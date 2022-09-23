Нижегородский край. Хохлома. Скиты. Озеро Светлояр. Шереметьевский замок

За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу

За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу! Там в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды озера Светлояр, из ниоткуда появляется великолепный Шереметьевский дворец. Край грибов, ложкарей и старинных легенд откроет вам свои тайны.

В пути вас ждут рассказы о Поветлужском крае, скитах и староверах, о трудах чиновника и этнографа Павла Ивановича Мельникова-Печерского.
Нижегородский край. Хохлома. Скиты. Озеро Светлояр. Шереметьевский замок
Нижегородский край. Хохлома. Скиты. Озеро Светлояр. Шереметьевский замок
Нижегородский край. Хохлома. Скиты. Озеро Светлояр. Шереметьевский замок
Нижегородский край. Хохлома. Скиты. Озеро Светлояр. Шереметьевский замок
Нижегородский край. Хохлома. Скиты. Озеро Светлояр. Шереметьевский замок
Нижегородский край. Хохлома. Скиты. Озеро Светлояр. Шереметьевский замок
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Что вас ожидает 🤩

  • Замок Шереметева в Юрино
  • Озеро Светлояр
  • Фабрику «Хохломская роспись»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы стартуем от вашей гостиницы и сразу едем в Юрино, самый дальний пункт нашего маршрута, где род Шереметевых выстроил свой великолепный дворец. Мы едем вдоль Ветлуги, мимо нескольких древних городищ (Воскресенское и Богородское). Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь.

Замок Шереметева

Замок Шереметева в Юрино — это огромный дворцовый комплекс, раскинувшийся на 45 гектарах. Местный гид проведет для вас интересную экскурсию по лабиринту комнат, которых в замке больше ста. После визита во дворец вы прогуляетесь по парку, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте на набережной. Из Юрино мы поедем на озеро Светлояр.
Светлояр — одно из самых загадочных озер, вода из которого обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна этого удивительного озера. Также мы посетим храм в селе Владимирское.
В местечке с простым именем Боковое нас ждет обед. Последним пунктом нашей программы станет город мастеров Семёнов, центр ремесел и родина знаменитой «хохломы». В музее фабрики «Хохломская роспись» вы познакомитесь с историей развития народного прикладного творчества. Вы увидите, как рождается хохлома; мастера резьбы и росписи покажут вам свою работу. В ходе экскурсии вы сможете приобрести красивые и качественные сувениры. От памятника Борису Корнилову мы прогуляемся по центру Семёнова.

В любой день с 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура
Что не входит
  • Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия в Шереметьевском дворце — 300 руб. с человека.
  • Экскурсия на фабрику «Хохломская роспись» — 450 руб. /группа (1 час), входной билет 110 руб.
  • Обед около 200-300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 8:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии в 8.30. Возвращение в Нижний Новгород в 20.00. Общее расстояние на автомобиле — 450 км. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Размер группы от 1 до 4 человек. Для большего количества человек можно организовать поездку на другом транспорте. Стоимость уточняйте
  • Пожалуйста
  • В переписке по поводу заказа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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