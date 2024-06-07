В Дивеево и Арзамас – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 8 экскурсий в категории «В Дивеево и Арзамас» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
Индивидуальная
12 часов
35 отзывов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
176 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского
Начало: На пр. Гагарина
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
17 000 за всё до 3 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400 за всё до 4 чел.
Арзамас и Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Арзамас и Дивеево
Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Чудесная поездка и опытным душевным экскурсоводом Натальей Андреевной. Любит свой край, много знает о его истории и его людях. Команда
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    пошла навстречу и на обратном пути завезла нас с супругом на вокзал в Арзамасе. Мы побывали и в дивном Дивеево, и успели на поезд. Спасибо огромное за все.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
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    краю!!! Мы полюбили Ваши места благодаря Вам!!! Огромное спасибо!!! Имея большой опыт поездок, мы говорим Вам, Вы лучший!!! Удачи Вам и всего самого самого доброго!!!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
    Потрясающей красоты монастырь, и глубоко интеллектуальная экскурсия, охватывающая многие аспекты из монашеской жизни. Было очень интересно. Рекомендую людям, которые хотят глубоко погрузится не только в архитектуру монастыря, но и в богословие.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас.
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город АрзамасБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город АрзамасБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Дивеевские Свет и Радость
    Самые светлые впечатления от экскурсии. Дивеево, Арзамас, история нижегородского края в деталях и без лишних "тяжелых" деталей. Спасибо Борису за внимательное отношение и комфортное путешествие. До новых встреч.
  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Великолепная экскурсия в Арзамас и в Дивеево, гид Елена провела экскурсию на одном дыхании-8 часов совместного путешествия прошли интересно и
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    легко. Отмечу творческий подход к рассказу- все исторические персонажи оживали в рассказах Елены и мы оказывались внутри стремительных событий истории смутного времени! При этом очень тактичное общение с семьей. Деткам 12 и 15 лет были вовлечены и запомнили очень много! Спасибо большое. Рекомендуем с удовольствием!

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  • О
    Оксана
    17 апреля 2024
    Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
    Спасибо, все великолепно.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «В Дивеево и Арзамас»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  3. Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
  4. Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
  5. В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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