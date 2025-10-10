Мои заказы

Могучие реки Нижнего: на катере по Волге и Оке

Насладитесь уникальной водной прогулкой по Волге и Оке. Откройте для себя Нижний Новгород с нового ракурса, погрузившись в его историю и природу
Путешествие на катере по Волге и Оке предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Нижнего Новгорода.

Участники увидят знаменитые достопримечательности, такие как Чкаловская лестница и Нижегородский кремль, и узнают о стратегическом значении слияния рек.

Экскурсия раскрывает культурное и историческое влияние рек на город, делая её незабываемым опытом для каждого
4.9
9 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные виды на Волгу и Оку
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📚 Интересные рассказы о городе
  • 🛥️ Комфортное путешествие на катере
  • 🌿 Природное наследие Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Чкаловская лестница
  • Нижегородский кремль
  • Верхневолжская набережная
  • Благовещенский монастырь
  • Нижегородская ярмарка

Описание водной прогулки

Начнём от Стрелки слияния рек. С борта яхты вы увидите Чкаловскую лестницу, Нижегородский кремль, Верхневолжскую набережную, Благовещенский монастырь, Нижегородскую ярмарку и другие достопримечательности.

Путешествие будут сопровождать нескучные беседы — о географии и природе слияния рек Волги и Оки:

  • Почему именно здесь встречаются две великие реки
  • Особенности течения, ландшафта, флоры и фауны в месте слияния
  • Как природные условия повлияли на формирование Нижнего Новгорода.

историческом значении слияния рек:

  • Роль Волги и Оки в развитии города как торгового и стратегического центра
  • Как реки защищали город и помогали в его обороне
  • Истории и легенды, связанные со слиянием рек

культурном влиянии Оки и Волги на жизнь города:

  • Как реки сформировали быт, архитектуру и культуру нижегородцев
  • Влияние на ремёсла, торговлю, судоходство

современное значении рек для Нижнего Новгорода:

  • Их роль в жизни транспорта, туризма, экологии
  • Как поддерживается связь с реками и сохраняется природное наследие

Организационные детали

  • С вами буду я — опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном
  • Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами. Есть уютная каюта с мягкими диванами
  • Вы можете взять на борт свои напитки и закуски

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Набережная Гребного Канала, 109с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 2202 туристов
Яхтинг для меня — отдушина, способ отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и получить новые эмоции. Ведь каждый день на яхте неповторим. Приглашаю разделить эти эмоции со мной!
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
Г
Горячева
10 окт 2025
После посадки Данил сказал, что экскурсия будет либо до Чкаловской лестницы, либо до Стрелки, но без экскурсии, а за экскурсию надо будет доплатить три тысячи. Доплатили, чтобы не портить день. Несмотря на то, что было начало октября, не было холодно, прекрасно чувствовалось на воде, гид даже дал порулить и интересно рассказывал.
Б
Брудзь
9 сен 2025
Спасибо замечательному гиду Даниле, прекрасные впечатления, увлекательная прогулка, много приятных впечатлений. Удачи и наилучшие пожелания гиду!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Нам с дочерью очень понравилась экскурсия! Гид Данил очень интересно рассказывал о тех местах, мимо которых мы проплывали. Вообще он очень удивил нас в самом хорошем смысле - несмотря на юный возраст, он очень уверенно держался и очень интересно рассказывал. Чувствуется, что человек много знает в разных областях и готов делиться своими знаниями. Это очень ценно!
Э
Эльвира
28 авг 2025
Замечательная экскурсия по воде на катере. По безопасности вопросов нет, Данил управляет и катером и процессом уверенно. Нашли общий язык быстро. Об истории города рассказывал интересно.
Посоветовал места и рестораны к посещению, сделал нам с мамой красивые фотографии. Однозначно рекомендую.
Мы остались довольны😍
Ю
Юлия
11 авг 2025
Данил провел нам замечательную экскурсию по Волге и Оке. Интересно рассказал о достопримечательностях города. Большое спасибо за прекрасную прогулку и отличное настроение!
А
Александра
7 авг 2025
Чудесная поогулка. Чудесный парень.
Классная поездка. Рассказал про город. Легкий в общении. Есть всё необходимое. Вода, жилеты, пледы. Было здорово.
Екатерина
Екатерина
4 авг 2025
Огородное спасибо Данилу за увлекательное путешествие на яхте на закате!!! Увидели основные достопримечательности с воды, узнали много новых интересных фактов о городе.
Яхта чистая, красивая, одно сплошное удовольствие рассекать на ней волны)
Н
Никита
21 июл 2025
Все понравилось. По возможности берите несколько часов. Одного часа оказалось мало, а после нас уже было забронировано и продлить не получилось.
П
Павел
7 июл 2025
Недавно мы с друзьями отправились на речную прогулку по Волге на катере, и это было просто незабываемо! Отдельное спасибо капитану Данилу — настоящему профессионалу и душевному человеку.

Катер был в отличном
состоянии, чистый и комфортный. Данил не только уверенно управлял судном, но и увлекательно рассказывал о достопримечательностях, истории города и местных легендах. Мы увидели Нижний Новгород с нового ракурса!

Капитан создал очень тёплую атмосферу, ответил на все наши вопросы и даже сделал несколько остановок для фотосессии. Чувствовалось, что он действительно любит своё дело и заботится о гостях.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

