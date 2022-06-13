читать дальше

который не просто перескажет факты из путеводителя, а проведет настоящую высокопрофессиональную экскурсию. Сергей не просто экскурсовод, он настоящий исследователь и историк, он любит свой город и знает о нем много интересного. Каждый дом и улица, это не просто достопримечательность - это жизни, истории и связь с настоящим. После экскурсии хочется еще больше читать и узнавать о Нижнем, ходить по улицам и замечать что-то новое.

Еще раз хочу сказать огромное спасибо за экскурсию, мы до сих пор под большим впечатлением!