На целый день отправимся в город нарядных домиков с ажурной резьбой. Здесь, на крутых волжских берегах, ещё живы старинные народные промыслы.
Вы узнаете, как расписывают шкатулки, выжигают из глины игрушки, вышивают золотом бархат и шёлк, пекут ароматные печатные пряники. И сможете увезти домой не просто сувенир — а частичку городецкой души.
Вы узнаете, как расписывают шкатулки, выжигают из глины игрушки, вышивают золотом бархат и шёлк, пекут ароматные печатные пряники. И сможете увезти домой не просто сувенир — а частичку городецкой души.
Описание экскурсии
9:00 — выезд
10:00 — Городец
На прогулке по городу вы:
- познакомитесь с историей и ролью крепости, основанной в 12 веке на восточных рубежах Руси
- откроете места, связанные с последними днями князя Александра Невского
- узнаете о промыслах — росписи, золотной вышивке, резьбе по дереву, пряничном деле
- увидите деревянную застройку 19 столетия с уникальной глухой домовой резьбой
- осмотрите купеческие особняки и старинные храмы в центре
- полюбуетесь панорамами Волги с набережной
11:00 — Город мастеров
Здание музея построено в традициях русского деревянного зодчества. Вы познакомитесь с ремёслами, узнаете больше о работе с глиной, деревом, металлом. Сможете приобрести оригинальные изделия — статуэтки, посуду и даже самовар.
12:00 — обед или свободное время
13:15 — музей Городецкой росписи
Основа коллекции — фонды фабрики «Городецкой росписи». Благодаря талантливым мастерам экспозиция пополняется с 1936 года. Здесь представлены авторские предметы, оживляющие традиционные сюжеты и мотивы, — прялки, иконы, игрушки, домашняя утварь.
16:00–17:00 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, входные билеты, страховка от ДТП
- Отдельно оплачивается обед — 850 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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