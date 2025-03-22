Окутанный преданиями, с потрясающим культурным богатством, завораживающей природой и резными ставнями.
Вы прочувствуете особое очарование этого места! Узнаете, как пекут пряники, посмотрите представление о купцах и рассмотрите экспонаты в музее Александра Невского.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Городцу
Вы пройдётесь по центральным улицам сказочного городка, рассматривая купеческие особняки и деревянные избы с искусно вырезанными наличниками. Осмотрите памятник Александру Невскому на набережной и насладитесь захватывающим видом на волжские просторы.
Музей «Городецкий пряник»
В старинной купеческой усадьбе вы познакомитесь со сладкими тайнами Городца. Услышите о династиях мастеров-пряничников, традициях чаепития и русском самоваре. И конечно, полюбуйтесь пряничными досками и узнаете всё о пряниках! Штучные и разгонные, «хоромные» и почётные, «даровые» и обрядные, с петухами и павлинами — каких только нет!
Театрализованная программа «В гостях у Облаевых»
Во время театрализованной экскурсии вас встретят хозяева усадьбы, чтобы рассказать о нравах купечества города. Благодаря интерактивности спектакля вы и сами будете вовлечены в действие. Все театрализованные инсценировки основаны на реальных событиях той эпохи.
Музей Александра Невского
Вы пройдёте по тематическим залам музея, раскрывая роль Александра Невского в истории Древней Руси. Познакомитесь со средневековым прошлым Городца и увидите вислую свинцовую печать и княжеский шлем 12–14 века. Путешествие по музею сопровождается захватывающими световыми эффектами дополненной реальности.
Примерный тайминг экскурсии
09:00 — отправление из Нижнего Новгорода
10:00 — прибытие в Городец + обзорная экскурсия
11:00 — музей «Городецкий пряник»
12:00 — театрализованная программа
13:00 — обед
14:30 — музей Александра Невского + свободное время
16:00 — отправление в Нижний Новгород
17:00–18:00 — прибытие в Нижний Новгород
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 600 ₽ за чел.
- Домашние питомцы на экскурсию не допускаются
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 18 лет
|2400 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽