Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Семёнов — столица золотой хохломы

Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Приглашаем вас отправиться в небольшой, но славный своим искусством Семёнов.

Вы увидите, как рождается диво-дивное — золотая хохлома, узнаете местные особенности этого ремесла, понаблюдаете за филигранной работой мастеров и сможете сами расписать матрешку.

А в гостях у Семёна Ложкаря познакомитесь с крестьянским бытом и народными традициями.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Семёнов — столица золотой хохломы
Семёнов — столица золотой хохломы

Что вас ожидает

Уютная русская старина в «Доме Семёна Ложкаря»
Так называется местный Музей 🖼 народного быта, в который мы отправимся по приезде в Семёнов. В теплом деревенском доме, построенном в традиционном стиле русского деревянного зодчества, витают запахи свежего хлеба и кваса, а гостей встречает заботливая хозяйка Семёновна. Она расскажет о жизни семьи на Руси и поделится секретами домашнего уюта. А еще вы рассмотрите забытые предметы крестьянского быта — валёк, рубель, коромысло, ухват — и даже научитесь ими пользоваться.

Тайны пламенной хохломы
На фабрике «Хохломская роспись» вы увидите, как рождается искусство — расписные изделия, сияющие золотом и киноварью. Разберетесь в уникальной технологии «получения золота из серебра» и понаблюдаете за работой мастеров по росписи и резьбе. После отправимся в центр «Золотая хохлома». Вы узнаете об истоках знаменитого русского ремесла, заглянете в «Царскую комнату» и по желанию поучаствуете в мастер-классе — распишете красавицу-матрешку или деревянную ложку. Здесь же можно купить хохломские изделия в подарок близким.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость экскурсии 🧭, а что — нет

  • Включён трансфер из Нижнего Новгорода до Семёнова и обратно: отправление в 9:00, возвращение в 18:00 на место встречи
  • Мастер-класс по росписи по желанию и оплачивается отдельно (150 руб. с человека)
  • Обед не предусмотрен, но предоставляется свободное время для питания
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина в Н. Новгороде
Семёнов — столица золотой хохломы
Семёнов — столица золотой хохломы
Семёнов — столица золотой хохломы
Семёнов — столица золотой хохломы
Семёнов — столица золотой хохломы
Семёнов — столица золотой хохломы
Семёнов — столица золотой хохломы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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