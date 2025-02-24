Это экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им, делаете фото — и при этом управляете своим временем. В течение 1 или 2 дней вы можете кататься по Нижнему Новгороду на нашем красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер. Единый маршрут охватывает главные достопримечательности. В билет также включена поездка на одноэтажном автобусе до канатной дороги.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Время начала: 11:00

Описание

Удобное и необычное знакомство с Нижним Новгородом. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности города: Чкаловскую лестницу, кремль, Нижегородскую ярмарку, площадь Минина и Пожарского, усадьбу Рукавишниковых.

Аудио-рассказ об НН. Включая запись, вы услышите об истории, архитектуре и характере столицы закатов. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, что не пропустить во время прогулок.

Что такое система Hop on Hop off

Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус

Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей

Продолжительность одного полного экскурсионного круга — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус

Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено

Остановки автобуса:

Площадь Минина и Пожарского — Чкаловская лестница — Речной вокзал — Собор Александра Невского — Стрелка (Нижегородская ярмарка) — Площадь Ленина — Московский вокзал — Площадь Горького — Улица Ильинская (Нижегородская) — Площадь Минина и Пожарского — Усадьба Рукавишниковых — Канатная дорога

Интервал движения автобусов: 25-70 минут

Интервал движения шаттла от площади Минина и Пожарского до канатной дороги: 40 минут

Организационные детали