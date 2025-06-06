Anastasia

Гид увлекательно рассказал об истории старообрядчества: с момента его зарождения и до наших дней. Поделился тем, как в России произошел церковный раскол в 17 веке, как он был воспринят носителями старой веры и какие последствия повлек. Также мы узнали множество интересных деталей о повседневной жизни старообрядцев, их обычаях и предметах быта. Очень рекомендую к посещению!