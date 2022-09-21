Богата Нижегородская земля кладами, но еще больше легендами и кладоискателями. Да и настоящие клады находят не так уж редко. О трех больших кладах я вам расскажу и покажу места их сокрытия: особняк Каменских, дом городского головы Сироткина, усадьбу Абамелек-Лазаревых.

Нижний Новгород прославился как место ссылки неугодных оппозиционеров, и не только. В Зачатьевском монастыре держали Марфу Посадницу из Великого Новгорода. В XVII веке к нам сослали царскую невесту Марию Хлопову. После ссылки в Сибири Анненковы поселились в Нижнем Новгороде.

В нашем городе десять лет провел в ссылке писатель Владимир Короленко, останавливался надолго ссыльный Тарас Шевченко. На площади Свободы мы заглянем в Нижегородский острог, в котором сидели Максим Горький, Яков Свердлов и Феликс Дзержинский. В городе Горьком в эпоху СССР томился академик Андрей Сахаров. Будет не скучно. Присоединяйтесь.