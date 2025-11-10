Вкусные истории и интересные рестораны можно найти не только в столице Поволжья, но и, например, в Арзамасе. Это мордовское поселение впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Грозного в 1578 году. Арзамас — город больших соборов, картошки и лука, гусиная столица России XIX века. Будем знакомиться и пробовать!
Арзамас Вкусные истории и интересные рестораны можно найти не только в столице Поволжья, но и в других городах нашей хлебосольной области. Например, в Арзамасе. Это мордовское поселение впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Грозного в 1578 году. Арзамас — город больших соборов, картошки и лука, гусиная столица России XIX века. Будем пробовать! Знаковые места Проезжая село Богоявление, мы осмотрим собор работы самого Огюста Монферрана, и я вам расскажу про житие князя Грузинского. Также мы увидим не один памятник, а немного позже — Воскресенский собор, Николаевский женский монастырь, музей Патриаршства и многое другое. Вместе мы покормим местных белочек и я расскажу вам про знаменитую породу арзамасских гусей. Гастрономия Наша прогулка, конечно же, будет сопровождаться вкуснейшим обедом в местном ресторане, где мы попробуем большой ассортимент блюд из гуся и утки. Салаты, закуски, блинчики, горячее и суп. Выбор за вами. А также мы посетим кафе-кондитерскую, где пекут замечательные пирожки и пирожные в форме лебедя. Важная информация:
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арзамас
- Село Богоявление
- Памятник Горьковскому рубежу обороны 1941-1942 годов
- Памятник Сергию Страгородскому
- Воскресенский собор
- Дом, где учился живописец Василий Перов
- Николаевский женский монастырь
- Музей Аркадия Гайдара
- Музей Патриаршества
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание (оплачивается отдельно)
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
