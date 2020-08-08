2 отзыва оставили туристы

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Нижний Новгород с нуля

Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии

5
2 отзыва
Татьяна
Татьяна – Гид из Нижнего Новгорода
Вы увидите «визитные карточки» Нижнего, насладитесь его панорамой с живописных смотровых площадок и погрузитесь в богатую местную историю 📖.

А еще оцените самую большую лестницу России, услышите о Кузьме Минине и Максиме Горьком и рассмотрите нижегородский аналог Пизанской башни.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород с нуля
Нижний Новгород с нуля

Что вас ожидает

Многоликий Нижний Новгород
Вы полюбуетесь кафедральным собором Александра Невского, видом на Стрелку и грандиозной Чкаловской лестницей, возведенной во время войны пленными немцами. Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький. А еще увидите самую красивую церковь ⛪ города и узнаете, какой знаменитый купец ее построил.

Нижний: история 📖 на каждом шагу
На площади Народного единства я раскрою, каким образом в Смутное время нижегородец Кузьма Минин призывал земляков собирать деньги на спасение отечества от поляков. Кроме того, вы увидите одну из самых древних и красивых 🤩 обителей нижегородской земли — Вознесенский Печерский мужской монастырь, основанный в 1328 году. А также отыщете местную Пизанскую башню и отведаете самые вкусные пироги в городе

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом автомобиле 🚘 Hyundai Creta (есть детское кресло)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Нижний Новгород с нуля
Нижний Новгород с нуля
Нижний Новгород с нуля
Нижний Новгород с нуля
Нижний Новгород с нуля
Нижний Новгород с нуля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов. Говорю на хорошем русском языке и люблю детей, потому что у меня самой двое веселых ребят. Надеюсь на скорую встречу!
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2 отзыва оставили туристы

8 августа 2020
Спасибо огромное Татьяне. Мы влюбились в этот город благодаря ей.
13 июля 2020
Гид Татьяна профессионал высокого класса. За небольшое время экскурсии успели получить уникальные сведения об одном из самых известных городов России - Нижнем Новгороде - городе с богатейшей историей. Полученные знания не встретишь ни в одном учебнике истории. Очень рады, что не ошиблись в выборе гида и очень довольны экскурсией.

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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