Сейчас в Великом Новгороде в категории "Свято-Юрьев мужской монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 7700 до 9500. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5