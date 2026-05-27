В 1896 году Всероссийская промышленная выставка в Нижнем Новгороде прогремела на всю страну. Её центральный павильон украшал плакат с оленем, которого тут же прозвали «Весёлой козой». С тех пор район пережил пожар, перестройку и почти полное забвение. Но кое-что осталось. Мы пройдём по бывшей территории выставки, найдём уцелевший павильон и разберёмся, куда исчезло величие купеческой империи.

Описание экскурсии

Сквер имени Чкалова

Тот самый угол, куда к открытию выставки прибыл первый в современной России трамвай. Место, где сошлись технологии 19 века и амбиции империи.

Парк 1 Мая

Выставочные павильоны давно снесли, но земля помнит их расположение. Мы попробуем восстановить карту: где шумел машинный отдел, где заключали миллионные сделки, а где просто гуляла публика.

Слобода Новокатызы

Три сюжета в одной точке: самый крупный пожар в этой части города, последние царские постройки и первый нижегородский жилой комплекс времён СССР.

Сталинские дома эпохи Горького

Уникальная архитектура, которой больше нигде в городе не найти. Фонтаны, перевезённые с Ярмарки, и руины гигантского ДК имени Ленина — осколки амбициозного, но не сбывшегося проекта.

Первая станция Нижегородского метрополитена

Финал маршрута, который сам по себе стал историей. Вы узнаете, как город под землёй продолжил путь, начатый на земле.

Организационные детали