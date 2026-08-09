За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу! Там в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды озера Светлояр, из ниоткуда появляется великолепный Шереметьевский дворец. Край грибов, ложкарей и старинных легенд откроет вам свои тайны.
В пути вас ждут рассказы о Поветлужском крае, скитах и староверах, о трудах чиновника и этнографа Павла Ивановича Мельникова-Печерского.
В пути вас ждут рассказы о Поветлужском крае, скитах и староверах, о трудах чиновника и этнографа Павла Ивановича Мельникова-Печерского.
Описание экскурсииМы стартуем от вашей гостиницы и сразу едем в Юрино, самый дальний пункт нашего маршрута, где род Шереметевых выстроил свой великолепный дворец. Мы едем вдоль Ветлуги, мимо нескольких древних городищ (Воскресенское и Богородское). Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь. Замок Шереметева Замок Шереметева в Юрино — это огромный дворцовый комплекс, раскинувшийся на 45 гектарах. Местный гид проведет для вас интересную экскурсию по лабиринту комнат, которых в замке больше ста. После визита во дворец вы прогуляетесь по парку, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте на набережной. Из Юрино мы поедем на озеро Светлояр. Светлояр — одно из самых загадочных озер, вода из которого обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна этого удивительного озера. Также мы посетим храм в селе Владимирское. В местечке с простым именем Боковое нас ждет обед. Последним пунктом нашей программы станет город мастеров Семёнов, центр ремесел и родина знаменитой «хохломы». В музее фабрики «Хохломская роспись» вы познакомитесь с историей развития народного прикладного творчества. Вы увидите, как рождается хохлома; мастера резьбы и росписи покажут вам свою работу. В ходе экскурсии вы сможете приобрести красивые и качественные сувениры. От памятника Борису Корнилову мы прогуляемся по центру Семёнова.
В зимний период (ноябрь-март) экскурсия не проводиться.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шереметева в Юрино
- Озеро Светлояр
- Фабрику «Хохломская роспись»
Что включено
- Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура. В зимний период (ноябрь-март) экскурсия не проводиться.
Что не входит в цену
- Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
- Экскурсия в Шереметьевском дворце - 300 руб. с человека.
- Экскурсия на фабрику «Хохломская роспись» - 450 руб. /группа (1 час), входной билет 110 руб.
- Обед около 200-300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4
Когда и сколько длится?
Когда: В зимний период (ноябрь-март) экскурсия не проводиться.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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