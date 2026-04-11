2 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, исследуя его знаменитые достопримечательности и богатую историю. Увлекательное путешествие ждет вас
Экскурсия «Нижний Новгород с нуля» предлагает вам увидеть ключевые достопримечательности города. Полюбуйтесь величественным собором Александра Невского и захватывающим видом на Стрелку. Прогуляйтесь по Чкаловской лестнице и насладитесь панорамой с набережной Федоровского.
Узнайте о героизме Кузьмы Минина на площади Народного единства и посетите древний Вознесенский Печерский монастырь. Откройте для себя нижегородский аналог Пизанской башни и попробуйте вкуснейшие пироги
Лучшее время для посещения Нижнего Новгорода - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой город приобретает особое очарование, но некоторые места могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный собор Александра Невского
Чкаловская лестница
Вознесенский Печерский монастырь
Площадь Народного единства
Описание экскурсии
Многоликий Нижний Новгород
Вы полюбуетесь кафедральным собором Александра Невского, видом на Стрелку и грандиозной Чкаловской лестницей, возведенной во время войны пленными немцами. Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький. А еще увидите самую красивую церковь города и узнаете, какой знаменитый купец ее построил.
Нижний: история на каждом шагу
На площади Народного единства я раскрою, каким образом в Смутное время нижегородец Кузьма Минин призывал земляков собирать деньги на спасение отечества от поляков. Кроме того, вы увидите одну из самых древних и красивых обителей нижегородской земли — Вознесенский Печерский мужской монастырь, основанный в 1328 году. А также отыщете местную Пизанскую башню и отведаете самые вкусные пироги в городе
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом автомобиле Geely ATLAS PRO (есть детское кресло)
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1852 туристов
Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов.
У меня три образования. В том числе я закончила «Школу современного экскурсовода». Получаю диплом по специальности «искусствовед» в Петербургской академии художеств читать дальшеуменьшить
имени Репина.
По предыдущей профессии я телевизионный репортёр. Мне хотелось найти что-то близкое к этому роду занятий. Я человек энергичный и подвижный, люблю общаться с людьми. Экскурсии приносят мне радость, я снова занимаюсь тем, что люблю.
Очень хорошо знаю родной город. Пыталась как-то из него уехать, но вернулась. Мне хорошо здесь на волжских берегах. Ну а кроме того, я очень рада тем фантастическим изменениям к лучшему, которые сейчас происходят в Нижнем.
Люблю темы, связанные с историей, архитектурой и искусством. Это моя сфера интересов. Занимаюсь российской историей начала 20 века.
Мои путешественники — это мои лучшие друзья. И ещё я очень люблю детей, потому что у меня самой двое весёлых ребят. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с мокрым дождём. Поэтому мы выбрали экскурсию по городу на машине и ни на минуту читать дальшеуменьшить
не пожалели! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Татьяне. Три часа пролетели совершенно незаметно. Мы побывали в удивительных местах и увидели город с новой стороны. Нижегородский Кремль— древняя крепость, которая ни разу не была захвачена врагом. Мы увидели потрясающие панорамы на слияние двух великих рек — Оки и Волги, монументальная Чкаловская лестница, построенная в форме гигантской восьмерки, Большая Покровская улица — нижегородский Арбат с купеческими особняками и бронзовыми скульптурами, Стрелка — самое сердце города, место, где сливаются Ока и Волга. Оттуда открывается величественный вид. Мы проехали по старинной купеческой улице Рождественской, где смогли полюбоваться прекрасным образцом русского барокко, всего не перечислить. Эта поездка позволила нам объехать все ключевые места и полюбоваться красотами города на комфортном автомобиле. Спасибо Татьяне за то, что даже в непогоду показала нам Нижний Новгород с его самой лучшей стороны! Обязательно приедем еще раз.
+10
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Екатерина
Огромное спасибо Татьяне за шикарную вдохновляющую экскурсию! Знакомство с городом случилось🙏🏻🫶🏻
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Ю
Юлия
Хотим выразить ОГРОМНУЮ благодарность, Татьяне, за сегодняшний день!!! У нас была авто-пешеходная экскурсия и это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть максимум возможного и сберечь свои силы:))) Это наше читать дальшеуменьшить
первое знакомство с Нижним Новгородом и мы остались от него в восторге!!! Татьяна - настоящий профессионал своего дела!!! Мы познакомились с ключевыми достопримечательностями Нижнего Новгорода и у нас выстроилась полная картина истории этого города!!! Татьяна - невероятно эрудированный человек, с прекрасной речью, коммуникабельный и внимательный человек!!! Еще раз большое спасибо!!!
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Татьяна
три часа с Татьяной пролетели незаметно, очень комфортная поездка, очень хорошая, приятная и эмоциональная подача. обязательно рекомендуем экскурсии с Татьяной
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В
Вячеслав
Искренне рекомендуем автомобильную экскурсию с Татьяной по Нижнему. Были семьей, с 2мя детьми (ок 10 лет). Понравилось всем, даже детям))
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Л
Людмила
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая сопровождалась не сухими фактами, а интересными рассказами. Создавалось впечатление, что мы проживаем те времена, читать дальшеуменьшить
про которые Татьяна рассказывала! Всем советую такого замечательного профессионала, знатока истории и искусства и интересного рассказчика. Надеемся ещё приехать в Нижний, но уже с внучками, и, конечно же, на экскурсии с Татьяной. Ещё хочу отметить, что машина очень комфортабельная и Татьяна отличный и аккуратный водитель! Спасибо Вам большое, Татьяна.