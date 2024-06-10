Я раскрою секреты домов через истории проживающих там людей — расскажу, кого они любили, о чём мечтали, чем были известны. Вы увидите места, связанные с Пушкиным, Лениным, Скворцовым и Печерским. Узнаете, чей любовник был обвинён в каннибализме, где хранится копия адронного коллайдера и как советского кораблестроителя хотели выкрасть за границей.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бывшая гостиница купца Деулина, в которой останавливался Александр Пушкин. И расскажу, как в письмах отсюда он признавался в любви своей супруге Наталье Гончаровой.

Ведущий университет города — бывшая мужская гимназия, где преподавал отец будущего вождя революции Илья Ульянов.

Дом, в котором жил первый марксист страны Павел Скворцов. Я объясню, почему он круглый год ходил в лёгком пальто и голодал.

Передовая гостиница начала 20 века с солярием, липовым садом и фонтаном, которой управляла дочка мукомола Якова Башкирова Александра. Вы узнаете, с кем она изменяла второму мужу и что случилось с первым.

Дом, в котором родился писатель и злой гений старообрядцев Павел Мельников — он же Андрей Печерский. Вы услышите, почему он преследовал старообрядцев и как благодаря ему в Нижегородской области стала расти секта скопцов.

Здание, где находится уменьшенная копия адронного коллайдера. Я расскажу, к каким результатам стараются прийти с помощью него нижегородские учёные.

Психбольница, которую открыл врач и революционер Пётр Кащенко. Вы узнаете, какой прорыв он сделал в психиатрии.

Дом гения-конструктора Ростислава Алексеева. Вы услышите, как он чуть не ослеп и почему его не любили власти.

А ещё я расскажу, чем питались и как готовили нижегородские купцы и крестьяне. В их меню — уха на шампанском, щёчки селёдок, лосьи губы в меду, драчена, серые шти, воскресенские пироги и подновские огурцы.