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местам города, показал самые красивые локации. К сожалению, вмешалась погода: шёл проливной дождь с сильным ветром, а потому красивых фотографий не получилось. Но мы поняли, что влюбиться в Нижний Новгород за один день, конечно, можно. Благодарим всю вашу команду за работу! Надеемся, что ещё не раз обратимся к вам в поисках интересных путешествий. До новых встреч!