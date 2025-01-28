Что вас ожидает на экскурсии:• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду познакомит Вас с историей города, основанного почти восемь веков назад. В ходе экскурсии Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода.

Проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская, Верхне — и Нижне-Волжская набережные и т. д. Посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и другие.

Побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры ХVII века.

В процессе экскурсии по Нижнему Новгороду, Вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю - где расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина • Побываете у памятника В. П. Чкалова (установлен одному из наших великих земляков) и Чкаловской лестницы, где перед Вами ещё раз откроется незабываемый вид на заречную часть города. Важная информация:• Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования;

Обратите внимание — на рейсе с началом в 19:00 (посадка на ул. Большая Покровская, 1) экскурсия по территории Нижегородского Кремля будет заменена на экскурсию по центральной улице Большая Покровская.