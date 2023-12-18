Участники проходят квест в составе небольших команд зодчих, которых средневековые новгородцы могли бы пригласить для градостроительных работ.
Например: починить мост, поставить полати, укрепить кремлевские стены и башни или проложить городскую дорогу. Да мало ли еще дел, в таком оживленном месте, как древний Новгород!
Например: починить мост, поставить полати, укрепить кремлевские стены и башни или проложить городскую дорогу. Да мало ли еще дел, в таком оживленном месте, как древний Новгород!
Ближайшие даты:
18
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ярославо Дворище
- Улицу Славная
- Улицу Ильина
- Соборы 12-14 вв
- Архитектуру Новгорода 19-21 вв
Описание
Что вас ожидает: Историческое и архитектурное наследие Великого Новгорода достойно самого пристального внимания! Любознательному туристу город может показать намного больше, чем рассказывают на стандартных экскурсиях. Для этой цели идеально подходит формат городского фото-квеста – современная и увлекательная форма знакомства с историческими локациями. Начинается квест у Кремлевского (пешеходного) моста и захватывает территорию Ярославова Дворища и части окольного города на Торговой стороне. Это все – пешеходные зоны или маленкие улочки с низким дорожным трафиком. Все задания связаны с историей и культурой Великого Новгорода. По мере выполнения, участники выкладывают фото-отчеты в группу мессенджера. В конце каждого маршрута команды встретят аниматора в образе древнего жителя. Новгородец примет работу, «оплатит» ее и выдаст следующее задание. Разглядывая исторические объекты и узнавая о средневековых традициях, игроки получают новые знания и интересные догадки. Для победы требуется смекалка, командная работа, умение подмечать детали и активное включение всех участников. Важно знать:
- Важно быть одетыми по погоде.
- Надо понимать, что квест — это ходьба в течение 2-х часов и быть готовыми к активной прогулке. Команда 5-10 человек.
- Детям до 10 лет может быть сложно, этот квест больше рассчитан на подростков и старше.
- Команда должна иметь хотя бы 1 заряженный телефон с выходом в Интернет. Общение с ведущим идет через мессенджер.
- Команда идет по маршруту самостоятельно, ведущий курирует движение дистанционно посредством общения в сети.
- В результате команда получает множество интересных фотографий, напоминающих о приключении.
Фото квест проходит в светлое время суток, лучше в солнечную погоду.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Личная встреча с ведущим на старте
- Общение с ведущим через сеть Интернет
- Приз в конце
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород, Ярославо Дворище, Ганз. фонтан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Фото квест проходит в светлое время суток, лучше в солнечную погоду.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Похожие туры из Великого Новгорода
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород за два часа
Объехать максимум достопримечательностей древнерусского города-легенды
на Сенной площади
Сегодня
26 дек
27 дек
28 дек
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Посетить неклассические места древнего города и познакомиться с его историей
на улице Десятинной
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монастыри Великого Новгорода
Посетить три монастыря и понять, как их история вплетается в летопись города
в центре города
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
5 845₽ за всё до 8 чел.