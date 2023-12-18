Фото-квест по Великому Новгороду «Зодчие»

Индивидуальная фото-прогулка в Великом Новгороде
Участники проходят квест в составе небольших команд зодчих, которых средневековые новгородцы могли бы пригласить для градостроительных работ.

Например: починить мост, поставить полати, укрепить кремлевские стены и башни или проложить городскую дорогу. Да мало ли еще дел, в таком оживленном месте, как древний Новгород!
Фото-квест по Великому Новгороду «Зодчие»
Ближайшие даты:
18
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ярославо Дворище
  • Улицу Славная
  • Улицу Ильина
  • Соборы 12-14 вв
  • Архитектуру Новгорода 19-21 вв

Описание

Что вас ожидает: Историческое и архитектурное наследие Великого Новгорода достойно самого пристального внимания! Любознательному туристу город может показать намного больше, чем рассказывают на стандартных экскурсиях. Для этой цели идеально подходит формат городского фото-квеста – современная и увлекательная форма знакомства с историческими локациями. Начинается квест у Кремлевского (пешеходного) моста и захватывает территорию Ярославова Дворища и части окольного города на Торговой стороне. Это все – пешеходные зоны или маленкие улочки с низким дорожным трафиком. Все задания связаны с историей и культурой Великого Новгорода. По мере выполнения, участники выкладывают фото-отчеты в группу мессенджера. В конце каждого маршрута команды встретят аниматора в образе древнего жителя. Новгородец примет работу, «оплатит» ее и выдаст следующее задание. Разглядывая исторические объекты и узнавая о средневековых традициях, игроки получают новые знания и интересные догадки. Для победы требуется смекалка, командная работа, умение подмечать детали и активное включение всех участников. Важно знать:
  • Важно быть одетыми по погоде.
  • Надо понимать, что квест — это ходьба в течение 2-х часов и быть готовыми к активной прогулке. Команда 5-10 человек.
  • Детям до 10 лет может быть сложно, этот квест больше рассчитан на подростков и старше.
  • Команда должна иметь хотя бы 1 заряженный телефон с выходом в Интернет. Общение с ведущим идет через мессенджер.
  • Команда идет по маршруту самостоятельно, ведущий курирует движение дистанционно посредством общения в сети.
  • В результате команда получает множество интересных фотографий, напоминающих о приключении.

Фото квест проходит в светлое время суток, лучше в солнечную погоду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Личная встреча с ведущим на старте
  • Общение с ведущим через сеть Интернет
  • Приз в конце
Место начала и завершения?
Великий Новгород, Ярославо Дворище, Ганз. фонтан
Когда и сколько длится?
Когда: Фото квест проходит в светлое время суток, лучше в солнечную погоду.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеЛетниеЯрославово дворищеПопулярные местаКвесты

Похожие туры из Великого Новгорода

Великий Новгород за два часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
142 отзыва
Великий Новгород за два часа
Объехать максимум достопримечательностей древнерусского города-легенды
на Сенной площади
Сегодня
26 дек
27 дек
28 дек
5 200 за всё до 4 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Посетить неклассические места древнего города и познакомиться с его историей
на улице Десятинной
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
4 900 за всё до 10 чел.
Монастыри Великого Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Монастыри Великого Новгорода
Посетить три монастыря и понять, как их история вплетается в летопись города
в центре города
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
5 845 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ