Мы стартуем от вашей гостиницы и сразу едем в Юрино, самый дальний пункт нашего маршрута, где род Шереметевых выстроил свой великолепный дворец. Мы едем вдоль Ветлуги, мимо нескольких древних городищ (Воскресенское и Богородское). Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь.

Замок Шереметева

Замок Шереметева в Юрино — это огромный дворцовый комплекс, раскинувшийся на 45 гектарах. Местный гид проведет для вас интересную экскурсию по лабиринту комнат, которых в замке больше ста. После визита во дворец вы прогуляетесь по парку, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте на набережной. Из Юрино мы поедем на озеро Светлояр.

Светлояр — одно из самых загадочных озер, вода из которого обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна этого удивительного озера. Также мы посетим храм в селе Владимирское.

В местечке с простым именем Боковое нас ждет обед. Последним пунктом нашей программы станет город мастеров Семёнов, центр ремесел и родина знаменитой «хохломы». В музее фабрики «Хохломская роспись» вы познакомитесь с историей развития народного прикладного творчества. Вы увидите, как рождается хохлома; мастера резьбы и росписи покажут вам свою работу. В ходе экскурсии вы сможете приобрести красивые и качественные сувениры. От памятника Борису Корнилову мы прогуляемся по центру Семёнова.