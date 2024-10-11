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За пять веков каменный кремль накопил много тайн, интригующих легенд и поражающих фактов. Это не просто сооружение — это живой организм, у которого есть прошлое, настоящее и будущее. Мы поговорим и о том, и о другом. Вы изучите архитектурные памятники и знаковые места удивительной крепости.