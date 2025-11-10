читать дальше

также общие взгляды на принципы подачи информации и приёма гостей. Мы сторонники лёгкой и яркой подачи информации о городе, сочетаем исторические факты с городскими байками и легендами, рассказываем как о прошлом города, так и о современности, знакомим как с самыми популярными туристическими зонами, так и со скрытыми от глаз обывателя деталями. Считаем свою миссию выполненной, когда путешественники, уезжая, увозят в душе что-то тёплое о наших прекрасных местах — Дятловых горах, Стрелке, невероятных волжских просторах. Возможно, это заставит вас ещё не раз вернуться в этот царственно поставленный над всем востоком России город. С нетерпением ждём встречи!