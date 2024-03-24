По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами

Вкусные истории и интересные рестораны можно найти не только в столице Поволжья, но и в других городах нашей хлебосольной области. Например, в Арзамасе. Это мордовское поселение впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Грозного в 1578 году. Арзамас — город больших соборов, картошки и лука, гусиная столица России в 19 веке. Будем пробовать!
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
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Описание

Что вас ожидает

  • Ехать до Арзамаса 90 км, или полтора часа. Проезжая село Богоявление, мы осмотрим собор по проекту Огюста Монферрана и я вам расскажу про житие князя Грузинского. Также мы увидим памятник Горьковскому рубежу обороны 1941–1942 годов.
  • Арзамас — город на правом берегу реки Тёша. Его архитектурная гордость — Воскресенский собор работы М. П. Коринфского. Также вы увидите памятник патриарху Сергию Страгородскому и дом, где учился живописец Василий Перов.
  • Заглянем в Николаевский женский монастырь, покормим местных белочек и посмотрим на самоочищающуюся икону.
  • Время обеда. В местном ресторане мы попробуем блюда из гуся и утки. Салаты, закуски, блинчики, горячее и суп. Выбор за вами. А я расскажу вам о знаменитой породе арзамасских гусей.
  • Затем посетим два музея. Сперва музей Аркадия Гайдара. Он жил в Арзамасе шесть лет и прославил город в повести «Школа». После — музей Патриаршества. Многие российские патриархи кровно связаны с Нижегородской землёй. В музее представлены одеяния всех патриархов и их вещи.
  • Рядом с Воскресенским собором находится кафе-кондитерская, где пекут замечательные пирожки и пирожные в форме лебедя, но злые языки утверждают, что это всё тот же арзамасский гусь. Чай, кофе и пирожные завершат нашу гастрономическую экскурсию.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur.

Дополнительные расходы

  • Обед в ресторане — около 2500 руб. на человека. Можно заказать целого гуся — 5–6 тыс. руб.
  • Билеты в музеи — по 100 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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