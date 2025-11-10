На экране многие известные в Нижнем Новгороде локации «проходили» под другими названиями.
Мы с вами разберёмся, что на самом деле находится в этих зданиях, что изменилось за 10 лет с момента съёмок и какие киноляпы особенно заметны.
Вы отыщете места, где разыгрывались человеческие драмы и где герои первого сезона сериала раскрывали преступления и искали маньяков.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Это тематическая экскурсия для поклонников сериала, во время которой мы углубимся в его первый сезон:
- Разберём неочевидные и неузнаваемые локации сериала
- Поговорим, как проходили съёмки в Нижнем Новгороде и с какими проблемами и сложностями столкнулась киногруппа
- Затронем тонкости самого кинопроцесса как в нашем городе, так и в стране
- Вспомним, что продюсер, режиссёр и исполнители главных ролей говорили про Нижний Новгород, какие места особенно для себя отмечали и почему выбрали именно этот город
- Обсудим другие кинокартины, которые снимались в городе и области
Достопримечательности по маршруту
Площадь Минина и Пожарского — кремль — улицы Кожевенная и Рождественская — Почаинский овраг.
Организационные детали
- Программа будет интересна участникам старше 16 лет
- Есть два варианта маршрута — 2 часа по местам вокруг кремля (базовый) и 2,5 часа, если вы ходите доехать до дома Меглина и осмотреть его внешне. Доплата за второй составит 1500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1647 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, тоЗадать вопрос
