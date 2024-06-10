Узнаете, чей любовник был обвинён в каннибализме, где хранится копия адронного коллайдера и как советского кораблестроителя хотели выкрасть за границей.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Бывшая гостиница купца Деулина, в которой останавливался Александр Пушкин. И расскажу, как в письмах отсюда он признавался в любви своей супруге Наталье Гончаровой.
Ведущий университет города — бывшая мужская гимназия, где преподавал отец будущего вождя революции Илья Ульянов.
Дом, в котором жил первый марксист страны Павел Скворцов. Я объясню, почему он круглый год ходил в лёгком пальто и голодал.
Передовая гостиница начала 20 века с солярием, липовым садом и фонтаном, которой управляла дочка мукомола Якова Башкирова Александра. Вы узнаете, с кем она изменяла второму мужу и что случилось с первым.
Дом, в котором родился писатель и злой гений старообрядцев Павел Мельников — он же Андрей Печерский. Вы услышите, почему он преследовал старообрядцев и как благодаря ему в Нижегородской области стала расти секта скопцов.
Здание, где находится уменьшенная копия адронного коллайдера. Я расскажу, к каким результатам стараются прийти с помощью него нижегородские учёные.
Психбольница, которую открыл врач и революционер Пётр Кащенко. Вы узнаете, какой прорыв он сделал в психиатрии.
Дом гения-конструктора Ростислава Алексеева. Вы услышите, как он чуть не ослеп и почему его не любили власти.
А ещё я расскажу, чем питались и как готовили нижегородские купцы и крестьяне. В их меню — уха на шампанском, щёчки селёдок, лосьи губы в меду, драчена, серые шти, воскресенские пироги и подновские огурцы.