22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Городец — ровесник Москвы и самый древний город в Нижегородской области. Он славился судостроением, пряничным производством и городецкой росписью. На рубеже 19–20 веков город стал старообрядческой столицей Поволжья. Сейчас в Городце 12 различных музеев. На экскурсии вы узнаете о его истории и увидите основные достопримечательности.
Описание экскурсии
- Древний земляной вал (30 мин). Мы прогуляемся по нему и рассмотрим хорошо сохранившиеся укрепления — высокий вал и ров (гораздо более мощные, чем, например, аналогичные укрепления Суздаля).
- Феодоровский монастырь (30 мин). Здесь, по преданию, скончался Александр Невский во время возвращения из Золотой Орды.
- Купеческий квартал с застройкой 19 века (30 мин).
- Небольшая, но уютная набережная и заволжские дали (30 мин).
- Австрийская и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н. А. Бугрова. Вы познакомитесь с историей старообрядчества на примере городецких памятников культуры (30 мин).
- Музеи: краеведческий, самоваров, пряника, добра, детский, Город мастеров и другие. Загляните в приглянувшиеся вам.
- Сувенир на память (30 мин) — знаменитый и очень вкусный городецкий печатный пряник.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Lada Largus.
- Можно провести экскурсию на автомобиле Honda Stepwgn Spada. Доплата составит 5000 ₽.
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи и обед.
- Можно организовать поездку на вашем автомобиле. Стоимость в таком случае составит 10000 ₽.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3949 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Городец - уникальный городок. Алексей подчеркивает нюансы этого места. Рассказывает очень увлекательно и интеллигентно. Полностью ориентирован на интересы своих "подопечных". Получили массу впечатлений и удовольствие от общения с хорошим человеком. Рекомендуем, не пожалеете!
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Алексей-прекрасный гид и организатор. Помог организовать трансфер на большую группу на очень комфортном автомобиле с отличным водителем. Экскурсия в древний Городец однозначно стоит посещения, Алексей вам покажет самые красивые закоулки
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З
Экскурсия прошла очень интересно. В дороге познакомились с историей и области и г. Городец. Погуляли по улицам, Поели вкусных пряников. Заходили в музеи.
Путешествуем мы с ребенком. Об этом сразу сообщили
Путешествуем мы с ребенком. Об этом сразу сообщили
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Л
Не пожалели, что включили г. Городец в маршрут своей поездки. Очень душевный городок. Большое спасибо Алексею за замечательные рассказ о Нижегородской земле. Я не оговорилась, именно рассказ о том, что
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И
От себя лично и от лица моих друзей благодарим Алексея за прекрасно организованный тур из Нижнего Новгорода в Городец. Все продумано: нам было комфортно в дороге, во время проведения экскурсии,
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Е
17 апреля мы приезжали в Нижний Новгород и ездили на экскурсию в древний Городец с экскурсоводом Алексеем и водителем Денисом. Экскурсия нам очень понравилась, наши сопровождающие были на высоте: гид
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