Прокатиться по Волге и насладиться завораживающими панорамами в компании опытного капитана
Думаете, где провести девичник, мальчишник, день рождения? Или просто хотите отдохнуть, устроить романтическое приключение или фотосессию? Приглашаю вас в небольшое водное путешествие на комфортабельном катере Аргонавт. Вы полюбуетесь видами Нижнего с воды и получите новые впечатления. Если пожелаете, прокатитесь на вейкборде.
Ближайшие даты:
31
мая
мая
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июн
июн
2
июн
июн
3
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июн
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июн
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите с воды главные достопримечательности Нижнего Новгорода: пять мостов, Чкаловскую лестницу, Кремль, Нижне-Волжскую набережную, собор Александра Невского, канатную дорогу и футбольный стадион. Отдохнёте и насладитесь лёгким волжским бризом. А если захотите получить заряд адреналина, прокатитесь на вейкборде!
Организационные детали
- На борт разрешено брать еду и напитки
- Прокат вейкборда включён в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в яхт-клубе Лето
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Меня зовут Сергей, я живу в Нижнем Новгороде всю свою жизнь. Безумно люблю этот город, наши реки и виды. Обожаю водные виды спорта: вейкборд, виндсерфинг. С удовольствием прокачу вас на катере и поделюсь роскошными панорамами.
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