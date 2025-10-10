Г Горячева После посадки Данил сказал, что экскурсия будет либо до Чкаловской лестницы, либо до Стрелки, но без экскурсии, а за экскурсию надо будет доплатить три тысячи. Доплатили, чтобы не портить день. Несмотря на то, что было начало октября, не было холодно, прекрасно чувствовалось на воде, гид даже дал порулить и интересно рассказывал.

Б Брудзь Спасибо замечательному гиду Даниле, прекрасные впечатления, увлекательная прогулка, много приятных впечатлений. Удачи и наилучшие пожелания гиду!

Т Татьяна Нам с дочерью очень понравилась экскурсия! Гид Данил очень интересно рассказывал о тех местах, мимо которых мы проплывали. Вообще он очень удивил нас в самом хорошем смысле - несмотря на юный возраст, он очень уверенно держался и очень интересно рассказывал. Чувствуется, что человек много знает в разных областях и готов делиться своими знаниями. Это очень ценно!

Э Эльвира Замечательная экскурсия по воде на катере. По безопасности вопросов нет, Данил управляет и катером и процессом уверенно. Нашли общий язык быстро. Об истории города рассказывал интересно.

Посоветовал места и рестораны к посещению, сделал нам с мамой красивые фотографии. Однозначно рекомендую.

Мы остались довольны😍

Ю Юлия Данил провел нам замечательную экскурсию по Волге и Оке. Интересно рассказал о достопримечательностях города. Большое спасибо за прекрасную прогулку и отличное настроение!

А Александра Чудесная поогулка. Чудесный парень.

Классная поездка. Рассказал про город. Легкий в общении. Есть всё необходимое. Вода, жилеты, пледы. Было здорово.

Екатерина Огородное спасибо Данилу за увлекательное путешествие на яхте на закате!!! Увидели основные достопримечательности с воды, узнали много новых интересных фактов о городе.

Яхта чистая, красивая, одно сплошное удовольствие рассекать на ней волны)

Н Никита Все понравилось. По возможности берите несколько часов. Одного часа оказалось мало, а после нас уже было забронировано и продлить не получилось.