Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

  1. Россия
  2. Экскурсии

Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный

Посетить мечеть, синагогу и христианские храмы и узнать интересные факты о разных религиях

Михаил
Михаил – Гид из Нижнего Новгорода
Вы поймете отличия православных христиан от старообрядцев, католиков от лютеран, армянской церкви от баптистской.

Расшифруете архитектурные особенности храмов разных конфессий, раскроете исторические корни великих религиозных праздников и даже познакомитесь с местными священниками и настоятелями!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный

Что вас ожидает

Храмы разных религий
Нижний Новгород — многоконфессиональный город 🏙️, в котором веками живут народы разных вероисповеданий. Вы погрузитесь в атмосферу старейшей в стране ортодоксальной синагоги и соборной мечети и раскроете, почему в исламе и иудаизме женщины молятся отдельно от мужчин. А также осмотрите святыни Кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского и посетите армянскую апостольскую церковь ⛪ «Сурб Аменапркич», римско-католический приход, баптистское собрание и старообрядческий собор.

О религиях увлекательно
Вы узнаете много нового о старейших авраамических религиях мира: что такое шаббат, почему евреи всего мира отдыхают по субботам, когда и почему произошел раскол единого христианского мира на католиков и православных. А также: зачем христианские церкви до сих пор копируют многие элементы знаменитого Иерусалимского храма, как на Руси появилось старообрядчество и в качестве кого мусульмане почитают Иисуса Христа.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на широкую аудиторию и подойдет путешественникам всех возрастов и религиозных взглядов
  • Между храмами мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Друзья! Меня зовут Михаил, я историк-краевед и профессиональный гид. Провожу экскурсии в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (Городец, Большое Болдино, Дивеево, Семёнов, Арзамас, Пешелань, Чкаловск). У меня много интересных авторских программ, огромный опыт работы и увлекательная подача материала. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
352 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
195 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
187 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке