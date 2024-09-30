Туры о литературе и искусстве Нижнего Новгорода

Найдено 3 тура в категории «Литература и искусство» в Нижнем Новгороде, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
На автобусе
12 отзывов
2 дня 13 часов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
21 фев в 07:00
7 мар в 07:00
от 18 000 за человека
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
24 янв в 11:00
31 янв в 11:00
от 21 250 за человека
Пенза - Тарханы из Нижнего Новгорода
На автобусе
1 день 16 часов
Пенза - Тарханы из Нижнего Новгорода
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    30 сентября 2024
    Трёхдневный тур «Нижегородская история»
    Программа насыщенная, интересная. Понравилось: гостиница Ибис, завтраки. Спасибо, что компания Эгна компенсировала мне дневную экскурсию, на которую я не попала из-за
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    времени прилёта моего рейса, вечерней с великолепнымэкскурсоводом Татьяной. Другие экскурсоводы Альбина и Наталья тоже понравились. Отдельное спасибо водителям Алексею и Николаю. Одну звёздочку убрала из-за проблем с питанием в Болдино. И это скорее просьба к работникам турфирм убедить тамошних предпринимателей активнее реагировать на огромный поток туристов. Спасибо.

  • Н
    Никитина
    9 сентября 2024
    Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
    Экскурсия мне очень понравилась. Организованно все четко и понятно. Гид-сопровождающий, Людмила Никололаевна-"мать родная" для туристов, чуткий и внимательный человек. Водитель, Сергей Владимирович профи своего дела. Да и группа собралась отличная. Желаю всем всего, самого наилучшего!
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
    Поездка насыщенная Много информа

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Литература и искусство»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
  2. Трёхдневный тур «Нижегородская история»
  3. Пенза - Тарханы из Нижнего Новгорода
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Большая Покровская улица
  3. Рождественская улица
  4. Серафимо-Дивеевский монастырь
  5. Усадьба Рукавишниковых
  6. Нижегородская канатная дорога
  7. Дмитриевская башня
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в январе 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Литература и искусство" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 21 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Литература и искусство», 14 ⭐ отзывов, цены от 15900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март