Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "В Дивеево и Арзамас" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 400 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5