Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде

Провёл экскурсии для 81 туриста

Ваш персональный гид — Андрей. Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Я провожу частные экскурсии по городу и области на русском, английском, французском, польском и китайском языках благодаря членам моей семьи. Вы увидите все главные достопримечательности нашего региона, вас ждёт авторская программа и индивидуальный подход. Если ваш поезд/самолёт/пароход прибыл в город в 7:00 утра, а заселение в гостиницу только 14:00, я встречу вас на вокзале с машиной и проведу выездную или обзорную экскурсию.

Задать вопрос