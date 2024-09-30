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времени прилёта моего рейса, вечерней с великолепнымэкскурсоводом Татьяной. Другие экскурсоводы Альбина и Наталья тоже понравились. Отдельное спасибо водителям Алексею и Николаю. Одну звёздочку убрала из-за проблем с питанием в Болдино. И это скорее просьба к работникам турфирм убедить тамошних предпринимателей активнее реагировать на огромный поток туристов. Спасибо.