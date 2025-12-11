Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Погрузитесь в историю Нижегородского кремля, узнав о его защитниках и легендах. Откройте для себя тайны башен и герб города
Начало: На площади Минина
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
3400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль: памятник эпохи Высокого Возрождения
Погрузитесь в эпоху Высокого Возрождения, исследуя уникальные фортификационные сооружения Нижегородского кремля, созданные итальянским мастером
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5335 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Исторический квест в Кремле
Станьте частью истории, разгадывая загадки и открывая секреты Нижегородского кремля. Это уникальное приключение ждёт вас
Начало: Около кремля
14 дек в 12:00
15 дек в 10:00
от 9400 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Нижнему Новгороду - на авто
Увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на авто. Исторические места, легенды и панорамные виды ждут вас в этом незабываемом туре
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный
Увлекательное путешествие по храмам Нижнего Новгорода, где откроются тайны религий и культур, ждущих вас в этом многоконфессиональном городе
Начало: По договоренности
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Познакомиться с городом через его главную улицу и судьбы нижегородцев
Начало: Пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 13:30
Завтра в 15:30
6400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
За 800 лет Нижний Новгород накопил множество удивительных историй. Погрузитесь в его прошлое, расшифруйте архитектуру и насладитесь видами на заволжские дали
Начало: У памятника Чкалову
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Погрузитесь в атмосферу романтики на яхте, исследуя уединённые бухты и острова. Ужин при свечах и фотосессия на память
Начало: Плавучий ресторан Нептун
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
