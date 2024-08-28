Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И до сих пор сохранилась застройка разных веков. На пешей экскурсии вы изучите территорию и подробно обо всём услышите.
А также насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта.
Вы услышите:
Сколько лет старейшему собору в кремле
С какого места обращался к нижегородцам Кузьма Минин
Откуда прозвучал исторический выстрел Феди Литвича
Где должен был стоять памятник Минину и Пожарскому скульптора Мартоса
Экскурсия и мастер-класс в Русском музее фотографии (1 час 15 мин.)
Далее мы отправимся на Большую Покровскую улицу. Здесь я познакомлю вас с первым фотографическим музеем России. Мы поговорим об истории фотографии и о творчестве двух нижегородских фотографов — А. О. Карелина и М. П. Дмитриева.
Вы узнаете:
Когда современная фотография отмечает свой день рождения
Что такое камера-обскура и как давно её использует человечество
Как были устроены фотоаппараты 19-20 веков
Чем прославились знаменитые нижегородские фотографы Карелин и Дмитриев
И многое другое
Печать со стеклянных негативов
Затем сотрудники музея проведут для вас мастер-класс. Под их руководством вы напечатаете виды старого Нижнего Новгорода по технологии 19 века. Получившуюся фотографию вы заберёте с собой.
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и детям с 10 лет
Тем, кто приезжает в Нижний Новгород впервые и хочет составить полное впечатление о городе
Хорошо знающим Нижний путешественникам или местным жителям. Мы сместим акценты и копнём глубже
Организационные детали
Я проведу обзорную экскурсию по Кремлю и ознакомительную по музею, а сотрудники музея мастер-класс.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 48 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий.
Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнать читать дальше
его лучше, а также собрать неповторимую коллекцию впечатлений. При оценке исторических событий, отдаю предпочтение научным исследованиям перед легендами и преданиями, хотя, в нашем случае, грань между фактами и вымыслом увидеть непросто))