Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода

Приглашаю вас отправится в увлекательное и насыщенное путешествие по Нижнему Новгороду на автомобиле 🚘.



Я постараюсь совершить почти невозможное — за один день показать всё самое главное и рассказать обо всём интересном.



Мы побываем на лучших смотровых площадках города, где кружится голова от упоительных необозримых далей, прогуляемся по живописным набережным Нижнего Новгорода, а также увидим самые главные памятники и старинные здания.