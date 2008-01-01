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Трёхдневный тур «Нижегородская история»

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 11 950 ₽ за экскурсию

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Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Трёхдневный тур «Нижегородская история»

Что вы увидите

  • площади Минина и Пожарского
  • площадь Лядова
  • улицу Сенную и Горького
  • улицы Малую Покровскую и Ильинскую
  • Нижне - и Верхне – Волжскую набережные
  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Памятник А. М. Горькому
  • Большое Болдино
  • Феодоровский монастырь
  • Музей-заповденик Пушкина
  • Городец
  • Музей Русского самовара
  • Город Мастеров
1 ДЕНЬЭкскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»
Встреча на вокзале (8:00 — при прибытии с петербургского направления, 11:10 — при прибытии с московского направления)
Трансфер в гостиницуАвтобусная обзорная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени)
Нижний Новгород — один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек — Оки и Волги.
В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего и вечно молодого города, начиная с XIII века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне – и Верхне-Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и другое, посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города. Пешеходная экскурсия по Нижегородскому КремлюКремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время Кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Экскурсия заканчивается в Кремле.
Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно. 2 ДЕНЬБольшое Болдино — по Пушкинским местам/h4
Завтрак в гостинице
Экскурсия в Большое Болдино
Сбор в 7:10 в холле гостиницы на экскурсию
Поездка в Большое Болдино — это путешествие в героическое, романтическое, элегически спокойное, воспетое Пушкиным XIX столетие.
Большое Болдино — дворянская усадьба в глухой провинции. Музей-заповедник А. С. Пушкина в Болдине ведет свое начало с 1949 года. Сегодня это одно из самых известных и посещаемых пушкинских мест России. Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, флигель — вотчинная контора, а также усадебный парк 🌳 со старинными прудами. К настоящему времени весь комплекс усадьбы полностью воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок.
Сколько таких усадеб было на Руси! И в наши дни сохранили старинные дворянские усадьбы своё былое очарование. Живописный парк: тенистые аллеи, беседки у пруда, куртины, мостики, лужок. Барский дом — мебель, модная в позапрошлом веке, портреты, картины, книги, вышивки. В таких усадьбах жили, любили, страдали, были счастливы пушкинские герои.
Вы проходите по комнатам дома внимательно всматриваетесь в предметы старины глубокой. Рассказ экскурсовода и ваше воображение переносят вас в романтический XIX век и оживают страницы пушкинских произведений.
По дороге от Болдина на Львовку находится роща Лучинник. По преданию, она была любимым местом прогулок поэта и также включена в состав заповедника. Здесь можно остановиться, чтобы попить ключевой воды из родника, не иссякающего с пушкинских времен. В роще перемешались деревья разных пород — березы, осины, клены, ясени. Особенно красива она в роскоши и разнообразии осенних красок. 3 ДЕНЬГородец — древнейший город 🏙️ земли Нижегородской
Завтрак в гостинице
Экскурсия в Городец
Сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).
Городец — самый настоящий город-музей, в одном только Городце 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В Ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей древнейшего города Нижегородской области, с его народными промыслами, сегодняшним днём и днём завтрашним. Экскурсия в Феодоровский монастырьФеодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь 👣 по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.
14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму. В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых. Обзорная-пешеходная экскурсия по г. ГородецВы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка. Музей 🖼 Город Мастеров Город мастеров — комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.
Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района. Музей Терема Русского самовараМузей Самоваров — уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России. Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров.
17:00 — туристы прибывают на Московский вокзалВажная информация:• Для вашего же комфорта, возьмите с собой удобную обувь и одежду по погоде;
  • В первый день тура встреча туристов на ж\д вокзале осуществляется в 11:20; с последующим трансфером гостиницу. В 14:00 начинается тур по Нижнему Новгороду. Учитывайте это при приобретении посадочных билетов на поезд;
  • На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis с завтраком шведский стол.
Что не входит
  • Дополнительные входные билеты
  • ж/д билеты Москва — Н. Новгород — Москва (приобретаются самостоятельно)
Начало и место завершения
🚩 пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Трёхдневный тур «Нижегородская история»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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