Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Вы поймете отличия православных христиан от старообрядцев, католиков от лютеран, армянской церкви от баптистской. Расшифруете архитектурные особенности храмов разных конфессий, раскроете исторические корни великих религиозных праздников и даже познакомитесь с местными священниками и настоятелями!

Описание экскурсии

Храмы разных религий

Нижний Новгород — многоконфессиональный город, в котором веками живут народы разных вероисповеданий. Вы погрузитесь в атмосферу старейшей в стране ортодоксальной синагоги и соборной мечети и раскроете, почему в исламе и иудаизме женщины молятся отдельно от мужчин. А также осмотрите святыни Кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского и посетите армянскую апостольскую церковь «Сурб Аменапркич», римско-католический приход, баптистское собрание и старообрядческий собор.

О религиях увлекательно

Вы узнаете много нового о старейших авраамических религиях мира: что такое шаббат, почему евреи всего мира отдыхают по субботам, когда и почему произошел раскол единого христианского мира на католиков и православных. А также: зачем христианские церкви до сих пор копируют многие элементы знаменитого Иерусалимского храма, как на Руси появилось старообрядчество и в качестве кого мусульмане почитают Иисуса Христа.

Организационные детали