Что вы увидите пл. Минина и Пожарского Верхневолжская набережная дом Сироткина Радиолаборатория Дворец Рукавишникова памятник Нестерову Печерский монастырь Канатная дорога Мечеть Казанский съезд Нижневолжская набережная Чкаловская лестница катер «Герой» Зачатьевская башня Кремля памятник Петру I Красные казармы пл. Маркина Речной вокзал Блиновский пассаж Биржа ул. Рождественская (музей под открытым небом) Строгановская церковь пл. Народного единства монумент Минина и Пожарского Бугровская ночлежка Набережная Федоровского палаты Олисова Кулибин Успенская церковь Постараюсь совершить почти невозможное: показать всё самое главное и рассказать обо всём самом интересном. Увидим лучшие смотровые площадки, где кружится голова от упоительных необозримых далей, где можно захлебнуться от восхищения ими. Что увидим за 3 часа: пл. Минина и Пожарского – древнейшая площадь; Большая Покровская – нижегородский Арбат, остановка №1; памятник лётчику Чкалову, Чкаловская лестница сверху, Георгиевская башня кремля, остановка №2, выход; Верхневолжская набережная: дом Сироткина, остановка №3; Радиолаборатория, остановка №4; Дворец Рукавишникова, остановка №5, выход; памятник Нестерову остановка №6; Кафедральная мечеть; Печерский монастырь, остановка №7, выход; Казанский съезд; Нижневолжская набережная; Чкаловская лестница снизу, катер «Герой», легенды, остановка №8, выход; Зачатьевская, Белая башни Кремля, памятник Петру I, Красные казармы, остановка №9; пл. Маркина, Речной вокзал, Блиновский пассаж, Биржа; Строгановская церковь ⛪, остановка №10, выход; ул. Рождественская - музей 🖼 под открытым небом, пл. Народного единства, Ивановская башня кремля, монумент Минину и Пожарскому, остановка №11; Продолжительность экскурсии 🧭 может быть увеличена до 4–5 часов (дополнительная программа):• Канатная дорога, остановка №12, посещение (200 рублей с человека за оба конца); Благовещенский монастырь — ровесник Нижнего; Канавинский мост через Оку — первый арочный мост в СССР; Стрелка: стадион 🏟️, собор Александра Невского, остановка №13, посещение; Нижегородская Ярмарка; Староярмарочный Спасский собор, остановка №14, Главный ярмарочный дом, остановка №15; пл. Ленина; Нижегородский цирк — крупнейший в Европе; Нижегородский планетарий — первый цифровой планетарий в России, остановка №16; Башкировские мельницы; Ромодановский вокзал, остановка №17, выход; Лыковая дамба; Започаинье; церковь Жён-мироносиц, домик Петра I, ул. Добролюбова; ул. Ильинская, домик Каширина, остановка №18; Набережная Федоровского, палаты Олисова, Успенская церковь, остановка №19 Что входит Услуги гида Транспортные услуги (автомобиль минивэн Тойота).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Василий С.
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Напишите мне 17 отзывов оставили туристы Василий С. проводит ещё 5 экскурсий Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде