Государственный центр современного искусства «Арсенал»
Церковь Собора Пресвятой Богородицы
Московский вокзал
Стадион Нижний Новгород
Лучшая городская экскурсия ⛳ на двухэтажном автобусе:
Наши автобусы увлекут вас в интересное путешествие по главным достопримечательностям Нижнего Новгорода. Вы сможете погрузиться в прошлое города и заново оценить всё его великолепие и красоту. Hop On – Hop Off система — это система которая позволяет вам выходить из автобуса и заходить в него обратно на любой из остановок неограниченное количество раз в течение действия билета. Вы не привязаны к автобусу, а это позволяет вам самостоятельно планировать свой день и маршрут перемещений по городу
Дневной маршрут нашей обзорной экскурсии 🧭 включает 9 фиксированных остановок:
1 Площадь Революции
2 Площадь Горького
3 Площадь Свободы
4 Площадь Минина и Пожарского (Дмитровская башня)
5 Чкаловская лестница
6 Речной вокзал
7 Собор Александра Невского
8 Стрелка (Ярмарка)
9 Площадь Ленина
Важная информация:
Интервал: 25-40 минут. Продолжительность: 1 час 10 мин. ;
ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой документы, подтвеждающие ваше право на льготный билет;
Билет на автобус действует в течение всего дня, количество посадок неограниченно;
Обращаем ваше внимание, что нумерация посадочных мест НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. С 23 июня 2020 года, из соображений безопасности, рассадка туристов в шахматном порядке (через ряд);
Администрация City Sightseeing Russia оставляет за собой право изменения маршрута, порядка и времени прохождения маршрута в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
Что входит
Аудиогид на русском
Двухэтажный экскурсионный автобус
Панорамный вид на город
Одноразовые наушники
Что не входит
Личные расходы
Питание
Входные билеты на достопримечательности
Повторная выдача одноразовых наушников (50 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 Любая из 9-ти остановок указанных в описании
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.