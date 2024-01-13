В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Кремль — сердце Нижнего Новгорода. Именно с него начинается история города. Мы покажем вам это место с нового ракурса. Вы наденете наушники и отправитесь по маршруту за актёрами. Услышите их диалоги, а также голоса известных деятелей и знаменитых горожан. Узнаете легенды, интересные истории и забавные факты о столице Поволжья. Будет необычно, душевно, весело и … вкусно.
Ближайшие даты:
13
янв
янв
20
янв
янв
27
янв
янв
3
фев
фев
10
фев
фев
17
фев
фев
24
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Я встречу вас, раздам наушники и скажу вступительное слово. А дальше вы пойдёте по маршруту за ребятами-актёрами. По сюжету экскурсии познакомитесь с Аней и Димой, студентами-историками, которые пишут проект о башнях Нижегородского кремля.
Вы увидите:
- Башни кремля
- Губернаторский сад
- Михайло-Архангельский собор
- Памятник основателю города
- Откос с видом на Стрелку
- Манеж
- Памятник Дмитрию Донскому и его супруге
- Военную выставку под открытым небом
- 3D-макет исторической части Нижнего Новгорода
Вы узнаете:
- С чего начинался город
- Где находится старейший храм Нижнего
- Что за часовня приютилась рядом с самым фешенебельным городским отелем
- В чём заключается легенда о Феде Литвиче и девушке с коромыслом
- Как город связан с Иваном Грозным и Николаем I
Кому подойдёт
Экскурсия интересна и путешественникам, и местным жителям. Часто молодые нижегородцы приводят на неё родителей, приехавших к ним в гости. А ещё интересно, когда мужья, которые пришли не по своей воле и сначала стоят со страдальческим видом, после экскурсии спрашивают: «А есть ещё что-то подобное?»
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я и мои помощники-актёры.
в субботу в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Минина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 13:00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Меня зовут Полина. Я основатель и руководитель одного необычного проекта. Совместно с командой историков, краеведов, режиссёра, звукорежиссёра, актёров, мы создали крутой проект об истории Нижнего Новгорода в новом современном формате.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие туры из Нижнего Новгорода
скидка
30%
Групповая
2 часа
Сердце Нижнего: история и кремль в одной экскурсии
Откройте для себя дух старинного Нижнего Новгорода, его кремль и площади, насыщенные историей и культурой
на площади Минина и Пожарского
Сегодня
Завтра
13 янв
3 фев
18751 313₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
на площади Минина и Пожарского
Сегодня
Завтра
13 янв
14 янв
65005 525₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Групповая
2 часа
Кремль - Сердце Нижнего: путешествие в историю города
Откройте для себя тайны Нижегородского кремля и площади Минина и Пожарского в компании опытного гида
Улица Алексеевская, 2
Сегодня
Завтра
13 янв
3 фев
18751 313₽ за человека