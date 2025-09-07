22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить он любит и хочет, чтобы эту Землю полюбили мы. Спокойное повествование, без информации, которую мы сами прочли в интернете перед поездкой. Правильный выбор маршрута и хорошие рекомендации по посещению музеев. . Лучшей рекомендацией могут служить слова 8-летнего третьего члена нашей группы (сказанные уже после экскурсии в отеле перед сном, а значит осмысленные): Алексей много знает и любит то, о чем говорит. Алексей, большое спасибо, успехов Вам.

Людмила, Владимир, Артем.

Не пожалели, что включили г. Городец в маршрут своей поездки. Очень душевный городок. Большое спасибо Алексею за замечательные рассказ о Нижегородской земле. Я не оговорилась, именно рассказ о том, что