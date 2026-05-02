На этой экскурсии я хочу показать вам всё величие нижегородской цитадели.
Пока вы будете рассматривать древние башни кремля, я расскажу о происхождении их названий, а также о легендах и событиях, которые хранят старинные постройки.
Пока вы будете рассматривать древние башни кремля, я расскажу о происхождении их названий, а также о легендах и событиях, которые хранят старинные постройки.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Минина и Пожарского — центральную площадь Нижнего Новгорода.
- колокольню Спасо-Преображенского собора.
- смотровую площадку Кремля и новую станцию фуникулёра.
- Михайло-Архангельский собор — древнейший на территории Кремля.
- макет города рубежа 19–20 веков.
- военную технику, изготовленную в городе Горьком.
- панно Игоря Пшеницына «Наша победа».
- Георгиевскую башню Кремля — самую брутальную из башен, стоящую на мощных контрфорсах.
- Чкаловскую лестницу и памятник Валерию Чкалову.
Я расскажу:
- когда построили каменный кремль.
- сколько башен у нижегородской крепости сейчас и сколько их было раньше.
- какие легенды хранит крепость.
- как возникло народное ополчение 1612 года.
Организационные детали
- На экскурсии мы пройдём около 2 километров.
- Маршрут равнинный, без спусков и подъёмов.
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.
- Все объекты осматриваются снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1538 туристов
Я профессиональный гид. Очень люблю Нижний Новгород, в котором родился и вырос, за его красоту и богатую историю. Провожу экскурсии, чтобы передать вам тепло и гостеприимство Нижнего Новгорода. К этой профессии меня привело умение располагать к себе, заряжать позитивом и передавать отличное настроение. Рассказываю об истории, купечестве и современной жизни города на простом и понятном языке — и с юмором.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Посещая Нижний Новгород и имел удовольствие побывать на экскурсии с гидом Николаем. Это был невероятный опыт! Николай — настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знает историю города, но
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М
экскурсия очень увлекательная,насыщенная. много интересных исторических фактов. Максимально комфортная подача материала,2 часа пролетели как один миг. Николай коммуницировал со всеми участниками нашей группы,интересно было всем. Также по окончании дал ценные советы,за что отдельное спасибо! прониклись любовью к Нижнему Новгороду,обязательно вернемся еще, и за экскурсией также! всем рекомендуем Николая 🔆
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О
Гуляли по Кремлю с Николаем. потрясающая экскурсия, насыщенная, увлекательная, прошла на одном дыхании. Николай - профессионал своего дела, влюбленный в свой город и просто очень интересный собеседник. Всем рекомендуем эту экскурсию с Николаем, не пожалеете.
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очень хорошая экскурсия. Николай внимателен, замечательный рассказчик.
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Д
Огромное спасибо Николаю за проведенную экскурсию! Хочется отметить, что Николай не только настоящий профессионал, но и просто очень приятный человек и собеседник. Не смотря, на не очень благоприятную погоду, экскурсия
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Д
Хороший гид,все понравилось!
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