Прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по фотографии

Изучить сердце города на обзорной экскурсии и необычным способом напечатать старинное фото
На обзорной части экскурсии вы погрузитесь в восемь веков истории Нижнего Новгорода. Мы поговорим об ополчении 1612 года, о «кармане России» и о городе Горьком.

А затем отправимся в Русский музей фотографии, где вы полюбуетесь работами известных нижегородцев и сами напечатаете фото со стеклянных негативов — на память об этой поездке!
Прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по фотографии
Прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по фотографии
Прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по фотографии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Прогулка по кремлю (1 час 45 мин.)

Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И до сих пор сохранилась застройка разных веков. На пешей экскурсии вы изучите территорию и подробно обо всём услышите.

А также насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта.

Вы услышите:

  • Сколько лет старейшему собору в кремле
  • С какого места обращался к нижегородцам Кузьма Минин
  • Откуда прозвучал исторический выстрел Феди Литвича
  • Где должен был стоять памятник Минину и Пожарскому скульптора Мартоса

Экскурсия и мастер-класс в Русском музее фотографии (1 час 15 мин.)

Далее мы отправимся на Большую Покровскую улицу. Здесь я познакомлю вас с первым фотографическим музеем России. Мы поговорим об истории фотографии и о творчестве двух нижегородских фотографов — А. О. Карелина и М. П. Дмитриева.

Вы узнаете:

  • Когда современная фотография отмечает свой день рождения
  • Что такое камера-обскура и как давно её использует человечество
  • Как были устроены фотоаппараты 19-20 веков
  • Чем прославились знаменитые нижегородские фотографы Карелин и Дмитриев
  • И многое другое

Печать со стеклянных негативов

Затем сотрудники музея проведут для вас мастер-класс. Под их руководством вы напечатаете виды старого Нижнего Новгорода по технологии 19 века. Получившуюся фотографию вы заберёте с собой.

Кому подойдёт экскурсия

  • Взрослым и детям с 10 лет
  • Тем, кто приезжает в Нижний Новгород впервые и хочет составить полное впечатление о городе
  • Хорошо знающим Нижний путешественникам или местным жителям. Мы сместим акценты и копнём глубже

Организационные детали

Я проведу обзорную экскурсию по Кремлю и ознакомительную по музею, а сотрудники музея мастер-класс.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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