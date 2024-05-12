Обзорные и познавательные туры Нижнего Новгорода

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Нижнем Новгороде, цены от 11 200 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа)»
1 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 2200021 300 за человека
Весеннее знакомство с третьей столицей России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа)»
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу»
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Весеннее знакомство с третьей столицей России
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • П
    Панкратова
    17 октября 2022
    Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
    Добрый день. Тур в Нижний Новгород очень понравился. Много свободного времени. Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом
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    Семена-лошкаря посетили с большим интересом, последняя экскурсия лично мне была в тягость. Девочка - экскурсовод очень старалась, и мне пришлось изображать интерес.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Обзорные»

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  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 11 200 до 21 300 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Изучение достопримечательностей города Нижнего Новгорода нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Нижнем Новгороде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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