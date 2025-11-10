Приглашаю прикоснуться к былым временам и современности столицы закатов! Вы узнаете о торге на Нижегородской ярмарке, купцах, бурлаках и грузчиках. О богатых улицах и нищих районах. О дворянах и барышнях пониженной социальной ответственности, нижегородских героях и мздоимцах. О развлечениях нижегородцев в разные времена и многом-многом другом.
Описание экскурсии
- Стрелка — сакральное место слияния двух великих русских рек Оки и Волги.
- Кафедральный собор Александра Невского — самый важный храм Нижнего Новгорода.
- Главный ярмарочный дом, демонстрирующий масштабы Нижегородской ярмарки.
- Канавинский мост, построенный в 1930-е годы.
- Благовещенский монастырь — ровесник Нижнего Новгорода.
- Строгановская церковь, похожая на барочную резную шкатулку.
- Площадь Народного единства — исторический пятачок, где сходятся несколько эпох.
- Чкаловская лестница — грандиозный мемориальный комплекс времен ВОВ.
- Набережная Федоровского, с которой открываются лучшие виды на город.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем авто, в нём должно быть место для гида.
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Ирина, я профессиональный дипломированный экскурсовод, имею государственную аккредитацию по Нижегородской области. Представляю компанию увлечённых друзей-профессионалов, которых объединяют любовь к городу, интерес к его истории, загадкам и тайнам,
