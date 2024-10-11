За пять веков каменный кремль накопил много тайн, интригующих легенд и поражающих фактов. Это не просто сооружение — это живой организм, у которого есть прошлое, настоящее и будущее. Мы поговорим и о том, и о другом. Вы изучите архитектурные памятники и знаковые места удивительной крепости.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
- Стены и башни. Мы внимательно их рассмотрим и сравним с другими кремлями страны. А ещё поищем здесь почерк итальянцев и новгородцев.
- Дворец губернатора, «Арсенал» и «Дом-самолёт». Обсудим, как связаны эти постройки разных веков. Я расскажу, чем они жили раньше и для чего нужны сейчас.
- Одну из лучших видовых площадок. Скольких художников она мотивировала взяться за краски! Я покажу вам репродукции картин, запечатлевших эти виды.
- Собор Михаила Архангела — самый древний храм, сохранившийся в Нижнем Новгороде. В нём расположена могила Кузьмы Минина.
- Здание присутственных мест. Поговорим о постройке времён Екатерины II и площади, которая хотела стать столичной, но не стала.
- Памятник основателю города Юрию Всеволодовичу и его духовному наставнику Симону.
- Манеж. Сооружение первой половины 19-го века, пережившее несколько разных жизней.
- Памятник Дмитрию Донскому и его супруге Евдокии — дочери нижегородского князя.
Организационные детали
- Экскурсия проходит снаружи и внутри кремля, без прохода по боевому ходу.
- Если количество участников будет больше 10 человек, экскурсия пройдёт с радиогидом.
- При меньшем количестве — с усилителем звука или без него, в зависимости от количества человек.
- По возможности мы зайдём в собор Михаила Архангела. Но если в нём будет много людей, посетить его не получится (собор камерный, маленький).
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети 8-18 лет
|1 000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Чкалову
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 562 туристов
Привет! Я Лена, заражаю любовью к Городу и заряжаю энергией!). Я профессиональный Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду. 2021 год — год 800-летия Нижнего Новгорода — стал для меня памятным благодаря двумЗадать вопрос
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