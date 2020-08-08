2 отзыва оставили туристы

Многоликий Нижний Новгород Вы полюбуетесь кафедральным собором Александра Невского, видом на Стрелку и грандиозной Чкаловской лестницей, возведенной во время войны пленными немцами. Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький. А еще увидите самую красивую церковь ⛪ города и узнаете, какой знаменитый купец ее построил.
Нижний: история 📖 на каждом шагу На площади Народного единства я раскрою, каким образом в Смутное время нижегородец Кузьма Минин призывал земляков собирать деньги на спасение отечества от поляков. Кроме того, вы увидите одну из самых древних и красивых 🤩 обителей нижегородской земли — Вознесенский Печерский мужской монастырь, основанный в 1328 году. А также отыщете местную Пизанскую башню и отведаете самые вкусные пироги в городе
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом автомобиле 🚘 Hyundai Creta (есть детское кресло)
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов. Говорю на хорошем русском языке и люблю детей, потому что у меня самой двое веселых ребят. Надеюсь на скорую встречу!
Спасибо огромное Татьяне. Мы влюбились в этот город благодаря ей.
Юрий
13 июля 2020
Гид Татьяна профессионал высокого класса. За небольшое время экскурсии успели получить уникальные сведения об одном из самых известных городов России - Нижнем Новгороде - городе с богатейшей историей. Полученные знания не встретишь ни в одном учебнике истории. Очень рады, что не ошиблись в выборе гида и очень довольны экскурсией.