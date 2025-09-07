22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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В древний Городец из Нижнего Новгорода

Познакомиться с памятниками Средневековья и старообрядчества в музейной столице области
Городец — ровесник Москвы и самый древний город в Нижегородской области. Он славился судостроением, пряничным производством и городецкой росписью. На рубеже 19–20 веков город стал старообрядческой столицей Поволжья. Сейчас в Городце 12 различных музеев. На экскурсии вы узнаете о его истории и увидите основные достопримечательности.
4.9
30 отзывов
В древний Городец из Нижнего Новгорода
В древний Городец из Нижнего Новгорода
В древний Городец из Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

  • Древний земляной вал (30 мин). Мы прогуляемся по нему и рассмотрим хорошо сохранившиеся укрепления — высокий вал и ров (гораздо более мощные, чем, например, аналогичные укрепления Суздаля).
  • Феодоровский монастырь (30 мин). Здесь, по преданию, скончался Александр Невский во время возвращения из Золотой Орды.
  • Купеческий квартал с застройкой 19 века (30 мин).
  • Небольшая, но уютная набережная и заволжские дали (30 мин).
  • Австрийская и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н. А. Бугрова. Вы познакомитесь с историей старообрядчества на примере городецких памятников культуры (30 мин).
  • Музеи: краеведческий, самоваров, пряника, добра, детский, Город мастеров и другие. Загляните в приглянувшиеся вам.
  • Сувенир на память (30 мин) — знаменитый и очень вкусный городецкий печатный пряник.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Lada Largus.
  • Можно провести экскурсию на автомобиле Honda Stepwgn Spada. Доплата составит 5000 ₽.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи и обед.
  • Можно организовать поездку на вашем автомобиле. Стоимость в таком случае составит 10000 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3949 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
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жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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1
Сергей
Городец - уникальный городок. Алексей подчеркивает нюансы этого места. Рассказывает очень увлекательно и интеллигентно. Полностью ориентирован на интересы своих "подопечных". Получили массу впечатлений и удовольствие от общения с хорошим человеком. Рекомендуем, не пожалеете!
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Ольга
Алексей-прекрасный гид и организатор. Помог организовать трансфер на большую группу на очень комфортном автомобиле с отличным водителем. Экскурсия в древний Городец однозначно стоит посещения, Алексей вам покажет самые красивые закоулки
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и самые-самые резные ставни и ворота в этом городе. Также Алексей предложил посещение фабрики Городецкой росписи, и там нас ждал увлекательный рассказ влюбленного в с вое дело человека, который так рассказал об истории появления и становления этого наивного искусства, что немедленно захотелось купить все выставленные предметы.
Время пролетело незаметно, экскурсия не перегружена деталями, мы отлично провели время!
Большое спасибо, Алексей, за замечательную экскурсию!

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З
Экскурсия прошла очень интересно. В дороге познакомились с историей и области и г. Городец. Погуляли по улицам, Поели вкусных пряников. Заходили в музеи.
Путешествуем мы с ребенком. Об этом сразу сообщили
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Алексею, еще на этапе оформления заказа. Ребенок был вовлечен в разговор на протяжении всего времени, отгадывал загадки и делился мыслями. Мне было очень приятно такое отношение к ребенку. Т е Алексей не ограничился стандартным объемом информации, а адаптировал содержание экскурсии к возрастному составу участников. Это говорит о профессиональном подходе к делу у Алексея. Однозначная рекомендация!
РС: машина была оборудована детским креслом.

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Л
Не пожалели, что включили г. Городец в маршрут своей поездки. Очень душевный городок. Большое спасибо Алексею за замечательные рассказ о Нижегородской земле. Я не оговорилась, именно рассказ о том, что
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он любит и хочет, чтобы эту Землю полюбили мы. Спокойное повествование, без информации, которую мы сами прочли в интернете перед поездкой. Правильный выбор маршрута и хорошие рекомендации по посещению музеев. . Лучшей рекомендацией могут служить слова 8-летнего третьего члена нашей группы (сказанные уже после экскурсии в отеле перед сном, а значит осмысленные): Алексей много знает и любит то, о чем говорит. Алексей, большое спасибо, успехов Вам.
Людмила, Владимир, Артем.

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И
От себя лично и от лица моих друзей благодарим Алексея за прекрасно организованный тур из Нижнего Новгорода в Городец. Все продумано: нам было комфортно в дороге, во время проведения экскурсии,
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учтены индивидуальные пожелания по питанию (автобусная экскурсия длилась 9 часов).
И самое главное - Алексей любит и знает историю края, гордится земляками. И нам, гостям города, было интересно слушать Алексея- его рассказы о мастеровых людях, местные легенды и мифы; вместе рассматривать знаменитую городецкую роспись и наслаждаться еще оставшимися старинными улочками с упомрачительной резьбой на воротах и наличниках. В экскурсию входило посещение фабрики "Городецкая роспись "и музея Самоваров (и отдельное спасибо: влюбленному в свое дело сотруднику отдела иконописи "Городецкая роспись", экскурсоводу музея САМОВАРЫ).
Благодаря Алексею мы хорошо отдохнули, узнали много интересного, зарядились энергией и просто замечательно пообщались!
Ирина и компания.
Москва, 2019

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Е
17 апреля мы приезжали в Нижний Новгород и ездили на экскурсию в древний Городец с экскурсоводом Алексеем и водителем Денисом. Экскурсия нам очень понравилась, наши сопровождающие были на высоте: гид
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Алексей - прекрасный рассказчик, знающий историю своего края человек и очень приятный собеседник, водитель Денис быстро и с комфортом доставил нас до места назначения и обратно. Впечатления от экскурсии у нас остались очень приятные, Городец уютный городок, в котором рядом и древняя история и современность. Очень радостно, что жители сохраняют свою историю. Очень советуем путешественникам побывать в этом местечке вместе с гидом Алексеем. Спасибо ему большое.

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