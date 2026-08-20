Мы покажем вам Новгородский кремль не как музейный экспонат, а как живой организм, где история переплетается с городскими байками и народным юмором.Вместо сухих дат и указок — душевная беседа с

двумя горожанками Панарьей и Хавроньей, которые знают каждый камушек города и умеют рассмешить до слёз. Вместе с ними вы отыщете следы крокодилов, разгадаете каменный ребус «Тысячелетия России» и поиграете в народные игры.

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Описание экскурсии

Софийский собор — сердце города, главный храм, которому почти тысяча лет. Мы не будем читать лекцию о фресках. Вместо этого вы услышите красивую легенду о каменном голубе на кресте, который охраняет город и по сей день. А ещё мы приоткроем завесу над мрачным пиром, который когда-то потряс эти священные места.

Памятник «Тысячелетие России» — огромный колокол, на котором высечены герои русской истории. Вы узнаете, почему это место силы, и что конкретно нужно сделать, чтобы почувствовать себя могучим воином и зарядиться удачей.

Место, где, по слухам, обитал… новгородский крокодил! Вы услышите это правдивое сказание и поймёте, что в Новгороде реальность всегда была причудливее вымысла.

Секретная точка исполнения желаний. Попросим могучих «охранников» крепости исполнить ваши заветные просьбы.

На одной из кремлёвских полян мы остановимся поиграть в народные игры, в которые играли новгородские ребятишки сотни лет назад.

Вы узнаете:

почему у кремля не просто стены, а хранители памяти

как в русском языке изменилось значение слово «шваль» и при чём здесь оборона нашей крепости

почему так важно, чтобы каменный голубь оставался на кресте Софийского собора

какой ребус заложен в памятнике «Тысячелетие России»

почему новгородцы славились своим своенравием

как развлекались в древнем Новгороде и какие приметы считались важными

Организационные детали