Погрузитесь в новогоднюю атмосферу Нижнего Новгорода! На автобусно-пешеходной экскурсии вы увидите праздничный Кремль, сверкающую Чкаловскую лестницу и нарядную Рождественскую церковь.
Полюбуетесь зимними волжскими просторами со смотровых площадок и почувствуете исторический дух на легендарной Стрелке Оки и Волги.
Описание экскурсии
Что вас ожидает на экскурсии:• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду познакомит Вас с историей города, основанного почти восемь веков назад. В ходе экскурсии Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода.
- Проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская, Верхне — и Нижне-Волжская набережные и т. д. Посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и другие.
- Побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры ХVII века.
- В процессе экскурсии по Нижнему Новгороду, Вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю - где расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина • Побываете у памятника В. П. Чкалова (установлен одному из наших великих земляков) и Чкаловской лестницы, где перед Вами ещё раз откроется незабываемый вид на заречную часть города. Важная информация:• Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования;
- Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами;
- Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предворительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки;
- Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter.
При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, King
Long, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen
Long или аналог. Важная информация: Обратите внимание — на рейсе с началом в 19:00 (посадка на ул. Большая Покровская, 1) экскурсия по территории Нижегородского Кремля будет заменена на экскурсию по центральной улице Большая Покровская.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка
- Крутой переулок
- Нижегородская ярмарка
- Собор Александра Невского
- Ул. Рождественская
- Собор Пресвятой Богородицы
- Нижневолжская набережная
- Знаменитые площади города
- Памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову
- Нижегородский Кремль
- Михайло-Архангельский собор
- Обелиск в честь Минина и Пожарского
- Кадетский аракчеевский корпус
- Здание-самолет («Дом советов»)
- Губернаторский дом
- Аллея-выставка военной техники «Горьковчане - фронту»
- Вечный огонь
- Георгиевская башня
- Чкаловская лестница
Что включено
- Транспортные услуги на автобусе туристического класса
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Пл. Минина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Обратите внимание - на рейсе с началом в 19:00 (посадка на ул. Большая Покровская, 1) экскурсия по территории Нижегородского Кремля будет заменена на экскурсию по центральной улице Большая Покровская
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
28 янв 2025
Очень понравилась экскурсия! За один день программа максимум! Прям рекомендуем кто приехал в гости первый раз!!!
Т
Татьяна
24 янв 2025
Я гид экскурсовод. Но на экскурсиях (дневной и вечерней) я смогла убедиться в том, что лучший вариант знакомства с городом это автобусно- пешеходная экскурсия. Как бы мы не изучали материал, но лучше чем экскурсоводы города, которые все знают и умеют правильно преподнести знакомство никто не сможет. Поэтому рекомендую выбирать данный тип экскурсии. Экскурсоводам желаю добра, активных и положительных гостей города
Т
Татьяна
23 янв 2025
Спасибо огромное экскурсоводу Наталье, обязательно посетим Нижний Новгород ещё! Море незабываемых впечатлений!
Т
Татьяна
21 янв 2025
Все понравилось, прекрасный экскурсовод. Рекомендую.
А
Али
20 янв 2025
Окей!
м
марина
20 янв 2025
Отличная экскурсия! Время пролетело быстро и интересно! Для первого знакомства с городом это то что надо!
Т
Татьяна
19 янв 2025
Ездили на обзорную Нижний Новгород 17.01.2025, экскурсовод Эльвира. Очень интересно, познавательно, ярко! Хороший водитель Алексей и транспорт. Рекомендую спутник!
Т
Татьяна
14 янв 2025
Компетентность экскурсовода, доброжелательность, заинтересованность в качестве обслуживания
С
Светлана
10 янв 2025
Добрый день. Сама экскурсия принесла море эмоций. Огромное спасибо организаторам и экскурсоводу. Считаю, что даже для подростка было получена буря эмоций. Один минус, что при оплате наличными скидка в 5℅, которую обещали не предоставили.
М
Мария
9 янв 2025
Организовано, профессиональный гид,, интересно, хорошее впечатление!
С
Светлана
9 янв 2025
Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод.
И
Ирина
9 янв 2025
Очень понравилась программа экскурсии и экскурсовод Людмила, очень интересно и увлеченно рассказывает. Спасибо!
Е
Елена
9 янв 2025
Проводил экскурсию замечательный экскурсовод Лариса. Информация была очень интересной, три часа пролетели очень быстро. Экскурсия была по городу и Кремлю. Мы посетили Кафедральный собор Александра Невского, Стрелку, очень красивый храм в честь Собора Пресвятой Богородицы. Если будет возможность обязательно вернусь в этой прекрасный город!
И
Ирина
8 янв 2025
Были на трехчасовой обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду. 2 часа на автобусе с остановками у Чкаловской лестницы и Храма Александра Невского плюс 1 час по Кремлю. Экскурсовод подробно рассказала о городе и его истории. Экскурсия очень понравилась.
И
Ирина
7 янв 2025
В новогодние праздники посетили Нижний Новгород. Заказали обзорную экскурсию по городу. Хочется выразить онромную благодарность всей организации, но особенно экскурсоводу(жаль не запомнила ее фамилию). Этот человек влюбленный в город и в работу. Три часа пролетели незаметно. Узнали очень много интересного о городе и его истории. У кого мало времени рекомендую обязательно отправиться на такую экскурсию, не пожалеете.
