ракурсом: мобильный квест без гида, загадки и уникальные локации ждут вас в Започаинье
Начало: На Ильинской улице
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
Узнать, где, что и как нужно пить в столице Приволжья
Сегодня в 07:00
Завтра в 00:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
Водная прогулка
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
11 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская Швейцария и римские термы
Увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду: от панорамных видов парка «Швейцария» до римских терм, сочетающих историю и оздоровление
Начало: В районе Сахарный дол
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана22 мая 2025Хорошо поставленная речь
и приятный голос экскурсовода Петра сразу погружают тебя в ту информацию, которую он даёт. Очень нестандартная экскурсия! В
- ООксана12 марта 2025Сам поход в термы был приятным, красивое оформление интерьера + вода всегда расслабляет.
- ВВиктория3 января 2025Большое спасибо! Очень понравилось! Интересно!
- ООлег7 июля 2024Парк просто шикарный. Спасибо Петру, что показал нам это место. Узнали интересные факты и наблюдения про Нижний Новгород и его жителей сквозь века. Экскурс по баням разных народов так же был интересным и приятным.
- ООльга6 июля 2024Добрый день. Мы были с мужей в 2 ем. На очень понравилось.
- ЕЕлизавета26 марта 2024Отличный маршрут. Очень необычная экскурсия. Прогулка в сопровождении Петра, интересного рассказчика по красивому парку и продолжение экскурсии в термах. Отличная идея. Термы- незабываемые впечатление. На любой возраст и вкус. Очень рекомендуем!
