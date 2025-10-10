Путешествие на катере по Волге и Оке предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Нижнего Новгорода.
Участники увидят знаменитые достопримечательности, такие как Чкаловская лестница и Нижегородский кремль, и узнают о стратегическом значении слияния рек.
Экскурсия раскрывает культурное и историческое влияние рек на город, делая её незабываемым опытом для каждого
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные виды на Волгу и Оку
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📚 Интересные рассказы о городе
- 🛥️ Комфортное путешествие на катере
- 🌿 Природное наследие Нижнего Новгорода
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Чкаловская лестница
- Нижегородский кремль
- Верхневолжская набережная
- Благовещенский монастырь
- Нижегородская ярмарка
Описание водной прогулки
Начнём от Стрелки слияния рек. С борта яхты вы увидите Чкаловскую лестницу, Нижегородский кремль, Верхневолжскую набережную, Благовещенский монастырь, Нижегородскую ярмарку и другие достопримечательности.
Путешествие будут сопровождать нескучные беседы — о географии и природе слияния рек Волги и Оки:
- Почему именно здесь встречаются две великие реки
- Особенности течения, ландшафта, флоры и фауны в месте слияния
- Как природные условия повлияли на формирование Нижнего Новгорода.
… историческом значении слияния рек:
- Роль Волги и Оки в развитии города как торгового и стратегического центра
- Как реки защищали город и помогали в его обороне
- Истории и легенды, связанные со слиянием рек
… культурном влиянии Оки и Волги на жизнь города:
- Как реки сформировали быт, архитектуру и культуру нижегородцев
- Влияние на ремёсла, торговлю, судоходство
… современное значении рек для Нижнего Новгорода:
- Их роль в жизни транспорта, туризма, экологии
- Как поддерживается связь с реками и сохраняется природное наследие
Организационные детали
- С вами буду я — опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном
- Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами. Есть уютная каюта с мягкими диванами
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная Гребного Канала, 109с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 2202 туристов
Яхтинг для меня — отдушина, способ отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и получить новые эмоции. Ведь каждый день на яхте неповторим. Приглашаю разделить эти эмоции со мной!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Горячева
10 окт 2025
После посадки Данил сказал, что экскурсия будет либо до Чкаловской лестницы, либо до Стрелки, но без экскурсии, а за экскурсию надо будет доплатить три тысячи. Доплатили, чтобы не портить день. Несмотря на то, что было начало октября, не было холодно, прекрасно чувствовалось на воде, гид даже дал порулить и интересно рассказывал.
Б
Брудзь
9 сен 2025
Спасибо замечательному гиду Даниле, прекрасные впечатления, увлекательная прогулка, много приятных впечатлений. Удачи и наилучшие пожелания гиду!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Нам с дочерью очень понравилась экскурсия! Гид Данил очень интересно рассказывал о тех местах, мимо которых мы проплывали. Вообще он очень удивил нас в самом хорошем смысле - несмотря на юный возраст, он очень уверенно держался и очень интересно рассказывал. Чувствуется, что человек много знает в разных областях и готов делиться своими знаниями. Это очень ценно!
Э
Эльвира
28 авг 2025
Замечательная экскурсия по воде на катере. По безопасности вопросов нет, Данил управляет и катером и процессом уверенно. Нашли общий язык быстро. Об истории города рассказывал интересно.
Посоветовал места и рестораны к посещению, сделал нам с мамой красивые фотографии. Однозначно рекомендую.
Мы остались довольны😍
Ю
Юлия
11 авг 2025
Данил провел нам замечательную экскурсию по Волге и Оке. Интересно рассказал о достопримечательностях города. Большое спасибо за прекрасную прогулку и отличное настроение!
А
Александра
7 авг 2025
Чудесная поогулка. Чудесный парень.
Классная поездка. Рассказал про город. Легкий в общении. Есть всё необходимое. Вода, жилеты, пледы. Было здорово.
Екатерина
4 авг 2025
Огородное спасибо Данилу за увлекательное путешествие на яхте на закате!!! Увидели основные достопримечательности с воды, узнали много новых интересных фактов о городе.
Яхта чистая, красивая, одно сплошное удовольствие рассекать на ней волны)
Н
Никита
21 июл 2025
Все понравилось. По возможности берите несколько часов. Одного часа оказалось мало, а после нас уже было забронировано и продлить не получилось.
П
Павел
7 июл 2025
Недавно мы с друзьями отправились на речную прогулку по Волге на катере, и это было просто незабываемо! Отдельное спасибо капитану Данилу — настоящему профессионалу и душевному человеку.
Катер был в отличном
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
