Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Вкусные истории и интересные рестораны можно найти не только в столице Поволжья, но и в других городах нашей хлебосольной области. Например, в Арзамасе. Это мордовское поселение впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Грозного в 1578 году. Арзамас — город больших соборов, картошки и лука, гусиная столица России в 19 веке. Будем пробовать!
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Описание
Что вас ожидает
- Ехать до Арзамаса 90 км, или полтора часа. Проезжая село Богоявление, мы осмотрим собор по проекту Огюста Монферрана и я вам расскажу про житие князя Грузинского. Также мы увидим памятник Горьковскому рубежу обороны 1941–1942 годов.
- Арзамас — город на правом берегу реки Тёша. Его архитектурная гордость — Воскресенский собор работы М. П. Коринфского. Также вы увидите памятник патриарху Сергию Страгородскому и дом, где учился живописец Василий Перов.
- Заглянем в Николаевский женский монастырь, покормим местных белочек и посмотрим на самоочищающуюся икону.
- Время обеда. В местном ресторане мы попробуем блюда из гуся и утки. Салаты, закуски, блинчики, горячее и суп. Выбор за вами. А я расскажу вам о знаменитой породе арзамасских гусей.
- Затем посетим два музея. Сперва музей Аркадия Гайдара. Он жил в Арзамасе шесть лет и прославил город в повести «Школа». После — музей Патриаршества. Многие российские патриархи кровно связаны с Нижегородской землёй. В музее представлены одеяния всех патриархов и их вещи.
- Рядом с Воскресенским собором находится кафе-кондитерская, где пекут замечательные пирожки и пирожные в форме лебедя, но злые языки утверждают, что это всё тот же арзамасский гусь. Чай, кофе и пирожные завершат нашу гастрономическую экскурсию.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur.
Дополнительные расходы
- Обед в ресторане — около 2500 руб. на человека. Можно заказать целого гуся — 5–6 тыс. руб.
- Билеты в музеи — по 100 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашей гостиницы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 81 туриста
Ваш персональный гид — Андрей. Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Я провожу частные экскурсии по городу и области на русском, английском, французском, польском и китайском языках благодаря членам моей семьи. Вы увидите все главные достопримечательности нашего региона, вас ждёт авторская программа и индивидуальный подход. Если ваш поезд/самолёт/пароход прибыл в город в 7:00 утра, а заселение в гостиницу только 14:00, я встречу вас на вокзале с машиной и проведу выездную или обзорную экскурсию.
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