2 дня 13 часов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
21 фев в 07:00
7 мар в 07:00
от 18 000₽ за человека
3 дня
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
24 янв в 11:00
31 янв в 11:00
от 21 250₽ за человека
1 день 16 часов
Пенза - Тарханы из Нижнего Новгорода
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина30 сентября 2024Программа насыщенная, интересная. Понравилось: гостиница Ибис, завтраки. Спасибо, что компания Эгна компенсировала мне дневную экскурсию, на которую я не попала из-за
- ННикитина9 сентября 2024Экскурсия мне очень понравилась. Организованно все четко и понятно. Гид-сопровождающий, Людмила Никололаевна-"мать родная" для туристов, чуткий и внимательный человек. Водитель, Сергей Владимирович профи своего дела. Да и группа собралась отличная. Желаю всем всего, самого наилучшего!
- ЕЕлена22 июля 2024Поездка насыщенная Много информа
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Литература и искусство»
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Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в январе 2025
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