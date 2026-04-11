2 отзыва оставили туристы

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Нижний Новгород с нуля

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, исследуя его знаменитые достопримечательности и богатую историю. Увлекательное путешествие ждет вас
Экскурсия «Нижний Новгород с нуля» предлагает вам увидеть ключевые достопримечательности города. Полюбуйтесь величественным собором Александра Невского и захватывающим видом на Стрелку. Прогуляйтесь по Чкаловской лестнице и насладитесь панорамой с набережной Федоровского.

Узнайте о героизме Кузьмы Минина на площади Народного единства и посетите древний Вознесенский Печерский монастырь. Откройте для себя нижегородский аналог Пизанской башни и попробуйте вкуснейшие пироги
5
73 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Величественные соборы
  • 🌉 Захватывающие панорамы
  • 📜 Богатая история
  • ⛪ Древние монастыри
  • 🍰 Вкусные пироги

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Нижнего Новгорода - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой город приобретает особое очарование, но некоторые места могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Нижний Новгород с нуля
Нижний Новгород с нуля
Нижний Новгород с нуля

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Александра Невского
  • Чкаловская лестница
  • Вознесенский Печерский монастырь
  • Площадь Народного единства

Описание экскурсии

Многоликий Нижний Новгород

Вы полюбуетесь кафедральным собором Александра Невского, видом на Стрелку и грандиозной Чкаловской лестницей, возведенной во время войны пленными немцами. Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький. А еще увидите самую красивую церковь города и узнаете, какой знаменитый купец ее построил.

Нижний: история на каждом шагу

На площади Народного единства я раскрою, каким образом в Смутное время нижегородец Кузьма Минин призывал земляков собирать деньги на спасение отечества от поляков. Кроме того, вы увидите одну из самых древних и красивых обителей нижегородской земли — Вознесенский Печерский мужской монастырь, основанный в 1328 году. А также отыщете местную Пизанскую башню и отведаете самые вкусные пироги в городе

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом автомобиле Geely ATLAS PRO (есть детское кресло)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1852 туристов
Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов. У меня три образования. В том числе я закончила «Школу современного экскурсовода». Получаю диплом по специальности «искусствовед» в Петербургской академии художеств
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имени Репина. По предыдущей профессии я телевизионный репортёр. Мне хотелось найти что-то близкое к этому роду занятий. Я человек энергичный и подвижный, люблю общаться с людьми. Экскурсии приносят мне радость, я снова занимаюсь тем, что люблю. Очень хорошо знаю родной город. Пыталась как-то из него уехать, но вернулась. Мне хорошо здесь на волжских берегах. Ну а кроме того, я очень рада тем фантастическим изменениям к лучшему, которые сейчас происходят в Нижнем. Люблю темы, связанные с историей, архитектурой и искусством. Это моя сфера интересов. Занимаюсь российской историей начала 20 века. Мои путешественники — это мои лучшие друзья. И ещё я очень люблю детей, потому что у меня самой двое весёлых ребят. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
1
3
2
1
Юлия
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с мокрым дождём. Поэтому мы выбрали экскурсию по городу на машине и ни на минуту
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не пожалели! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Татьяне. Три часа пролетели совершенно незаметно.
Мы побывали в удивительных местах и увидели город с новой стороны.
Нижегородский Кремль— древняя крепость, которая ни разу не была захвачена врагом. Мы увидели потрясающие панорамы на слияние двух великих рек — Оки и Волги, монументальная Чкаловская лестница, построенная в форме гигантской восьмерки, Большая Покровская улица — нижегородский Арбат с купеческими особняками и бронзовыми скульптурами, Стрелка — самое сердце города, место, где сливаются Ока и Волга. Оттуда открывается величественный вид. Мы проехали по старинной купеческой улице Рождественской, где смогли полюбоваться прекрасным образцом русского барокко, всего не перечислить.
Эта поездка позволила нам объехать все ключевые места и полюбоваться красотами города на комфортном автомобиле. Спасибо Татьяне за то, что даже в непогоду показала нам Нижний Новгород с его самой лучшей стороны! Обязательно приедем еще раз.

Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с+10
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
Отдыхали в Нижнем Новгороде с 8 по 10 апреля. Прогноз погоды был неутешительный: обещали снег с
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Екатерина
Огромное спасибо Татьяне за шикарную вдохновляющую экскурсию! Знакомство с городом случилось🙏🏻🫶🏻
Огромное спасибо Татьяне за шикарную вдохновляющую экскурсию! Знакомство с городом случилось🙏🏻🫶🏻
Огромное спасибо Татьяне за шикарную вдохновляющую экскурсию! Знакомство с городом случилось🙏🏻🫶🏻
Огромное спасибо Татьяне за шикарную вдохновляющую экскурсию! Знакомство с городом случилось🙏🏻🫶🏻
Огромное спасибо Татьяне за шикарную вдохновляющую экскурсию! Знакомство с городом случилось🙏🏻🫶🏻
Огромное спасибо Татьяне за шикарную вдохновляющую экскурсию! Знакомство с городом случилось🙏🏻🫶🏻
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Ю
Хотим выразить ОГРОМНУЮ благодарность, Татьяне, за сегодняшний день!!! У нас была авто-пешеходная экскурсия и это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть максимум возможного и сберечь свои силы:))) Это наше
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первое знакомство с Нижним Новгородом и мы остались от него в восторге!!! Татьяна - настоящий профессионал своего дела!!! Мы познакомились с ключевыми достопримечательностями Нижнего Новгорода и у нас выстроилась полная картина истории этого города!!! Татьяна - невероятно эрудированный человек, с прекрасной речью, коммуникабельный и внимательный человек!!! Еще раз большое спасибо!!!

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Татьяна
три часа с Татьяной пролетели незаметно, очень комфортная поездка, очень хорошая, приятная и эмоциональная подача. обязательно рекомендуем экскурсии с Татьяной
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В
Искренне рекомендуем автомобильную экскурсию с Татьяной по Нижнему. Были семьей, с 2мя детьми (ок 10 лет). Понравилось всем, даже детям))
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Л
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая сопровождалась не сухими фактами, а интересными рассказами. Создавалось впечатление, что мы проживаем те времена,
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про которые Татьяна рассказывала! Всем советую такого замечательного профессионала, знатока истории и искусства и интересного рассказчика. Надеемся ещё приехать в Нижний, но уже с внучками, и, конечно же, на экскурсии с Татьяной. Ещё хочу отметить, что машина очень комфортабельная и Татьяна отличный и аккуратный водитель! Спасибо Вам большое, Татьяна.

Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая
Мы были на индивидуальной экскурсии Нижний Новгород с нуля, с Татьяной. Нам очень понравилась экскурсия, которая
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