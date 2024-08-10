Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный

Посетить мечеть, синагогу и христианские храмы и узнать интересные факты о разных религиях
Вы поймете отличия православных христиан от старообрядцев, католиков от лютеран, армянской церкви от баптистской.

Расшифруете архитектурные особенности храмов разных конфессий, раскроете исторические корни великих религиозных праздников и даже познакомитесь с местными священниками и настоятелями!
5
4 отзыва
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный

Описание экскурсии

Храмы разных религий

Нижний Новгород — многоконфессиональный город, в котором веками живут народы разных вероисповеданий. Вы погрузитесь в атмосферу старейшей в стране ортодоксальной синагоги и соборной мечети и раскроете, почему в исламе и иудаизме женщины молятся отдельно от мужчин. А также осмотрите святыни Кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского и посетите армянскую апостольскую церковь «Сурб Аменапркич», римско-католический приход, баптистское собрание и старообрядческий собор.

О религиях увлекательно

Вы узнаете много нового о старейших авраамических религиях мира: что такое шаббат, почему евреи всего мира отдыхают по субботам, когда и почему произошел раскол единого христианского мира на католиков и православных. А также: зачем христианские церкви до сих пор копируют многие элементы знаменитого Иерусалимского храма, как на Руси появилось старообрядчество и в качестве кого мусульмане почитают Иисуса Христа.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на широкую аудиторию и подойдет путешественникам всех возрастов и религиозных взглядов
  • Между храмами мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 234 туристов
Я опытный профессиональный гид-переводчик и краевед. Провожу экскурсии в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (Городец, Большое Болдино, Дивеево, Семёнов, Арзамас, Пешелань, Чкаловск). У меня много интересных авторских программ, большой опыт работы и увлекательная подача материала. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Сердечно благодарим нашего гида Михаила за интереснейшую экскурсию Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный. Мы были в мусульманской мечети, в православном Печëрском мужском монастыре, в иудейской синагоге, в католическом костëле, в
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армянской церкви.
У Михаила получается замечательно лëгкое диалоговое общение при проведении экскурсии, поэтому всё услышанное и увиденное нами очень хорошо запомнилось. И это важно.
Познания его в этой области глубоки и объëмны, и они стали для нас максимально полезными, наши представления о разных религиозных концессиях расширились и приобрели зрительные образы. Яркое эмоционально-познавательное впечатление осталось не только в памяти, но и в душе.
Перед нами как бы приоткрылась шторка для проникания новых лучиков света.
Спасибо, Михаил! До новых встреч!

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В
Огромное спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Сказать, что она мне понравилась - не сказать ничего. Было крайне интересно и увлекательно. Если интересуетесь религиями, очень рекомендую к посещению!
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Е
Экскурсию проводил Михаил, все было очень интересно и познавательно, мы узнали много нового, советуем посетить данную экскурсию
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О
Михаил - отличный гид, интересный рассказчик, очень внимательный к гостям. Однозначно рекомендую!
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