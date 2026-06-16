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Прогулка на яхте по Волге

Посмотрите на Нижний Новгород с непривычного ракурса — с борта комфортабельной яхты.

Вы увидите величественные храмы, крепостные стены кремля, живописные набережные и легендарную Чкаловскую лестницу.

Лёгкий волжский ветер, плавное течение реки и уникальный водный взгляд на город создадут особенную атмосферу. А тёплая обстановка на судне сделает прогулку приятной и надолго запомнится.
Прогулка на яхте по Волге
Прогулка на яхте по Волге
Прогулка на яхте по Волге

Описание экскурсии

Необычный ракурс: Нижний Новгород с палубы яхты Откройте Нижний Новгород с воды! С палубы уютной яхты перед вами предстанут величественные соборы, кремль, панорамы набережных и знаменитая Чкаловская лестница. Свежий ветер Волги, неспешное течение и редкий ракурс на город подарят особое настроение, а тёплая атмосфера на борту сделает прогулку комфортной и запоминающейся. Час в окружении главных символов города За один час на яхте мы пройдём вдоль берегов и увидим ключевые достопримечательности: Стрелку — место слияния Волги и Оки, Чкаловскую лестницу, Нижегородский кремль, живописные набережные и величественный собор Александра Невского. Вас ждёт знакомство с Нижневолжской и Верхне-Волжской набережными, великолепной усадьбой Рукавишниковых, старинными пакгаузами. Вы оцените уникальную архитектуру футбольного стадиона «Нижний Новгород», проплывёте мимо Мочального острова и Стрелки — точки встречи двух великих рек. А кремль и Чкаловская лестница откроются перед вами с совершенно необычного, водного ракурса. Что вы узнаете Во время прогулки гид расскажет об особенностях эксплуатации современных катеров и яхт на российских водоёмах, об основах безопасности на борту и принципах управления судном, о навигации на нижнем течении Волги. А также вы услышите увлекательные истории, связанные с ключевыми архитектурными объектами, мимо которых пройдёт наш маршрут. Важная информация:
  • С вами будет опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном.
  • На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть.
  • Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами.
  • Вы можете взять на борт свои напитки и закуски.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижневолжская набережная
  • Верхне-Волжская набережная
  • Усадьба Рукавишниковых
  • Старинные пакгаузы
  • Футбольный стадион «Нижний Новгород»
  • Мочальный остров
  • Стрелка
  • Нижегородский кремль
  • Чкаловская лестница
  • Собор Александра Невского
Что включено
  • Аренда Яхты
  • Услуги гида
  • Пледы
  • Музыка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная гребного канала 109
Завершение: Набережная Гребного Канала, 109с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • С вами будет опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном
  • На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть
  • Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами
  • Вы можете взять на борт свои напитки и закуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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