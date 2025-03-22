Были и легенды Городца (из Нижнего Новгорода)

Познакомиться со старинным городком, зайти в музеи и принять участие в интерактивном спектакле
Мы посетим самый старый город Нижегородской земли — Городец.

Окутанный преданиями, с потрясающим культурным богатством, завораживающей природой и резными ставнями.

Вы прочувствуете особое очарование этого места! Узнаете, как пекут пряники, посмотрите представление о купцах и рассмотрите экспонаты в музее Александра Невского.
Были и легенды Городца (из Нижнего Новгорода)
Были и легенды Городца (из Нижнего Новгорода)
Были и легенды Городца (из Нижнего Новгорода)
Ближайшие даты:
22
мар5
апр19
апр1
мая8
мая17
мая20
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Городцу

Вы пройдётесь по центральным улицам сказочного городка, рассматривая купеческие особняки и деревянные избы с искусно вырезанными наличниками. Осмотрите памятник Александру Невскому на набережной и насладитесь захватывающим видом на волжские просторы.

Музей «Городецкий пряник»

В старинной купеческой усадьбе вы познакомитесь со сладкими тайнами Городца. Услышите о династиях мастеров-пряничников, традициях чаепития и русском самоваре. И конечно, полюбуйтесь пряничными досками и узнаете всё о пряниках! Штучные и разгонные, «хоромные» и почётные, «даровые» и обрядные, с петухами и павлинами — каких только нет!

Театрализованная программа «В гостях у Облаевых»

Во время театрализованной экскурсии вас встретят хозяева усадьбы, чтобы рассказать о нравах купечества города. Благодаря интерактивности спектакля вы и сами будете вовлечены в действие. Все театрализованные инсценировки основаны на реальных событиях той эпохи.

Музей Александра Невского

Вы пройдёте по тематическим залам музея, раскрывая роль Александра Невского в истории Древней Руси. Познакомитесь со средневековым прошлым Городца и увидите вислую свинцовую печать и княжеский шлем 12–14 века. Путешествие по музею сопровождается захватывающими световыми эффектами дополненной реальности.

Примерный тайминг экскурсии

09:00 — отправление из Нижнего Новгорода
10:00 — прибытие в Городец + обзорная экскурсия
11:00 — музей «Городецкий пряник»
12:00 — театрализованная программа
13:00 — обед
14:30 — музей Александра Невского + свободное время
16:00 — отправление в Нижний Новгород
17:00–18:00 — прибытие в Нижний Новгород

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 600 ₽ за чел.
  • Домашние питомцы на экскурсию не допускаются
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 18 лет2400 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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