22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В XIX в. село Городец занимает лидирующие позиции в судостроении; переживает расцвет пряничное производство; широкую известность приобретает городецкая роспись. На рубеже XIX-XX в.в. Городец становится старообрядческой столицей Поволжья, выполняя связующую роль между Москвой и знаменитыми керженскими скитами: «Что положат на Рогоже – на том стоит Городец, а на чем Городец – на том и Керженец». Сегодня Городец – музейная столица Нижегородской области с двенадцатью музеями: краеведческим, самоваров, пряника, добра, детским, Городом мастеров и др.
Приезжайте в Городец!