На целый день отправимся в город нарядных домиков с ажурной резьбой. Здесь, на крутых волжских берегах, ещё живы старинные народные промыслы. Вы узнаете, как расписывают шкатулки, выжигают из глины игрушки, вышивают золотом бархат и шёлк, пекут ароматные печатные пряники. И сможете увезти домой не просто сувенир — а частичку городецкой души.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — выезд

10:00 — Городец

На прогулке по городу вы:

познакомитесь с историей и ролью крепости, основанной в 12 веке на восточных рубежах Руси

откроете места, связанные с последними днями князя Александра Невского

узнаете о промыслах — росписи, золотной вышивке, резьбе по дереву, пряничном деле

увидите деревянную застройку 19 столетия с уникальной глухой домовой резьбой

осмотрите купеческие особняки и старинные храмы в центре

полюбуетесь панорамами Волги с набережной

11:00 — Город мастеров

Здание музея построено в традициях русского деревянного зодчества. Вы познакомитесь с ремёслами, узнаете больше о работе с глиной, деревом, металлом. Сможете приобрести оригинальные изделия — статуэтки, посуду и даже самовар.

12:00 — обед или свободное время

13:15 — музей Городецкой росписи

Основа коллекции — фонды фабрики «Городецкой росписи». Благодаря талантливым мастерам экспозиция пополняется с 1936 года. Здесь представлены авторские предметы, оживляющие традиционные сюжеты и мотивы, — прялки, иконы, игрушки, домашняя утварь.

16:00–17:00 — обратная дорога

Организационные детали