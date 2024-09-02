Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Начало: Г. Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
31 мар в 09:00
7700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев монастырь и Витославлицы
Погрузитесь в историю Новгорода: Юрьев монастырь, Перынский скит и Витославлицы. Узнайте о древних храмах и культурных традициях Руси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
31 мар в 15:00
1 апр в 12:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаисия2 сентября 2024Наталья потрясающий гид. Спасибо ей огромное!
- ЕЕлена24 мая 2024Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Свято-Юрьев мужской монастырь»
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