парке очень понятно и неразмыто рассказал об истории парка, кратко о нынешнем городе и его недалёком прошлом. В акварарке Океанис провел ознакомительный экскурс по территории Терм. Было здорово и очень познавательно! Самостоятельно вряд ли кто-то способен понять, для чего каждая баня и бассейн. Экскурсия заняла больше времени, чем было заявлено, из-за нашего интереса к некоторым деталям. Но на стоимость услуги это никак не повлияло. Очень рекомендую всем данную экскурсию