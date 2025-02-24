В течение 1 или 2 дней вы можете кататься по Нижнему Новгороду на нашем красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер. Единый маршрут охватывает главные достопримечательности. В билет также включена поездка на одноэтажном автобусе до канатной дороги.
Описание
Удобное и необычное знакомство с Нижним Новгородом. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности города: Чкаловскую лестницу, кремль, Нижегородскую ярмарку, площадь Минина и Пожарского, усадьбу Рукавишниковых.
Аудио-рассказ об НН. Включая запись, вы услышите об истории, архитектуре и характере столицы закатов. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, что не пропустить во время прогулок.
Что такое система Hop on Hop off
- Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус
- Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
- Продолжительность одного полного экскурсионного круга — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус
- Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено
Остановки автобуса:
Площадь Минина и Пожарского — Чкаловская лестница — Речной вокзал — Собор Александра Невского — Стрелка (Нижегородская ярмарка) — Площадь Ленина — Московский вокзал — Площадь Горького — Улица Ильинская (Нижегородская) — Площадь Минина и Пожарского — Усадьба Рукавишниковых — Канатная дорога
Интервал движения автобусов: 25-70 минут
Интервал движения шаттла от площади Минина и Пожарского до канатной дороги: 40 минут
Организационные детали
- Расписание движения: двухэтажные автобусы курсируют по будням с 11:00 до 18:00 и по выходным с 11:00 до 19:00; шаттл работает только по выходным
- Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
- Вы получите в подарок пару наушников для прослушивания аудиогида
- Аудиогид работает также на английском языке
ежедневно в 11:00
Стоимость
|Тип билета
|Стоимость
|24 часа - Взрослый
|1500 ₽
|24 часа – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)
|1300 ₽
|24 часа – Малыши (0-5 лет)
|700 ₽
|48 часов – Взрослый
|1700 ₽
|48 часов – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)
|1500 ₽
|48 часов – Малыши (0-5 лет)
|900 ₽
|24 hours – Adult (non resident)
|2600 ₽
|24 hours – Children (6-13 y.o.)/Students/Seniors (non resident)
|2200 ₽
|24 hours – Infants (0-5) (non resident)
|900 ₽
|48 hours – Adult (non resident)
|3100 ₽
|48 hours – Children (6-13 y.o.)/Students/Seniors (non resident)
|2700 ₽
|48 hours – Infants (0-5) (non resident)
|1300 ₽