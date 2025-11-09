Иногда мегаполис напоминает мне огромный оркестр. В нём инструменты играют каждый исключительно на свой лад. А бывают моменты, когда звучит сольная партия. Например, шагая по центру, ты слышишь пение птиц. Или ловишь ритм проезжающего трамвая, который никуда и никогда не спешит. Музыка — всюду. И именно ей хочется посвятить прогулку.
ТЮЗ — раньше здесь располагалась филармония, где выступали прославленные музыканты.
ДМШ им. А. Д. Улыбышева и хоровой колледж им. Л. К. Сивухина — сейчас здесь воспитывают юных талантливых артистов.
Здание бывшего Дворянского собрания — сюда приглашали именитых гостей и проводили настоящие балы.
- Как благодаря музыкальным способностям начался путь Евгения Евстигнеева в актёрскую профессию
- Как Фёдор Шаляпин на сцене драматического театра Нижнего Новгорода признался в любви своей будущей жене
- Как трёхтомник «Новой биографии Моцарта» стал бестселлером и принёс автору славу в музыкальном мире России и Европы
- Одну поэтичную легенду, связанную с нижегородской землёй, и услышите, как композиторы и режиссёры воплощали эту историю в разных жанрах
По пути сделаем остановку в кафе, где я расскажу несколько любопытных сюжетов. А также посоветую, какие залы и музыкальные площадки стоит посетить, в какие клубы и кафе с живой музыкой зайти. И в каком ресторане можно увидеть коллекцию музыкальных инструментов.
- Жителям Нижнего Новгорода, которые хотят познакомиться с новыми гранями города
- Тем, кто занимается музыкой, учится в музыкальной школе
- Всем любителям музыки
Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 532 туристов
Меня зовут Арина. Провожу экскурсии с 2015 года. Люблю рассказывать. Делиться прочитанным. Показывать лучшее. Находить главное.Задать вопрос
