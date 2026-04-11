2 отзыва оставили туристы

Экскурсия «Нижний Новгород с нуля» предлагает вам увидеть ключевые достопримечательности города. Полюбуйтесь величественным собором Александра Невского и захватывающим видом на Стрелку. Прогуляйтесь по Чкаловской лестнице и насладитесь панорамой с набережной Федоровского.



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Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Нижнего Новгорода - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой город приобретает особое очарование, но некоторые места могут быть недоступны из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.