Индивидуальная квест-экскурсия в Музее изобразительных искусств Великого Новгорода предлагает уникальный опыт взаимодействия с произведениями искусства.



С помощью чат-бота Telegram посетители могут изучать картины Брюллова, Айвазовского и Левитана, выполняя увлекательные задания и мини-квизы.



Это мероприятие подходит для подростков и всех, кто хочет глубже понять историко-культурный контекст создания шедевров. Экскурсия проходит без гида, доступ к материалам предоставляется через Telegram

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия в музее подходит для посещения в любое время года, так как проходит в помещении. Однако, с сентября по май, когда туристический поток меньше, можно насладиться спокойной атмосферой и более детально изучить экспозицию. Летом, в июне и августе, музей также открыт, но может быть больше посетителей. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать возможные сезонные мероприятия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.