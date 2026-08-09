Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу! Там в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды озера Светлояр, из ниоткуда появляется великолепный Шереметьевский дворец. Край грибов, ложкарей и старинных легенд откроет вам свои тайны.



В пути вас ждут рассказы о Поветлужском крае, скитах и староверах, о трудах чиновника и этнографа Павла Ивановича Мельникова-Печерского.

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 45 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы стартуем от вашей гостиницы и сразу едем в Юрино, самый дальний пункт нашего маршрута, где род Шереметевых выстроил свой великолепный дворец. Мы едем вдоль Ветлуги, мимо нескольких древних городищ (Воскресенское и Богородское). Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь. Замок Шереметева Замок Шереметева в Юрино — это огромный дворцовый комплекс, раскинувшийся на 45 гектарах. Местный гид проведет для вас интересную экскурсию по лабиринту комнат, которых в замке больше ста. После визита во дворец вы прогуляетесь по парку, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте на набережной. Из Юрино мы поедем на озеро Светлояр. Светлояр — одно из самых загадочных озер, вода из которого обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна этого удивительного озера. Также мы посетим храм в селе Владимирское. В местечке с простым именем Боковое нас ждет обед. Последним пунктом нашей программы станет город мастеров Семёнов, центр ремесел и родина знаменитой «хохломы». В музее фабрики «Хохломская роспись» вы познакомитесь с историей развития народного прикладного творчества. Вы увидите, как рождается хохлома; мастера резьбы и росписи покажут вам свою работу. В ходе экскурсии вы сможете приобрести красивые и качественные сувениры. От памятника Борису Корнилову мы прогуляемся по центру Семёнова.

В зимний период (ноябрь-март) экскурсия не проводиться. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик