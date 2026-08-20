Детально и с юмором исследовать главную крепость Великого Новгорода
Мы покажем вам Новгородский кремль не как музейный экспонат, а как живой организм, где история переплетается с городскими байками и народным юмором.
Вместо сухих дат и указок — душевная беседа с читать дальшеуменьшить
двумя горожанками Панарьей и Хавроньей, которые знают каждый камушек города и умеют рассмешить до слёз.
Вместе с ними вы отыщете следы крокодилов, разгадаете каменный ребус «Тысячелетия России» и поиграете в народные игры.
Описание экскурсии
Софийский собор — сердце города, главный храм, которому почти тысяча лет. Мы не будем читать лекцию о фресках. Вместо этого вы услышите красивую легенду о каменном голубе на кресте, который охраняет город и по сей день. А ещё мы приоткроем завесу над мрачным пиром, который когда-то потряс эти священные места.
Памятник «Тысячелетие России» — огромный колокол, на котором высечены герои русской истории. Вы узнаете, почему это место силы, и что конкретно нужно сделать, чтобы почувствовать себя могучим воином и зарядиться удачей.
Место, где, по слухам, обитал… новгородский крокодил! Вы услышите это правдивое сказание и поймёте, что в Новгороде реальность всегда была причудливее вымысла.
Секретная точка исполнения желаний. Попросим могучих «охранников» крепости исполнить ваши заветные просьбы.
На одной из кремлёвских полян мы остановимся поиграть в народные игры, в которые играли новгородские ребятишки сотни лет назад.
Вы узнаете:
почему у кремля не просто стены, а хранители памяти
как в русском языке изменилось значение слово «шваль» и при чём здесь оборона нашей крепости
почему так важно, чтобы каменный голубь оставался на кресте Софийского собора
какой ребус заложен в памятнике «Тысячелетие России»
почему новгородцы славились своим своенравием
как развлекались в древнем Новгороде и какие приметы считались важными
Организационные детали
После экскурсии можно самостоятельно посетить Софийский собор (вход бесплатный)
С вами будут гиды из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Софийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ясна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 4899 туристов
Наша экскурсионная мастерская — это команда влюблённых в свой город гидов, которые знакомят гостей Великого Новгорода с его историей и культурой, традициями и обычаями, ключевыми историческими событиями и жизнью простых читать дальшеуменьшить
горожан.
И делают это знакомство по-настоящему запоминающимся: вашими проводниками по истории Руси станут «жители древнего Новаграда», которые покажут город с необычного ракурса и которым можно будет задать любой вопрос о нравах и порядках Господина Государя Великого Новгорода.