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Авторский тур
4 дня
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа)»
1 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 2200021 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа)»
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу»
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- ППанкратова17 октября 2022Добрый день. Тур в Нижний Новгород очень понравился. Много свободного времени. Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Обзорные»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 11 200 до 21 300 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Изучение достопримечательностей города Нижнего Новгорода нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Нижнем Новгороде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024