Если вы не видели Покровку — вы не были в Нижнем Новгороде! Это главная улица города, сохранившая облик 19 века.
Атмосфера здесь сродни Арбату: среди исторических зданий и уютных кафе играют музыканты, а художники останавливают мгновения взмахом кисти.
На прогулке по Большой Покровской вы узнаете, как она рождалась, взрослела и почему так и осталась молодой.
Атмосфера здесь сродни Арбату: среди исторических зданий и уютных кафе играют музыканты, а художники останавливают мгновения взмахом кисти.
На прогулке по Большой Покровской вы узнаете, как она рождалась, взрослела и почему так и осталась молодой.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00
Описание экскурсии
Прогуливаясь по Большой Покровской, мы сделаем остановки у самых ярких её объектов. Вы увидите:
- Музей истории художественных промыслов Нижегородской области, где представлено несколько тысяч произведений народного искусства
- Кукольный театр, где побывала Маргарет Тэтчер
- Архитектурный ансамбль Государственного банка — невероятное сочетание средневековой европейской крепости и русских боярских палат
- ДК им. Свердлова, бывшее дворянское собрание, внутри которого сейчас располагается экзотариум
- Театральную площадь и выполненный в традициях позднего европейского Возрождения театр драмы им. Горького
- Старейший дом улицы, где жил Иван Кулибин
- Великолепный Дворец труда, в котором ранее заседала городская дума
- Центральную площадь города, названную в честь народных героев — Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 7181 туриста
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.Задать вопрос
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