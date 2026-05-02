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и умеет подать информацию так, что она становится живой и увлекательной.



Каждый уголок Нижнего Новгорода, который мы посетили, стал для меня открытием благодаря его интересным рассказам и увлекательным фактам. Николай с легкостью отвечал на все наши вопросы и делился историями о городе, что добавляло экскурсией особый шарм.



Кроме того, он проявил заботу, учитывая интересы и пожелания. Впамяти остались сведения не только о знаменитых достопримечательностях, но были показаны менее известные, но не максимально интересные места.



Я настоятельно рекомендую Николая как гида для всех, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Нижнего Новгорода. Спасибо, Николай, за замечательную экскурсию!