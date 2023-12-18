Важно быть одетыми по погоде.

Надо понимать, что квест — это ходьба в течение 2-х часов и быть готовыми к активной прогулке. Команда 5-10 человек.

Детям до 10 лет может быть сложно, этот квест больше рассчитан на подростков и старше.

Команда должна иметь хотя бы 1 заряженный телефон с выходом в Интернет. Общение с ведущим идет через мессенджер.

Команда идет по маршруту самостоятельно, ведущий курирует движение дистанционно посредством общения в сети.

В результате команда получает множество интересных фотографий, напоминающих о приключении.

Что вас ожидает: Историческое и архитектурное наследие Великого Новгорода достойно самого пристального внимания! Любознательному туристу город может показать намного больше, чем рассказывают на стандартных экскурсиях. Для этой цели идеально подходит формат городского фото-квеста – современная и увлекательная форма знакомства с историческими локациями. Начинается квест у Кремлевского (пешеходного) моста и захватывает территорию Ярославова Дворища и части окольного города на Торговой стороне. Это все – пешеходные зоны или маленкие улочки с низким дорожным трафиком. Все задания связаны с историей и культурой Великого Новгорода. По мере выполнения, участники выкладывают фото-отчеты в группу мессенджера. В конце каждого маршрута команды встретят аниматора в образе древнего жителя. Новгородец примет работу, «оплатит» ее и выдаст следующее задание. Разглядывая исторические объекты и узнавая о средневековых традициях, игроки получают новые знания и интересные догадки. Для победы требуется смекалка, командная работа, умение подмечать детали и активное включение всех участников. Важно знать: