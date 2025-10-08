Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места. Стрелка, где встречаются Волга и Ока, откроет захватывающие виды. Величественный Собор Александра Невского удивит своей архитектурой. Нижегородская ярмарка расскажет о торговых традициях, а прогулка по Крутому переулку перенесет в прошлое. Кремль с его башнями и крепостными стенами раскроет секреты древней обороны. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто ценит историю и культуру

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Ольга Ваш гид в Нижнем Новгороде

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Нижегородская ярмарка. Это один из старейших и самых важных торговых центров России. Вы оцените историческое здание ярмарки, построенное в конце 19 века.

Собор Александра Невского. Один из красивейших храмов города в неовизантийском стиле. Вы насладитесь его великолепной росписью и узнаете о значении храма для горожан.

Стрелка. Место, где сливаются реки Волга и Ока. Здесь открывается захватывающий вид на водные просторы и окружающие холмы.

Крутой переулок. Он известен живописными улочками и уютной атмосферой. Я покажу вам старинные здания, сохранившиеся с дореволюционных времен.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы. Вы узнаете о связанных с ней традициях и верованиях.

Нижегородский кремль. Вы погуляете по крепостным стенам, увидите знаменитые башни и собор Михаила Архангела.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате, транспорт — Kia Sportage (есть детское кресло).