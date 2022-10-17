Знакомство с третьей столицей России
Прогуляемся по главным улицам Нижнего Новгорода, почувствуем таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки.
Посмотрим Нижегородский Кремль, подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади.
Выйдем на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода – набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы – на знаменитые Нижегородские закаты.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой
08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.
11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году.
Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.
Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) – длиной около 800 метров.
Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось. Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Между Волгой и Окой
Завтрак в гостинице.
11:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
12:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
В ходе экскурсии вы познакомитесь с Заречной частью Нижнего Новгорода, которая наряду с Нагорной («Верхней») частью города сыграла большую роль в истории и формировании его облика.
Вы посетите территорию знаменитой Нижегородской ярмарки, которая была перенесена в Нижний Новгород в 1816 году.
В 1896 году в «третьей столице России» состоялась Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка.
Из зданий Ярмарочного комплекса примечателен главный дом, построенный в 1890 году, а также Староярмарочный собор, к строительству которого был привлечен архитектор Огюст Монферран – автор проекта Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Вы увидите памятник природы Мещерское озеро, которое также сыграло свою роль в транспортировке товаров во время функционирования Нижегородской ярмарки, и Смоленскую (Строгановскую) церковь в Гордеевке, которая является образцом строгановского барокко и объектом культурного наследия федерального значения.
Во время экскурсии вы посетите Сормовский район и познакомитесь с его историей.
На месте района когда-то находились дремучие сосновые и дубовые леса, которые послужили основой для создания Сормовского парка.
Первомайская демонстрация 1902 года в Сормово легла в основу романа М. Горького «Мать», а на углу улицы «Баррикад» был воздвигнут горельеф «Баррикады 1905 года» в память о вооруженном восстании Сормовского пролетариата 12-14 декабря 1905 года.
Знаковой достопримечательностью района является Шуховская пожарная каланча высотой более 20 метров, а рядом с башней вы увидите дома, выполненные в стиле глухой резьбы – образцы уникальной деревянной архитектуры района.
Вы своими глазами увидите легендарное сооружение «Метеор», сконструированное и изготовленное в 1960 году на заводе «Красное Сормово» (памятник в натуральную величину установлен на площади Буревесника).
О другой технике, произведенной на этом заводе, и истории этого крупнейшего судостроительного предприятия, вы узнаете в ходе увлекательной экскурсии по музею завода.
Перед вами предстанут в миниатюре первые в мире дизель-электроходы «Вандал» и «Сармат», первый русский винтовой железнодорожный паром «Переправа вторая», образцы изготовленных на заводе паровозов (которые не раз признавали лучшими в дореволюционной России), советских танков и многое другое.
16:00 – ориентировочное возвращение в гостиницу.
Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду
Завтрак в гостинице.
18:45 Сбор в холле гостиницы «Ибис»
18:55 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»
Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду.
Нижний Новгород – один из красивейших городов России.
Особую привлекательность город приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется городской подсветкой.
В этом есть некая таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки.
Нижегородский Кремль – подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое – всё это непередаваемая красота Нижнего.
Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности Нижнего Новгорода.
Полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов.
Благодаря подсветке со смотровых площадок легко определить местоположение Оки, Волги, Стрелки.
Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион Нижний Новгород, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы…
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по главной туристической улице Нижнего Новгорода – Большая Покровская.
Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города, связывает 4 площади города: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Экскурсия заканчивается на ул. Большая Покровская – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Завтрак в гостинице.
11:50 Сбор в холле гостиницы.
12:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Вы прогуляетесь по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют «Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в честь первого председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода.
На этой улице сохранилось много интересных архитектурных объектов.
Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне «Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной коммуны и др.
Далее вы пройдете по улице Заломова (П. А. Заломов – прототип героя романа М. Горького «Мать») и выйдете на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода – набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы – на знаменитые Нижегородские закаты.
Можно прогуляться по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги.
После прогулки по набережной вы спуститесь на одну из старейших улиц Нижнего Новгорода – Рождественскую, которую часто называют «купеческой». Каждое здание на этой улице имеет свою неповторимую архитектуру и историю.
Среди знаковых строений на Рождественской улице примечательны комплекс зданий банка Рукавишниковых, Строгановская (Рождественская) церковь и многие другие.
15:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская – свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3*
|30 500
|22 800
|21 300
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|41 500
|33 500
|32 000
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель Ibis
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол (с 2 дня)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
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Отзывы и рейтинг
Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом Семена-лошкаря посетили с большим интересом, последняя экскурсия лично мне была в тягость. Девочка - экскурсовод очень старалась, и мне пришлось изображать интерес.