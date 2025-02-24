Нижний Новгород на двухэтажном автобусе с аудиогидом

Знакомство с городом по удобной системе Hop on Hop off + шаттл до канатки (билет на 24 или 48 часов)
Это экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им, делаете фото — и при этом управляете своим временем.

В течение 1 или 2 дней вы можете кататься по Нижнему Новгороду на нашем красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер. Единый маршрут охватывает главные достопримечательности. В билет также включена поездка на одноэтажном автобусе до канатной дороги.
5
2 отзыва
Нижний Новгород на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Нижний Новгород на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Нижний Новгород на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00

Описание

Удобное и необычное знакомство с Нижним Новгородом. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности города: Чкаловскую лестницу, кремль, Нижегородскую ярмарку, площадь Минина и Пожарского, усадьбу Рукавишниковых.

Аудио-рассказ об НН. Включая запись, вы услышите об истории, архитектуре и характере столицы закатов. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, что не пропустить во время прогулок.

Что такое система Hop on Hop off

  • Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус
  • Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
  • Продолжительность одного полного экскурсионного круга — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус
  • Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено

Остановки автобуса:

Площадь Минина и Пожарского — Чкаловская лестница — Речной вокзал — Собор Александра Невского — Стрелка (Нижегородская ярмарка) — Площадь Ленина — Московский вокзал — Площадь Горького — Улица Ильинская (Нижегородская) — Площадь Минина и Пожарского — Усадьба Рукавишниковых — Канатная дорога

Интервал движения автобусов: 25-70 минут
Интервал движения шаттла от площади Минина и Пожарского до канатной дороги: 40 минут

Организационные детали

  • Расписание движения: двухэтажные автобусы курсируют по будням с 11:00 до 18:00 и по выходным с 11:00 до 19:00; шаттл работает только по выходным
  • Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
  • Вы получите в подарок пару наушников для прослушивания аудиогида
  • Аудиогид работает также на английском языке

ежедневно в 11:00

Выбрать дату

Стоимость

Тип билетаСтоимость
24 часа - Взрослый1500 ₽
24 часа – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)1300 ₽
24 часа – Малыши (0-5 лет)700 ₽
48 часов – Взрослый1700 ₽
48 часов – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)1500 ₽
48 часов – Малыши (0-5 лет)900 ₽
24 hours – Adult (non resident)2600 ₽
24 hours – Children (6-13 y.o.)/Students/Seniors (non resident)2200 ₽
24 hours – Infants (0-5) (non resident)900 ₽
48 hours – Adult (non resident)3100 ₽
48 hours – Children (6-13 y.o.)/Students/Seniors (non resident)2700 ₽
48 hours – Infants (0-5) (non resident)1300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
O
24 фев 2025
Очень понравился формат экскурсии!
И
5 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, выходили, гуляли, садились на следующий автобус. Как планировали, чтобы вечером по украшенной пешеходной улице пройти.
Очень понравилась экскурсия, выходили, гуляли, садились на следующий автобус. Как планировали, чтобы вечером по украшенной пешеходной улице пройти.Очень понравилась экскурсия, выходили, гуляли, садились на следующий автобус. Как планировали, чтобы вечером по украшенной пешеходной улице пройти.Очень понравилась экскурсия, выходили, гуляли, садились на следующий автобус. Как планировали, чтобы вечером по украшенной пешеходной улице пройти.Очень понравилась экскурсия, выходили, гуляли, садились на следующий автобус. Как планировали, чтобы вечером по украшенной пешеходной улице пройти.Очень понравилась экскурсия, выходили, гуляли, садились на следующий автобус. Как планировали, чтобы вечером по украшенной пешеходной улице пройти.

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