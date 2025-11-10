Арзамас Вкусные истории и интересные рестораны можно найти не только в столице Поволжья, но и в других городах нашей хлебосольной области. Например, в Арзамасе. Это мордовское поселение впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Грозного в 1578 году. Арзамас — город больших соборов, картошки и лука, гусиная столица России XIX века. Будем пробовать! Знаковые места Проезжая село Богоявление, мы осмотрим собор работы самого Огюста Монферрана, и я вам расскажу про житие князя Грузинского. Также мы увидим не один памятник, а немного позже — Воскресенский собор, Николаевский женский монастырь, музей Патриаршства и многое другое. Вместе мы покормим местных белочек и я расскажу вам про знаменитую породу арзамасских гусей. Гастрономия Наша прогулка, конечно же, будет сопровождаться вкуснейшим обедом в местном ресторане, где мы попробуем большой ассортимент блюд из гуся и утки. Салаты, закуски, блинчики, горячее и суп. Выбор за вами. А также мы посетим кафе-кондитерскую, где пекут замечательные пирожки и пирожные в форме лебедя. Важная информация:

Одежда и обувь по сезону.