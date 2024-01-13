Кремль — сердце Нижнего Новгорода. Именно с него начинается история города. Мы покажем вам это место с нового ракурса. Вы наденете наушники и отправитесь по маршруту за актёрами. Услышите их диалоги, а также голоса известных деятелей и знаменитых горожан. Узнаете легенды, интересные истории и забавные факты о столице Поволжья. Будет необычно, душевно, весело и … вкусно.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Я встречу вас, раздам наушники и скажу вступительное слово. А дальше вы пойдёте по маршруту за ребятами-актёрами. По сюжету экскурсии познакомитесь с Аней и Димой, студентами-историками, которые пишут проект о башнях Нижегородского кремля.

Вы увидите:

Башни кремля

Губернаторский сад

Михайло-Архангельский собор

Памятник основателю города

Откос с видом на Стрелку

Манеж

Памятник Дмитрию Донскому и его супруге

Военную выставку под открытым небом

3D-макет исторической части Нижнего Новгорода

Вы узнаете:

С чего начинался город

Где находится старейший храм Нижнего

Что за часовня приютилась рядом с самым фешенебельным городским отелем

В чём заключается легенда о Феде Литвиче и девушке с коромыслом

Как город связан с Иваном Грозным и Николаем I

Кому подойдёт

Экскурсия интересна и путешественникам, и местным жителям. Часто молодые нижегородцы приводят на неё родителей, приехавших к ним в гости. А ещё интересно, когда мужья, которые пришли не по своей воле и сначала стоят со страдальческим видом, после экскурсии спрашивают: «А есть ещё что-то подобное?»

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я и мои помощники-актёры.