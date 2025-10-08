Познакомьтесь с историей и культурой Нижнего Новгорода через его главные достопримечательности. Узнайте, как город развивался и чем он знаменит
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места. Стрелка, где встречаются Волга и Ока, откроет захватывающие виды. Величественный Собор Александра Невского удивит своей архитектурой.
Нижегородская ярмарка расскажет о торговых традициях, а прогулка по Крутому переулку перенесет в прошлое. Кремль с его башнями и крепостными стенами раскроет секреты древней обороны. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто ценит историю и культуру
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 94 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Нижнем Новгороде с рождения. Участвовала в конкурсе на звание лучшего гида города и в крупном образовательно-туристическом проекте «Уроки с путешествием». Жду вас на своих экскурсиях!
О
Ольга
8 окт 2025
Добрый день. Наконец-то руки дошли написать отзыв о нашей экскурсии в Нижний Новгород 23.09.25., заказали которую через Трипстер. Нашим гидом была Ольга. Три часа пролетели как одно мгновение. Экскурсия была читать дальше
выстроена с учетом наших пожеланий. Интересный рассказ, знание города, любовь к нему сделали экскурсию очень познавательной и запоминающейся. И отдельное спасибо Ольге за очень уважительное отношение. В дальнейшем в случае необходимости индивидуальных экскурсий будем заказывать их через Трипстер, где есть такие замечательные гиды как Ольга.
К
Ксения
18 сен 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Посмотрели очень много локаций, теперь понимаем, куда еще хотели бы сходить
В
Владимир
1 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию. на высшем уровне. Экскурсия по нравилась. Очень рад что выбрал Ольгу спасибо ей большое. Попросили сфотографировать фотографии огонь. Спасибо большое.
Е
Елена
25 июл 2025
Замечательная экскурсия! Ольга очень интересно рассказала об истории города и показала очень красивые места. Всё понравилось. Огромное спасибо!
Ю
Юлия
14 июл 2025
Большое спасибо за проведённую экскурсию. Нам понравилось.
В начале июня мы с мужем были на экскурсии, которую организовала и провела для нас Ольга. Я давно не получала такого удовольствия от прогулки по городу и рассказа о событиях, читать дальше
которые в нём происходили, и людях, которые здесь жили и живут. Обаятельная Ольга – великолепный профессионал, любящий своё дело! Её чёткая, грамотная речь, комфортная тональность голоса, увлекательные истории, не перегруженные датами, - всё способствовало нашему комфортному знакомству с городом. Мы ни минуты не скучали! Очень грамотно спланированы маршрут и программа. За время экскурсии мы успели посетить все основные туристические места, узнать много интересной и полезной информации и получить чёткие представления о том, что ещё нужно обязательно увидеть во время самостоятельных прогулок. Экскурсия будет интересна не только тем, кто любит послушать, но и тем, кто любит просто полюбоваться красивыми видами и достопримечательностями. Многие советы и рекомендации Ольги нам очень пригодились. Уверена, что все, кому повезёт оказаться на экскурсии с Ольгой, полюбят Нижний Новгород всей душой!
Е
Екатерина
20 мая 2025
Посетили с подругами замечательную экскурсию на авто с Ольгой в середине мая. В машине у гида было очень комфортно, нас было четверо гостей. Порадовали чистота и уверенный стиль вождения👍🏼 Отдельно отмечу читать дальше
то, что на протяжении всего пути было интересно слушать повествование и занимательные факты о прекрасном городе. Ольга отвечала на все вопросы, шутила и смеялась вместе с нами, это супер!) А так же она познакомила нас с одним из городовых Нижнего Новгорода, сделала прекрасные фото в топовых локациях. Мы остались всем довольны и с радостью будем рекомендовать ее своим друзьям и знакомым! 🌸🚙
Людмила
11 мая 2025
С Ольгой комфортно! Профессиональный гид!
Е
Екатерина
8 мая 2025
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Достаточно много исторического материала, который подан действительно интересно, без перегруза. Также есть и уже просто современные истории о том, как город развивается, что здесь происходит. Маршрут составлен логично и хорошо. Для знакомства с Нижним рекомендую. Ну и стоит отметить, что Ольгу просто приятно слушать и чувствуется, как она любит свой город:)
А
Андрей,
1 мая 2025
Выбрали эту экскурсию и экскурсовода (Ольгу). Наша небольшая группа состояла из трёх человек разного уровня знакомства с историей Нижнего Новгорода. Но всем было очень интересно. Общая история и детали. Лично для меня было интересно узнать(вспомнить), что дед М. Горького жил на горной стороне города. Да и много чего другого- каменные палаты XVII века, построенные "начальником таможни" (практически).
К
Кузьмина
17 мар 2025
Отличная экскурсия. Прекрасный гид, отличная речь, отвечает на все вопросы. Программа была скорректирована по нашим пожеланиям. Мы в восторге!