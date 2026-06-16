Посмотрите на Нижний Новгород с непривычного ракурса — с борта комфортабельной яхты.
Вы увидите величественные храмы, крепостные стены кремля, живописные набережные и легендарную Чкаловскую лестницу.
Лёгкий волжский ветер, плавное течение реки и уникальный водный взгляд на город создадут особенную атмосферу. А тёплая обстановка на судне сделает прогулку приятной и надолго запомнится.
Вы увидите величественные храмы, крепостные стены кремля, живописные набережные и легендарную Чкаловскую лестницу.
Лёгкий волжский ветер, плавное течение реки и уникальный водный взгляд на город создадут особенную атмосферу. А тёплая обстановка на судне сделает прогулку приятной и надолго запомнится.
Описание экскурсииНеобычный ракурс: Нижний Новгород с палубы яхты Откройте Нижний Новгород с воды! С палубы уютной яхты перед вами предстанут величественные соборы, кремль, панорамы набережных и знаменитая Чкаловская лестница. Свежий ветер Волги, неспешное течение и редкий ракурс на город подарят особое настроение, а тёплая атмосфера на борту сделает прогулку комфортной и запоминающейся. Час в окружении главных символов города За один час на яхте мы пройдём вдоль берегов и увидим ключевые достопримечательности: Стрелку — место слияния Волги и Оки, Чкаловскую лестницу, Нижегородский кремль, живописные набережные и величественный собор Александра Невского. Вас ждёт знакомство с Нижневолжской и Верхне-Волжской набережными, великолепной усадьбой Рукавишниковых, старинными пакгаузами. Вы оцените уникальную архитектуру футбольного стадиона «Нижний Новгород», проплывёте мимо Мочального острова и Стрелки — точки встречи двух великих рек. А кремль и Чкаловская лестница откроются перед вами с совершенно необычного, водного ракурса. Что вы узнаете Во время прогулки гид расскажет об особенностях эксплуатации современных катеров и яхт на российских водоёмах, об основах безопасности на борту и принципах управления судном, о навигации на нижнем течении Волги. А также вы услышите увлекательные истории, связанные с ключевыми архитектурными объектами, мимо которых пройдёт наш маршрут. Важная информация:
- С вами будет опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном.
- На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть.
- Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами.
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижневолжская набережная
- Верхне-Волжская набережная
- Усадьба Рукавишниковых
- Старинные пакгаузы
- Футбольный стадион «Нижний Новгород»
- Мочальный остров
- Стрелка
- Нижегородский кремль
- Чкаловская лестница
- Собор Александра Невского
Что включено
- Аренда Яхты
- Услуги гида
- Пледы
- Музыка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная гребного канала 109
Завершение: Набережная Гребного Канала, 109с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- С вами будет опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном
- На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть
- Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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