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Описание
Богата Нижегородская земля кладами, но еще больше легендами и кладоискателями. Да и настоящие клады находят не так уж редко. О трех больших кладах я вам расскажу и покажу места их сокрытия: особняк Каменских, дом городского головы Сироткина, усадьбу Абамелек-Лазаревых.
Нижний Новгород прославился как место ссылки неугодных оппозиционеров, и не только. В Зачатьевском монастыре держали Марфу Посадницу из Великого Новгорода. В XVII веке к нам сослали царскую невесту Марию Хлопову. После ссылки в Сибири Анненковы поселились в Нижнем Новгороде.
В нашем городе десять лет провел в ссылке писатель Владимир Короленко, останавливался надолго ссыльный Тарас Шевченко. На площади Свободы мы заглянем в Нижегородский острог, в котором сидели Максим Горький, Яков Свердлов и Феликс Дзержинский. В городе Горьком в эпоху СССР томился академик Андрей Сахаров. Будет не скучно. Присоединяйтесь.
В любой день с 10:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Сувениры оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхневолжская набережная, д. 14
Завершение: улица Заломова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Пешеходная экскурсия на 3 часа для групп от 1 до 8 человек. Маршрут: Верхне-Волжская набережная – Кремль – Покровка – Ильинка - Набережная Федоровского. Все основные достопримечательности Нижнего Новгорода включены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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