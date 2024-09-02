Свято-Юрьев мужской монастырь – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Юрьев мужской монастырь» в Великом Новгороде, цены от 7700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Пешая
На машине
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Начало: Г. Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
31 мар в 09:00
7700 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Юрьеву монастырю, скиту и Витославлицы
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев монастырь и Витославлицы
Погрузитесь в историю Новгорода: Юрьев монастырь, Перынский скит и Витославлицы. Узнайте о древних храмах и культурных традициях Руси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
31 мар в 15:00
1 апр в 12:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Свято-Юрьев мужской монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
  2. Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
  3. Экскурсия по Юрьеву монастырю, скиту и Витославлицы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Софийский собор
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Путевой дворец
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Свято-Юрьев мужской монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 7700 до 9500. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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