Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая экскурсия в Нижнем Новгороде

В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода

Кремль — сердце Нижнего Новгорода. Именно с него начинается история города. Мы покажем вам это место с нового ракурса. Вы наденете наушники и отправитесь по маршруту за актёрами. Услышите их диалоги, а также голоса известных деятелей и знаменитых горожан. Узнаете легенды, интересные истории и забавные факты о столице Поволжья. Будет необычно, душевно, весело и … вкусно.
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
Ближайшие даты:
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
24
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Я встречу вас, раздам наушники и скажу вступительное слово. А дальше вы пойдёте по маршруту за ребятами-актёрами. По сюжету экскурсии познакомитесь с Аней и Димой, студентами-историками, которые пишут проект о башнях Нижегородского кремля.

Вы увидите:

  • Башни кремля
  • Губернаторский сад
  • Михайло-Архангельский собор
  • Памятник основателю города
  • Откос с видом на Стрелку
  • Манеж
  • Памятник Дмитрию Донскому и его супруге
  • Военную выставку под открытым небом
  • 3D-макет исторической части Нижнего Новгорода

Вы узнаете:

  • С чего начинался город
  • Где находится старейший храм Нижнего
  • Что за часовня приютилась рядом с самым фешенебельным городским отелем
  • В чём заключается легенда о Феде Литвиче и девушке с коромыслом
  • Как город связан с Иваном Грозным и Николаем I

Кому подойдёт

Экскурсия интересна и путешественникам, и местным жителям. Часто молодые нижегородцы приводят на неё родителей, приехавших к ним в гости. А ещё интересно, когда мужья, которые пришли не по своей воле и сначала стоят со страдальческим видом, после экскурсии спрашивают: «А есть ещё что-то подобное?»

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я и мои помощники-актёры.

в субботу в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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