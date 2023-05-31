Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде

Прокатиться по Волге и насладиться завораживающими панорамами в компании опытного капитана

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Думаете, где провести девичник, мальчишник, день рождения? Или просто хотите отдохнуть, устроить романтическое приключение или фотосессию? Приглашаю вас в небольшое водное путешествие на комфортабельном катере Аргонавт. Вы полюбуетесь видами Нижнего с воды и получите новые впечатления. Если пожелаете, прокатитесь на вейкборде.
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
31
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1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите с воды главные достопримечательности Нижнего Новгорода: пять мостов, Чкаловскую лестницу, Кремль, Нижне-Волжскую набережную, собор Александра Невского, канатную дорогу и футбольный стадион. Отдохнёте и насладитесь лёгким волжским бризом. А если захотите получить заряд адреналина, прокатитесь на вейкборде!

Организационные детали

  • На борт разрешено брать еду и напитки
  • Прокат вейкборда включён в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе Лето
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Романтические
Чкаловская лестница
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Стрелка
По рекам и каналам

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