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Если вы не видели Покровку — вы не были в Нижнем Новгороде! Это главная улица города, сохранившая облик 19 века.



Атмосфера здесь сродни Арбату: среди исторических зданий и уютных кафе играют музыканты, а художники останавливают мгновения взмахом кисти.



На прогулке по Большой Покровской вы узнаете, как она рождалась, взрослела и почему так и осталась молодой.