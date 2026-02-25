По Детинцу да по Пискупле - театрализованная групповая экскурсия

Прогуляться по самой загадочной улице Великого Новгорода и раскрыть тайны древнейшего кремля России
Готовы задержаться в Кремле чуть дольше обычного? В награду Детинец откроется для вас с новой стороны.

По древнейшей улице с загадочным названием Пискупля вы совершите театрализованную прогулку длиною в 1000 лет
— от Владычного двора и Святой Софии до Великого Моста и Спасских ворот.

А сопровождать вас будут знахарка Ясна, боярыня Мирослава, жена заморского купца Феофания, толмач Ондрейко или Забава Путятишна: они расскажут историю этих мест профессионально и доступно.

Описание экскурсии

Вашими проводниками по истории Руси станут «жители древнего Новаграда» — Ясна, Мирослава, Феофания, Ондрейко или Забава. Театрализованная экскурсия произведёт впечатление и на детей, и на взрослых! Мы поговорим о серьёзных вещах в дружеской атмосфере. Даже если вы уже бывали в Кремле, вас ждут неожиданные открытия, новые истории и легенды. Итак, в программе:

  • Древнейший из сохранившихся в России кремлей — новгородский Детинец
  • Старинный православный храм Руси — Софийский собор
  • Памятник «Тысячелетие России» — «бронзовая» энциклопедия российской истории
  • Владычная (Грановитая) палата — единственная в России немецкая готическая постройка гражданского назначения
  • Церковь Андрея Стратилата, на месте которой стоял храм, воздвигнутый легендарным Садко
  • Пискупля — самая загадочная улица Новгорода (ныне несуществующая)

Вы узнаете:

  • Какую роль сыграл Новгород в становлении Российского государства и почему именно здесь установлен памятник «Тысячелетие России»
  • Сколько улиц проходило по территории кремля в древности и сколько стоил дом в «Каменном городе»
  • Где «по преданию» устраивала тайные собрания сторонница новгородской независимости Марфа Посадница
  • Какая из башен Новгородского кремля в народе имела зловещее название «Темнишная»
  • Какое значение имела улица Пискупля в истории Новгородской земли

Организационные детали

  • Гулять будем по территории Новгородского кремля
  • Маршрут экскурсии не превысит 1,5 км, экскурсию с комфортом могут посетить гости любого возраста
  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • После экскурсии вы сможете самостоятельно и бесплатно посетить Софийский собор, а также музеи Новгородского кремля (за доплату, поможем подобрать экспозицию в зависимости от ваших интересов)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1400 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры, студенты, школьники1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Новгородский кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ясна
Ясна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 4088 туристов
Наша экскурсионная мастерская — это команда влюблённых в свой город гидов, которые знакомят гостей Великого Новгорода с его историей и культурой, традициями и обычаями, ключевыми историческими событиями и жизнью простых
горожан. И делают это знакомство по-настоящему запоминающимся: вашими проводниками по истории Руси станут «жители древнего Новаграда», которые покажут город с необычного ракурса и которым можно будет задать любой вопрос о нравах и порядках Господина Государя Великого Новгорода.

Отзывы и рейтинг

И
Дата посещения: 22 фев 2026
1. Информативная, выделено самое главное 2. Подача материала интересная и доступная для любого уровня подготовленности 3. Формат театрализованный дает возможность познакомиться с русскими традициями.
4. Все корректно и уместно. Вообщем, с удовольствие повторили школьный курс по истории древней Руси (6 класс) и всем советуем 👍
Б
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Всем понравилось, большое спасибо!
Вертянова
Замечательный экскурсовод Феофания, спасибо за отличную экскурсию 👍 даже дождь не помешал насладиться таким интересным мероприятием
Валерия
мне очень понравилось, обязательно вернусь, в городе очень уютно☺️
В
Очень интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу Феофании, 1 час пролетел не заметно.
Ольга
Прекрасная, интересная экскурсия по Кремлю. Феофания рассказывала очень интересно, легко, с юмором. Всем рекомендую
П
остались довольны!
И
отличная экскурсия с особым колоритом
А
Очень понравилась это маленькое путешествие по Детинцу! Было весело и взрослым и детям, это час пролетел просто мгновенно) экскурсия больше ориентирована на детей, именно знания дают ненавязчиво, если нужны знания по Детинцу более узкие и глубокие, то это экскурсия не совсем подойдет. Но было очень интересно, познавательно и нескучно 😁
Олег
Очень интересная экскурсия и замечательные эрудированные экскурсоводы! рекомендую обращаться для ознакомления с достопримечательностями Кремля!
Надежда
Мы и пели и плясали и гуляли по территории Кремля. В такой короткий интервал удалось вложить огромное количество информации. А потом включила первый канал и наши добрые знакомые поют там в передаче о Великом Новогороде. Успехов и процветания команде!
Екатерина
Познавательно, спасибо!)
Г
отличная экскурсия! рекомендую. одевайтесь теплее только.
О
К костюмированным экскурсиям отношусь с некоторым скепсисом. Тем восхитительнее было ошибиться и признать свою ошибку. Феофания - прекрасна, эрудирована и иронична. Родненькие мои, идите с ней, куда ни позовёт. Будет познавательно, нескучно, интересно!
Т
Змечательная экскурсия! Очень интересно, весело! Встречают Медведь Потапыч и Ульянушака весело, с играми и шутками! Далее экскурсия по Детицу с Феофанией очень интересно и познавательно! Окунулись в эпоху старины! Большое спасибо команде! Обязательно приедем на следующую экскурсию!

