Путешествие «Глубокой старины преданья» познакомит с историей и архитектурой Владимирской области за один день.
Вы посетите два старинных города — Владимир и Боголюбово, увидите белокаменную церковь Покрова-на-Нерли, Рождественский монастырь XII века и Успенский собор с фресками Андрея Рублёва, а также насладитесь живописными русскими пейзажами.
Описание экскурсии
Тайны древней Руси:
- экскурсия по Боголюбово и Владимиру.
- Это путешествие отлично подходит любителям истории и ценителям архитектуры прошлых лет. Вас ждут два красивых старинных города Владимирской области — Владимир и Боголюбово — с многочисленными памятниками культуры и живописными пейзажами.
- Посещение белокаменной церкви Покрова-на-Нерли, одного из ценнейших памятников Древней Руси.
- Ознакомление с историей Рождественского монастыря XII века.
- В Успенском соборе можно полюбоваться фресками легендарного иконописца Андрея Рублёва.
- Возможность присоединиться к туру как в Нижнем Новгороде, так и в Дзержинске.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Покрова-на-Нерли
- Рождественский монастырь
- Осмотр Золотых Ворот
- Осмотр Дмитриевского собора
- Посещение Успенского собора
Что включено
- Проезд на автобусе туристического класса
- Путевая экскурсия
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Обед - 600 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина, ул. Советская, 12
Завершение: Нижний Новгород на пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Макарова
12 окт 2025
Великолепная экскурсия с грамотными эксурсоводами, увлеченными историей этих мест. Организовано хорошо, всё своевременно, без задержек. Отличный влдитель!
М
Малышева
30 сен 2025
