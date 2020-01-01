Лучшая городская экскурсия ⛳ на двухэтажном автобусе:

Наши автобусы увлекут вас в интересное путешествие по главным достопримечательностям Нижнего Новгорода. Вы сможете погрузиться в прошлое города и заново оценить всё его великолепие и красоту. Hop On – Hop Off система — это система которая позволяет вам выходить из автобуса и заходить в него обратно на любой из остановок неограниченное количество раз в течение действия билета. Вы не привязаны к автобусу, а это позволяет вам самостоятельно планировать свой день и маршрут перемещений по городу

Дневной маршрут нашей обзорной экскурсии 🧭 включает 9 фиксированных остановок:

1 Площадь Революции

2 Площадь Горького

3 Площадь Свободы

4 Площадь Минина и Пожарского (Дмитровская башня)

5 Чкаловская лестница

6 Речной вокзал

7 Собор Александра Невского

8 Стрелка (Ярмарка)

9 Площадь Ленина

Важная информация: