Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород — многоконфессиональный город, в котором веками живут народы разных вероисповеданий. Вы погрузитесь в атмосферу старейшей в стране ортодоксальной синагоги и соборной мечети и раскроете, почему в исламе и иудаизме женщины молятся отдельно от мужчин. А также осмотрите святыни Кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского и посетите армянскую апостольскую церковь «Сурб Аменапркич», римско-католический приход, баптистское собрание и старообрядческий собор.
О религиях увлекательно
Вы узнаете много нового о старейших авраамических религиях мира: что такое шаббат, почему евреи всего мира отдыхают по субботам, когда и почему произошел раскол единого христианского мира на католиков и православных. А также: зачем христианские церкви до сих пор копируют многие элементы знаменитого Иерусалимского храма, как на Руси появилось старообрядчество и в качестве кого мусульмане почитают Иисуса Христа.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на широкую аудиторию и подойдет путешественникам всех возрастов и религиозных взглядов
Между храмами мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 234 туристов
Я опытный профессиональный гид-переводчик и краевед. Провожу экскурсии в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (Городец, Большое Болдино, Дивеево, Семёнов, Арзамас, Пешелань, Чкаловск). У меня много интересных авторских программ, большой опыт работы и увлекательная подача материала. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Сердечно благодарим нашего гида Михаила за интереснейшую экскурсию Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный. Мы были в мусульманской мечети, в православном Печëрском мужском монастыре, в иудейской синагоге, в католическом костëле, в читать дальшеуменьшить
армянской церкви. У Михаила получается замечательно лëгкое диалоговое общение при проведении экскурсии, поэтому всё услышанное и увиденное нами очень хорошо запомнилось. И это важно. Познания его в этой области глубоки и объëмны, и они стали для нас максимально полезными, наши представления о разных религиозных концессиях расширились и приобрели зрительные образы. Яркое эмоционально-познавательное впечатление осталось не только в памяти, но и в душе. Перед нами как бы приоткрылась шторка для проникания новых лучиков света. Спасибо, Михаил! До новых встреч!
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В
Вадим
Огромное спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Сказать, что она мне понравилась - не сказать ничего. Было крайне интересно и увлекательно. Если интересуетесь религиями, очень рекомендую к посещению!
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Е
Екатерина
Экскурсию проводил Михаил, все было очень интересно и познавательно, мы узнали много нового, советуем посетить данную экскурсию
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О
Ольга
Михаил - отличный гид, интересный рассказчик, очень внимательный к гостям. Однозначно рекомендую!
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