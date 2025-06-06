Старообрядцы — люди, сохранившие в себе черты средневековой русской культуры и философии.
В истории Нижегородской области они сыграли ключевую роль, построили первые школы и богадельни, владели пароходами.
На экскурсии вы познакомитесь со старообрядческим прошлым Нижнего Новгорода, осмотрите знаковые храмы и узнаете больше о традициях древлеправославия.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- История раскола Русской православной церкви, причины гонения и переезда старообрядцев в глубь России
- Судьбы известных нижегородских архитекторов, учёных, священников до и после революции
- Жизнь старообрядцев сегодня
- Самые известные храмы и места от носителя древней веры
В нашей программе:
- Памятник Ефимию Суздальскому и Макарию Желтоводскому, первые старообрядческие храмы
- Палаты Афанасия Олисова в самом сердце города. Сооружение 17 века на Ильинской горе словно переносит посетителей в эпоху роскоши и благополучия
- Храм Знамения Божией Матери и свв. Жён Мироносиц, известный с начала 14 века. Первый в истории древнерусского зодчества храм типа «корабль»
- Храм в честь святого пророка Божия Илии, перестроенный в 17 веке в камне
- Ильинский храм с шатровой колокольней
- Необычный вид на Нижегородский кремль, история реставрации в советский период старообрядцами
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые не боятся долгих прогулок и серьёзной исторической информации. Можно прийти с детьми старше 5 лет.
Организационные детали
Стандартная экскурсия — пешеходная, при плохой погоде возможно использование автомобиля.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 864 туристов
Я антрополог и более 15 лет вожу экскурсии, имею профессиональный диплом гида. Путешествую по небольшим деревням в Нижегородской области. Традиции, обряды, старинные деревни, связанные со старообрядцами, составляют основной мой интерес. В интересные экспедиции я приглашаю гостей. Каждая экскурсия уникальна, мы общаемся с людьми, поскольку посещаем храмы, деревни и изучаем промыслы кержаков. Работаю с командой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
6 июн 2025
Это действительно было "душевное общение с носителями древней веры". Очень приятная гид с глубокими познаниями. Тема интересная, рекомендую)
Anastasia
3 июн 2025
Гид увлекательно рассказал об истории старообрядчества: с момента его зарождения и до наших дней. Поделился тем, как в России произошел церковный раскол в 17 веке, как он был воспринят носителями старой веры и какие последствия повлек. Также мы узнали множество интересных деталей о повседневной жизни старообрядцев, их обычаях и предметах быта. Очень рекомендую к посещению!
