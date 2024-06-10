Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении

Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском
Я раскрою секреты домов через истории проживающих там людей — расскажу, кого они любили, о чём мечтали, чем были известны. Вы увидите места, связанные с Пушкиным, Лениным, Скворцовым и Печерским.

Узнаете, чей любовник был обвинён в каннибализме, где хранится копия адронного коллайдера и как советского кораблестроителя хотели выкрасть за границей.
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бывшая гостиница купца Деулина, в которой останавливался Александр Пушкин. И расскажу, как в письмах отсюда он признавался в любви своей супруге Наталье Гончаровой.

Ведущий университет города — бывшая мужская гимназия, где преподавал отец будущего вождя революции Илья Ульянов.

Дом, в котором жил первый марксист страны Павел Скворцов. Я объясню, почему он круглый год ходил в лёгком пальто и голодал.

Передовая гостиница начала 20 века с солярием, липовым садом и фонтаном, которой управляла дочка мукомола Якова Башкирова Александра. Вы узнаете, с кем она изменяла второму мужу и что случилось с первым.

Дом, в котором родился писатель и злой гений старообрядцев Павел Мельников — он же Андрей Печерский. Вы услышите, почему он преследовал старообрядцев и как благодаря ему в Нижегородской области стала расти секта скопцов.

Здание, где находится уменьшенная копия адронного коллайдера. Я расскажу, к каким результатам стараются прийти с помощью него нижегородские учёные.

Психбольница, которую открыл врач и революционер Пётр Кащенко. Вы узнаете, какой прорыв он сделал в психиатрии.

Дом гения-конструктора Ростислава Алексеева. Вы услышите, как он чуть не ослеп и почему его не любили власти.

А ещё я расскажу, чем питались и как готовили нижегородские купцы и крестьяне. В их меню — уха на шампанском, щёчки селёдок, лосьи губы в меду, драчена, серые шти, воскресенские пироги и подновские огурцы.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ульянова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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