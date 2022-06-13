Квест
до 6 чел.
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля
Исследуйте скрытые уголки Нижнего Новгорода через квест, раскрывающий тайны и истории городской бедноты и купечества
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 1,5 часа: от окраины до Кремля
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1270 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревянный Нижний Новгород - от классики до модерна
Представить, как выглядел город на рубеже 19 и 20 веков
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.
- ННаталия13 июня 2022Квартал 1833 года (пешая 2 часа)Хочу поблагодарить Сергея за подвижничество в сфере сохранения исторических зданий и огромный интерес к городу, в котором он живет и работает. Он сумел за недолгое время экскурсии рассказать множество интересных фактов о жизни Нижнего Новгорода и о его выдающихся горожанах.
- ЯЯна17 октября 2019Квартал 1833 года (пешая 2 часа)Спасибо! Очень понравилась экскурсия!
Были взрослые и подростки 13-15 лет. Ребята сами отмечали, что узнали много интересного.
- ООльга26 сентября 2019Квартал 1833 года (пешая 2 часа)Очень рекомендуем воспользоваться возможностью узнать не только о вчерашнем Нижнем,но и преломить неожиданно ярко, порой с совершенно неожиданных, но полностью
- ААлександра13 августа 2018Квартал 1833 года (пешая 2 часа)Если Вы хотите узнать что-то новое и действительно интересное о Нижнем Новгороде, то я советую только Сергея. Он настоящий профессионал,
- ММария6 августа 2018Квартал 1833 года (пешая 2 часа)Эта экскурсия хорошо подойдёт людям, которым небезразличны исторические деревянные кварталы Нижнего, которых остаётся всё меньше. Много интересной информации.
