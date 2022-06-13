Мои заказы

Экскурсии по кварталу 1833 года в Нижнем Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Квартал 1833 года» в Нижнем Новгороде, цены от 1270 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Пешая
3.5 часа
77 отзывов
Квест
до 6 чел.
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600 ₽ за всё до 6 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
Пешая
1.5 часа
50 отзывов
Квест
до 10 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля
Исследуйте скрытые уголки Нижнего Новгорода через квест, раскрывающий тайны и истории городской бедноты и купечества
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 1,5 часа: от окраины до Кремля
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1270 ₽ за человека
Деревянный Нижний Новгород - от классики до модерна
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревянный Нижний Новгород - от классики до модерна
Представить, как выглядел город на рубеже 19 и 20 веков
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    13 июня 2022
    Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
    Хочу поблагодарить Сергея за подвижничество в сфере сохранения исторических зданий и огромный интерес к городу, в котором он живет и работает. Он сумел за недолгое время экскурсии рассказать множество интересных фактов о жизни Нижнего Новгорода и о его выдающихся горожанах.
  • Я
    Яна
    17 октября 2019
    Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
    Спасибо! Очень понравилась экскурсия!
    Были взрослые и подростки 13-15 лет. Ребята сами отмечали, что узнали много интересного.
  • О
    Ольга
    26 сентября 2019
    Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
    Очень рекомендуем воспользоваться возможностью узнать не только о вчерашнем Нижнем,но и преломить неожиданно ярко, порой с совершенно неожиданных, но полностью
    читать дальше

    оправданных ракурсов (Сергей-просто мастер) на день сегодняшний и завтрашний- а ЗАВТРА,что будет ЗАВТРА с нашим с вами историческим наследством? Хоть что-то смогут увидеть наши дети ЗАВТРА и что немаловажно -захотят ли они также смотреть с любовью на резные наличники? Слушая Сергея- настоящего градозащитника Новгорода - теплело на сердце и страшный холод с ветром на улице стал заметен только после окончания этой интереснейшней экскурсии.

  • А
    Александра
    13 августа 2018
    Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
    Если Вы хотите узнать что-то новое и действительно интересное о Нижнем Новгороде, то я советую только Сергея. Он настоящий профессионал,
    читать дальше

    который не просто перескажет факты из путеводителя, а проведет настоящую высокопрофессиональную экскурсию. Сергей не просто экскурсовод, он настоящий исследователь и историк, он любит свой город и знает о нем много интересного. Каждый дом и улица, это не просто достопримечательность - это жизни, истории и связь с настоящим. После экскурсии хочется еще больше читать и узнавать о Нижнем, ходить по улицам и замечать что-то новое.
    Еще раз хочу сказать огромное спасибо за экскурсию, мы до сих пор под большим впечатлением!

  • М
    Мария
    6 августа 2018
    Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
    Эта экскурсия хорошо подойдёт людям, которым небезразличны исторические деревянные кварталы Нижнего, которых остаётся всё меньше. Много интересной информации.

