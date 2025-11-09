Иногда мегаполис напоминает мне огромный оркестр. В нём инструменты играют каждый исключительно на свой лад. А бывают моменты, когда звучит сольная партия. Например, шагая по центру, ты слышишь пение птиц. Или ловишь ритм проезжающего трамвая, который никуда и никогда не спешит. Музыка — всюду. И именно ей хочется посвятить прогулку.

Описание экскурсии

ТЮЗ — раньше здесь располагалась филармония, где выступали прославленные музыканты.

ДМШ им. А. Д. Улыбышева и хоровой колледж им. Л. К. Сивухина — сейчас здесь воспитывают юных талантливых артистов.

Здание бывшего Дворянского собрания — сюда приглашали именитых гостей и проводили настоящие балы.

На прогулке по городу вы узнаете:

Как благодаря музыкальным способностям начался путь Евгения Евстигнеева в актёрскую профессию

Как Фёдор Шаляпин на сцене драматического театра Нижнего Новгорода признался в любви своей будущей жене

Как трёхтомник «Новой биографии Моцарта» стал бестселлером и принёс автору славу в музыкальном мире России и Европы

Одну поэтичную легенду, связанную с нижегородской землёй, и услышите, как композиторы и режиссёры воплощали эту историю в разных жанрах

По пути сделаем остановку в кафе, где я расскажу несколько любопытных сюжетов. А также посоветую, какие залы и музыкальные площадки стоит посетить, в какие клубы и кафе с живой музыкой зайти. И в каком ресторане можно увидеть коллекцию музыкальных инструментов.

Кому подойдёт экскурсия