Мы посетим самый старый город Нижегородской земли — Городец. Окутанный преданиями, с потрясающим культурным богатством, завораживающей природой и резными ставнями. Вы прочувствуете особое очарование этого места! Узнаете, как пекут пряники, посмотрите представление о купцах и рассмотрите экспонаты в музее Александра Невского.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Городцу

Вы пройдётесь по центральным улицам сказочного городка, рассматривая купеческие особняки и деревянные избы с искусно вырезанными наличниками. Осмотрите памятник Александру Невскому на набережной и насладитесь захватывающим видом на волжские просторы.

Музей «Городецкий пряник»

В старинной купеческой усадьбе вы познакомитесь со сладкими тайнами Городца. Услышите о династиях мастеров-пряничников, традициях чаепития и русском самоваре. И конечно, полюбуйтесь пряничными досками и узнаете всё о пряниках! Штучные и разгонные, «хоромные» и почётные, «даровые» и обрядные, с петухами и павлинами — каких только нет!

Театрализованная программа «В гостях у Облаевых»

Во время театрализованной экскурсии вас встретят хозяева усадьбы, чтобы рассказать о нравах купечества города. Благодаря интерактивности спектакля вы и сами будете вовлечены в действие. Все театрализованные инсценировки основаны на реальных событиях той эпохи.

Музей Александра Невского

Вы пройдёте по тематическим залам музея, раскрывая роль Александра Невского в истории Древней Руси. Познакомитесь со средневековым прошлым Городца и увидите вислую свинцовую печать и княжеский шлем 12–14 века. Путешествие по музею сопровождается захватывающими световыми эффектами дополненной реальности.

Примерный тайминг экскурсии

09:00 — отправление из Нижнего Новгорода

10:00 — прибытие в Городец + обзорная экскурсия

11:00 — музей «Городецкий пряник»

12:00 — театрализованная программа

13:00 — обед

14:30 — музей Александра Невского + свободное время

16:00 — отправление в Нижний Новгород

17:00–18:00 — прибытие в Нижний Новгород

Организационные детали