Индивидуальная квест-экскурсия в Музее изобразительных искусств Великого Новгорода предлагает уникальный опыт взаимодействия с произведениями искусства.
С помощью чат-бота Telegram посетители могут изучать картины Брюллова, Айвазовского и Левитана, выполняя увлекательные задания и мини-квизы.
Это мероприятие подходит для подростков и всех, кто хочет глубже понять историко-культурный контекст создания шедевров. Экскурсия проходит без гида, доступ к материалам предоставляется через Telegram
5 причин купить этот квест
- 🎨 Уникальные задания с чат-ботом
- 🖼️ Шедевры Айвазовского и Левитана
- 📚 Интерактивное изучение искусства
- 🔍 Погружение в исторический контекст
- 🎧 Выбор формата аудио или текста
Лучшее время для посещения
Экскурсия в музее подходит для посещения в любое время года, так как проходит в помещении. Однако, с сентября по май, когда туристический поток меньше, можно насладиться спокойной атмосферой и более детально изучить экспозицию. Летом, в июне и августе, музей также открыт, но может быть больше посетителей. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать возможные сезонные мероприятия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Картины Брюллова
- Картины Айвазовского
- Картины Левитана
Описание квеста
Вашим гидом на этой экскурсии будет чат-бот Telegram. Он проложит по музею логичный и понятный маршрут. Рассматривая картины, вы будете слушать аудио или читать тексты, рассматривать дополнительные иллюстрации и исторические снимки. А также выполнять несложные задания и мини-квизы. Материалы экскурсии дополнены фотографиями, чтобы вы легко ориентировались в экспозиции.
На экскурсии чат-бот:
- Объяснит, как Исаак Левитан изображал природу с помощью стилистики импрессионизма
- Покажет, с чем можно сравнить импрессионизм
- Предложит угадать общеизвестные стили и направления в живописи
- Откроет для вас «земные» произведения художника жанра марины (морского пейзажа) Ивана Айвазовского
- Подскажет разгадку символа эпохи в предмете гардероба
- Даст пищу для размышлений о том, как живопись эпохи перекликается с литературой
Аудиоквест в лёгкой и развлекательной форме обратит ваше внимание на детали и нюансы, которые упускают стандартные аудиогиды. А после прохождения квеста вы получите в подарок гайд по основным стилям и направлениям живописи.
Кому подойдёт экскурсия
- Подросткам, которые лучше поймут и запомнят информацию в форме увлекательных заданий
- Тем, кто хочет более широко понять историко-культурный контекст, в котором создавались и существуют произведения коллекции музея
Организационные детали
- Обратите внимание, эта экскурсия проходит без участия гида. После бронирования экскурсии я свяжусь с вами и отправлю доступ к Telegram-боту
- Вы можете выбрать формат аудио для прослушивания голоса гида в наушниках или текстовый вариант экскурсии
- Возьмите с собой наушники и заряженный планшет/телефон с доступом в интернет и Telegram
- В стоимость не входит билет в Музей изобразительных искусств, его нужно купить самостоятельно (200 ₽, есть льготы)
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Музей изобразительных искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 109 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ксения. Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий поЗадать вопрос
