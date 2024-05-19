1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Мы здорово провели время. Было очень увлекательно и познавательно, много узнали о Максиме Горьком. Также Сергей порекомендовал другие маршруты для посещения и вкусные рестораны.
- ХХлюстова16 мая 2024Экскурсия, проведённая 7 мая Сергеем, нам понравилась. Чувствуется профессионализм гида и любовь к родному краю. Сергей провëз нас по знаковым
- ВВладимир9 мая 2024Все было супер, машина комфортабельная, экскурсия интересная, экскурсовод профи. Хочется еще раз, так как за 3 часа невозможно все рассказать
- ЕЕlena7 мая 2024Спасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о том, о чем не пишут
- ООлеся3 мая 2024Очень интересная экскурсия. Постели много новых мест.
- ММаксим28 апреля 2024Спасибо Евгению за замечательную экскурсию, мастерски построенную и легко и непринужденно исполненную!!! Отличная подача материала, за которой чувствуются глубокие и обширные знания, ответы на многочисленные вопросы и четко проложенный маршрут!!! Будем рады побывать ещё на экскурсиях с Евгением!!!
- ААнна5 апреля 2024Благодарим Татьяну за проведённую экскурсию! Было очень интересно и душевно)
- ССусанна8 марта 2024Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно!
- ССВЕТЛАНА11 января 2024Интересная экскурсия. Не смотря на то, что это третья экскурсия по Нижнему Новгороду, узнали много нового. Гид Евгений глубоко и разносторонне знает историю города. Рекомендую эту экскурсию тем,кто более детально хочет познакомиться с Нижним
- ЕЕлена18 декабря 2023Спасибо экскурсоводу Татьяне, в результате получилась экскурсия -беседа.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Домик Каширина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Домик Каширина" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 450 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Домик Каширина», 173 ⭐ отзыва, цены от 3450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август