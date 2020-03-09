22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Памятники средневековья и старообрядчества в музейной столице Нижегородской области

Алексей
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Алексей – ваш гид
Городец — ровесник Москвы — был основан, по преданию, Юрием Долгоруким в 1152 г.

Это самый древний город в Нижегородской области.

Во время обзорной экскурсии по Городцу мы обязательно подробнее познакомимся с его историей и основными достопримечательностями.
От 3640 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.86
В древний Городец
В древний Городец

В XIX в. село Городец занимает лидирующие позиции в судостроении; переживает расцвет пряничное производство; широкую известность приобретает городецкая роспись. На рубеже XIX-XX в.в. Городец становится старообрядческой столицей Поволжья, выполняя связующую роль между Москвой и знаменитыми керженскими скитами: «Что положат на Рогоже – на том стоит Городец, а на чем Городец – на том и Керженец». Сегодня Городец – музейная столица Нижегородской области с двенадцатью музеями: краеведческим, самоваров, пряника, добра, детским, Городом мастеров и др.

Программа

  • Мы прогуляемся по древнему земляному валу. Земляные укрепления средневекового Городца – высокий вал и ров (гораздо более мощные, чем, например, аналогичные укрепления Суздаля) хорошо сохранились.
  • Посетим Федоровский монастырь, в котором, по преданию, скончался Александр Невский при своем возвращении из Золотой Орды.
  • Навестим «Купеческой квартал».
  • Полюбуемся заволжскими далями с небольшой, но уютной набережной.
  • Познакомимся с историей старообрядчества на примере городецких памятников истории и культуры («Австрийская» и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н.А.Бугрова).
  • После обзорной прогулки по городу, на исторических улицах которого иностранная речь давно стала привычным делом, останется время, чтобы заглянуть в приглянувшиеся вам музейчики.
  • С собой можно будет приобрести сувенир на память – знаменитый и очень вкусный городецкий печатный пряник.

Приезжайте в Городец!

Организационные детали

  • Для сборных экскурсий (которые проводятся по расписанию) стоимость за 1 человека включает трансфер на заказном микроавтобусе из Н.Новгорода до Городца и обратно, а также экскурсию по двум музеям Городца (как правило, на легендарную фабрику «Городецкая роспись» с фирменным магазином и в гостеприимный «Терем русского самовара»). По программе для желающих предусмотрено время на обед (30 мин., оплачивается дополнительно).
  • Для индивидуального тура (проводится по вашему запросу) транспорт предоставляется путешественниками или оплачивается дополнительно: 400 руб. за человека (рейсовый мягкий автобус, время в пути 1 ч. 30 мин.), от 2500 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль), от 4000 руб. за 4-10 человек (минивен или микроавтобус).
  • По желанию экскурсию можно расширить, включив в нее: обзорную прогулку по историческому центру младшего брата Городца – расположенного по другую сторону Волги молодому городу гидроэнергетиков – Заволжью; древнее село Николо-Погост; посещение источника «Никола-Ключ».
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Поездка в Городец оставила прекрасные незабываемые впечатления. Наш экскурсовод Алексей замечательный рассказчик, сразу чувствуется, как он любит и понимает то, о чем рассказывает. А ещё, он тактичный, внимательный и очень милый человек. Если мы приедем снова, то обязательно обратимся только к нему! Спасибо!
7 февраля 2020
Путешествовали с Алексеем в Городец 6 февраля.Прекрасная организация.Настроение отличное сохранилось на весь день.А гиды музеев пряника и самоваров ,потрясли своим искренним и профессиональным отношением.Остались очень довольны я и мои друзья.Советую посетить это место.
6 января 2020
Огромное спасибо Алексею за знакомство с Нижним Новгородом и Городцом. Отличная программа, четкая организация, Алексей нас просто заразил интересом к своему родному краю. Надеюсь, что встретимся с ним снова для более подробного изучения истории нижегородской земли.
5 августа 2019
Не пожалели, что включили г. Городец в маршрут своей поездки. Очень душевный городок. Большое спасибо Алексею за замечательные рассказ о Нижегородской земле. Я не оговорилась, именно рассказ о том, что он любит и хочет, чтобы эту Землю полюбили мы. Спокойное повествование, без информации, которую мы сами прочли в интернете перед поездкой. Правильный выбор маршрута и хорошие рекомендации по посещению музеев.. Лучшей рекомендацией могут служить слова 8-летнего третьего члена нашей группы ( сказанные уже после экскурсии в отеле перед сном, а значит осмысленные) : Алексей много знает и любит то, о чем говорит. Алексей, большое спасибо, успехов Вам.
Людмила, Владимир, Артем.
16 июля 2019
Спасибо за экскурсию. Алексей замечательный гид.
9 июля 2019
Спасибо Алексею за прекрасный день в Городце и его окрестностях! Все было организованно на высшем уровне!
21 апреля 2019
Обязательно посетите Городец. Старинные улочки, музеи, доброжелательные горожане, очень вкусная выпечка - все создаёт прекрасное настроение.
А если повезет и экскурсию по городу проведет Алексей, он влюбит Вас в Городец, Вам захочется приехать еще. И в одиночку, и с любимым человеком, и всей семьей. Дети увидят много интересного и полезного.
31 марта 2019
Сердечно благодарим Алексея за интеллигентное преподнесение исторических фактов и краеведческой информации. Всегда очень приятно слушать человека искренне любящего свою Родину и бережно относящегося к культурному достоянию. СПАСИБО!
14 января 2019
От себя лично и от лица моих друзей благодарим Алексея за прекрасно организованный тур из Нижнего Новгорода в Городец . Все продумано: нам было комфортно в дороге, во время проведения экскурсии, учтены индивидуальные пожелания по питанию ( автобусная экскурсия длилась 9 часов).
И самое главное - Алексей любит и знает историю края, гордится земляками. И нам , гостям города, было интересно слушать Алексея- его рассказы о мастеровых людях, местные легенды и мифы ; вместе рассматривать знаменитую городецкую роспись и наслаждаться еще оставшимися старинными улочками с упомрачительной резьбой на воротах и наличниках . В экскурсию входило посещение фабрики "Городецкая роспись "и музея Самоваров (и отдельное спасибо: влюбленному в свое дело сотруднику отдела иконописи "Городецкая роспись" , экскурсоводу музея САМОВАРЫ ) .
Благодаря Алексею мы хорошо отдохнули, узнали много интересного, зарядились энергией и просто замечательно пообщались !
Ирина и компания.
Москва , 2019
10 января 2019
Ксения (10 лет): Замечательная экскурсия! Хорошо составлен маршрут, можно увидеть все самые памятные и красивые места. Например, наша группа побывала в Феодоровском монастыре, музее Городецкой росписи, музее самовара, магазине городецкого пряника. Также, была чудесная прогулка по набережной Городца. Экскурсовод Алексей очень занимательно рассказал обо всех достопримечательностях этого чудесного города.
Эта поездка произвела на нас неизгладимое впечатление, а Алексей оказался прекрасным и вдохновенным рассказчиком.
Ещё 12 отзывов

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