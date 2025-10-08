Мои заказы

Познакомьтесь с историей и культурой Нижнего Новгорода через его главные достопримечательности. Узнайте, как город развивался и чем он знаменит
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места. Стрелка, где встречаются Волга и Ока, откроет захватывающие виды. Величественный Собор Александра Невского удивит своей архитектурой.

Нижегородская ярмарка расскажет о торговых традициях, а прогулка по Крутому переулку перенесет в прошлое. Кремль с его башнями и крепостными стенами раскроет секреты древней обороны. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто ценит историю и культуру
Что можно увидеть

  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Стрелка
  • Крутой переулок
  • Церковь Собора Пресвятой Богородицы
  • Нижегородский кремль

Описание экскурсии

Нижегородская ярмарка. Это один из старейших и самых важных торговых центров России. Вы оцените историческое здание ярмарки, построенное в конце 19 века.

Собор Александра Невского. Один из красивейших храмов города в неовизантийском стиле. Вы насладитесь его великолепной росписью и узнаете о значении храма для горожан.

Стрелка. Место, где сливаются реки Волга и Ока. Здесь открывается захватывающий вид на водные просторы и окружающие холмы.

Крутой переулок. Он известен живописными улочками и уютной атмосферой. Я покажу вам старинные здания, сохранившиеся с дореволюционных времен.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы. Вы узнаете о связанных с ней традициях и верованиях.

Нижегородский кремль. Вы погуляете по крепостным стенам, увидите знаменитые башни и собор Михаила Архангела.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате, транспорт — Kia Sportage (есть детское кресло).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 94 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Нижнем Новгороде с рождения. Участвовала в конкурсе на звание лучшего гида города и в крупном образовательно-туристическом проекте «Уроки с путешествием». Жду вас на своих экскурсиях!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

О
Ольга
8 окт 2025
Добрый день. Наконец-то руки дошли написать отзыв о нашей экскурсии в Нижний Новгород 23.09.25., заказали которую через Трипстер. Нашим гидом была Ольга. Три часа пролетели как одно мгновение. Экскурсия была
выстроена с учетом наших пожеланий. Интересный рассказ, знание города, любовь к нему сделали экскурсию очень познавательной и запоминающейся. И отдельное спасибо Ольге за очень уважительное отношение. В дальнейшем в случае необходимости индивидуальных экскурсий будем заказывать их через Трипстер, где есть такие замечательные гиды как Ольга.

К
Ксения
18 сен 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Посмотрели очень много локаций, теперь понимаем, куда еще хотели бы сходить
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Посмотрели очень много локаций, теперь понимаем, куда еще хотели бы сходить
В
Владимир
1 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию. на высшем уровне. Экскурсия по нравилась. Очень рад что выбрал Ольгу спасибо ей большое. Попросили сфотографировать фотографии огонь. Спасибо большое.
Спасибо большое за экскурсию. на высшем уровне. Экскурсия по нравилась. Очень рад что выбрал Ольгу спасибо ей большое. Попросили сфотографировать фотографии огонь. Спасибо большое.
Е
Елена
25 июл 2025
Замечательная экскурсия! Ольга очень интересно рассказала об истории города и показала очень красивые места. Всё понравилось. Огромное спасибо!
Ю
Юлия
14 июл 2025
Большое спасибо за проведённую экскурсию. Нам понравилось.
Наталья
Наталья
6 июл 2025
Замечательный гид: интересный рассказ, много локаций, комфортный автомобиль, демократичная цена. Рекомендую!
О
Ольга
16 июн 2025
В начале июня мы с мужем были на экскурсии, которую организовала и провела для нас Ольга. Я давно не получала такого удовольствия от прогулки по городу и рассказа о событиях,
которые в нём происходили, и людях, которые здесь жили и живут. Обаятельная Ольга – великолепный профессионал, любящий своё дело! Её чёткая, грамотная речь, комфортная тональность голоса, увлекательные истории, не перегруженные датами, - всё способствовало нашему комфортному знакомству с городом. Мы ни минуты не скучали! Очень грамотно спланированы маршрут и программа. За время экскурсии мы успели посетить все основные туристические места, узнать много интересной и полезной информации и получить чёткие представления о том, что ещё нужно обязательно увидеть во время самостоятельных прогулок. Экскурсия будет интересна не только тем, кто любит послушать, но и тем, кто любит просто полюбоваться красивыми видами и достопримечательностями. Многие советы и рекомендации Ольги нам очень пригодились. Уверена, что все, кому повезёт оказаться на экскурсии с Ольгой, полюбят Нижний Новгород всей душой!

Е
Екатерина
20 мая 2025
Посетили с подругами замечательную экскурсию на авто с Ольгой в середине мая. В машине у гида было очень комфортно, нас было четверо гостей. Порадовали чистота и уверенный стиль вождения👍🏼
Отдельно отмечу
Отдельно отмечу
то, что на протяжении всего пути было интересно слушать повествование и занимательные факты о прекрасном городе. Ольга отвечала на все вопросы, шутила и смеялась вместе с нами, это супер!) А так же она познакомила нас с одним из городовых Нижнего Новгорода, сделала прекрасные фото в топовых локациях. Мы остались всем довольны и с радостью будем рекомендовать ее своим друзьям и знакомым! 🌸🚙

Посетили с подругами замечательную экскурсию на авто с Ольгой в середине мая. В машине у гида
Людмила
Людмила
11 мая 2025
С Ольгой комфортно! Профессиональный гид!
С Ольгой комфортно! Профессиональный гид!
Е
Екатерина
8 мая 2025
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Достаточно много исторического материала, который подан действительно интересно, без перегруза. Также есть и уже просто современные истории о том, как город развивается, что здесь происходит. Маршрут составлен логично и хорошо. Для знакомства с Нижним рекомендую. Ну и стоит отметить, что Ольгу просто приятно слушать и чувствуется, как она любит свой город:)
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Достаточно много исторического материала, который подан действительно интересно, без перегруза. Также есть и уже просто современные истории о том, как город развивается, что здесь происходит. Маршрут составлен логично и хорошо. Для знакомства с Нижним рекомендую. Ну и стоит отметить, что Ольгу просто приятно слушать и чувствуется, как она любит свой город:)
А
Андрей,
1 мая 2025
Выбрали эту экскурсию и экскурсовода (Ольгу). Наша небольшая группа состояла из трёх человек разного уровня знакомства с историей Нижнего Новгорода. Но всем было очень интересно. Общая история и детали. Лично для меня было интересно узнать(вспомнить), что дед М. Горького жил на горной стороне города. Да и много чего другого- каменные палаты XVII века, построенные "начальником таможни" (практически).
К
Кузьмина
17 мар 2025
Отличная экскурсия. Прекрасный гид, отличная речь, отвечает на все вопросы. Программа была скорректирована по нашим пожеланиям. Мы в восторге!
Отличная экскурсия. Прекрасный гид, отличная речь, отвечает на все вопросы. Программа была скорректирована по нашим пожеланиям. Мы в восторге!

