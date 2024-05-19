Экскурсии в Домик Каширина в Нижнем Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Домик Каширина» в Нижнем Новгороде, цены от 3 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Мы здорово провели время. Было очень увлекательно и познавательно, много узнали о Максиме Горьком. Также Сергей порекомендовал другие маршруты для посещения и вкусные рестораны.
  • Х
    Хлюстова
    16 мая 2024
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Экскурсия, проведённая 7 мая Сергеем, нам понравилась. Чувствуется профессионализм гида и любовь к родному краю. Сергей провëз нас по знаковым
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    местам города, показал самые красивые локации. К сожалению, вмешалась погода: шёл проливной дождь с сильным ветром, а потому красивых фотографий не получилось. Но мы поняли, что влюбиться в Нижний Новгород за один день, конечно, можно. Благодарим всю вашу команду за работу! Надеемся, что ещё не раз обратимся к вам в поисках интересных путешествий. До новых встреч!

  • В
    Владимир
    9 мая 2024
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Все было супер, машина комфортабельная, экскурсия интересная, экскурсовод профи. Хочется еще раз, так как за 3 часа невозможно все рассказать
  • Е
    Еlena
    7 мая 2024
    Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
    Спасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о том, о чем не пишут
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    на информационных сайтах, показали город с другой стороны, где история оживает и переплетается с судьбами и легендами. И это причины, почему стоило взять эту экскурсию. А еще у нас остались фотографии, сделанные с обычного телефона, но это как раз тот случай, когда место трудно испортить непрофессионалу.

    Спасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о том
  • О
    Олеся
    3 мая 2024
    Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
    Очень интересная экскурсия. Постели много новых мест.
  • М
    Максим
    28 апреля 2024
    Започаинье - душа Нижнего Новгорода
    Спасибо Евгению за замечательную экскурсию, мастерски построенную и легко и непринужденно исполненную!!! Отличная подача материала, за которой чувствуются глубокие и обширные знания, ответы на многочисленные вопросы и четко проложенный маршрут!!! Будем рады побывать ещё на экскурсиях с Евгением!!!
  • А
    Анна
    5 апреля 2024
    Нижний Новгород - город с купеческим размахом
    Благодарим Татьяну за проведённую экскурсию! Было очень интересно и душевно)
  • С
    Сусанна
    8 марта 2024
    Нижний Новгород - город с купеческим размахом
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно!
  • С
    СВЕТЛАНА
    11 января 2024
    Започаинье - душа Нижнего Новгорода
    Интересная экскурсия. Не смотря на то, что это третья экскурсия по Нижнему Новгороду, узнали много нового. Гид Евгений глубоко и разносторонне знает историю города. Рекомендую эту экскурсию тем,кто более детально хочет познакомиться с Нижним
  • Е
    Елена
    18 декабря 2023
    Нижний Новгород - город с купеческим размахом
    Спасибо экскурсоводу Татьяне, в результате получилась экскурсия -беседа.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Домик Каширина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Влюбиться в Нижний Новгород за один день
  2. Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
  3. Нижний Новгород - город с купеческим размахом
  4. Започаинье - душа Нижнего Новгорода
  5. Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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