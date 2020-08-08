2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Многоликий Нижний Новгород

Вы полюбуетесь кафедральным собором Александра Невского, видом на Стрелку и грандиозной Чкаловской лестницей, возведенной во время войны пленными немцами. Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький. А еще увидите самую красивую церковь ⛪ города и узнаете, какой знаменитый купец ее построил.

Нижний: история 📖 на каждом шагу

На площади Народного единства я раскрою, каким образом в Смутное время нижегородец Кузьма Минин призывал земляков собирать деньги на спасение отечества от поляков. Кроме того, вы увидите одну из самых древних и красивых 🤩 обителей нижегородской земли — Вознесенский Печерский мужской монастырь, основанный в 1328 году. А также отыщете местную Пизанскую башню и отведаете самые вкусные пироги в городе

Организационные детали