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Восемь веков Нижнего за три часа на авто

4.9
17 отзывов
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаю вас отправится в увлекательное и насыщенное путешествие по Нижнему Новгороду на автомобиле 🚘.

Я постараюсь совершить почти невозможное — за один день показать всё самое главное и рассказать обо всём интересном.

Мы побываем на лучших смотровых площадках города, где кружится голова от упоительных необозримых далей, прогуляемся по живописным набережным Нижнего Новгорода, а также увидим самые главные памятники и старинные здания.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 400 ₽ за экскурсию

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Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Восемь веков Нижнего за три часа на авто

Что вы увидите

  • пл. Минина и Пожарского
  • Верхневолжская набережная
  • дом Сироткина
  • Радиолаборатория
  • Дворец Рукавишникова
  • памятник Нестерову
  • Печерский монастырь
  • Канатная дорога
  • Мечеть
  • Казанский съезд
  • Нижневолжская набережная
  • Чкаловская лестница
  • катер «Герой»
  • Зачатьевская башня Кремля
  • памятник Петру I
  • Красные казармы
  • пл. Маркина
  • Речной вокзал
  • Блиновский пассаж
  • Биржа
  • ул. Рождественская (музей под открытым небом)
  • Строгановская церковь
  • пл. Народного единства
  • монумент Минина и Пожарского
  • Бугровская ночлежка
  • Набережная Федоровского
  • палаты Олисова
  • Кулибин
  • Успенская церковь

Постараюсь совершить почти невозможное: показать всё самое главное и рассказать обо всём самом интересном. Увидим лучшие смотровые площадки, где кружится голова от упоительных необозримых далей, где можно захлебнуться от восхищения ими. Что увидим за 3 часа:

  • пл. Минина и Пожарского – древнейшая площадь;
  • Большая Покровская – нижегородский Арбат, остановка №1;
  • памятник лётчику Чкалову, Чкаловская лестница сверху, Георгиевская башня кремля, остановка №2, выход;
  • Верхневолжская набережная: дом Сироткина, остановка №3;
  • Радиолаборатория, остановка №4;
  • Дворец Рукавишникова, остановка №5, выход;
  • памятник Нестерову остановка №6;
  • Кафедральная мечеть;
  • Печерский монастырь, остановка №7, выход;
  • Казанский съезд;
  • Нижневолжская набережная;
  • Чкаловская лестница снизу, катер «Герой», легенды, остановка №8, выход;
  • Зачатьевская, Белая башни Кремля, памятник Петру I, Красные казармы, остановка №9;
  • пл. Маркина, Речной вокзал, Блиновский пассаж, Биржа;
  • Строгановская церковь ⛪, остановка №10, выход;
  • ул. Рождественская - музей 🖼 под открытым небом,
  • пл. Народного единства, Ивановская башня кремля, монумент Минину и Пожарскому, остановка №11;
  • Продолжительность экскурсии 🧭 может быть увеличена до 4–5 часов (дополнительная программа):• Канатная дорога, остановка №12, посещение (200 рублей с человека за оба конца);
  • Благовещенский монастырь — ровесник Нижнего;
  • Канавинский мост через Оку — первый арочный мост в СССР;
  • Стрелка: стадион 🏟️, собор Александра Невского, остановка №13, посещение;
  • Нижегородская Ярмарка;
  • Староярмарочный Спасский собор, остановка №14,
  • Главный ярмарочный дом, остановка №15;
  • пл. Ленина;
  • Нижегородский цирк — крупнейший в Европе;
  • Нижегородский планетарий — первый цифровой планетарий в России, остановка №16;
  • Башкировские мельницы;
  • Ромодановский вокзал, остановка №17, выход;
  • Лыковая дамба;
  • Започаинье;
  • церковь Жён-мироносиц, домик Петра I, ул. Добролюбова;
  • ул. Ильинская, домик Каширина, остановка №18;
  • Набережная Федоровского, палаты Олисова, Успенская церковь, остановка №19
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (автомобиль минивэн Тойота).
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Восемь веков Нижнего за три часа на авто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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17 отзывов оставили туристы

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