Готовы задержаться в Кремле чуть дольше обычного? В награду Детинец откроется для вас с новой стороны.
По древнейшей улице с загадочным названием Пискупля вы совершите театрализованную прогулку длиною в 1000 лет
Описание экскурсии
Вашими проводниками по истории Руси станут «жители древнего Новаграда» — Ясна, Мирослава, Феофания, Ондрейко или Забава. Театрализованная экскурсия произведёт впечатление и на детей, и на взрослых! Мы поговорим о серьёзных вещах в дружеской атмосфере. Даже если вы уже бывали в Кремле, вас ждут неожиданные открытия, новые истории и легенды. Итак, в программе:
- Древнейший из сохранившихся в России кремлей — новгородский Детинец
- Старинный православный храм Руси — Софийский собор
- Памятник «Тысячелетие России» — «бронзовая» энциклопедия российской истории
- Владычная (Грановитая) палата — единственная в России немецкая готическая постройка гражданского назначения
- Церковь Андрея Стратилата, на месте которой стоял храм, воздвигнутый легендарным Садко
- Пискупля — самая загадочная улица Новгорода (ныне несуществующая)
Вы узнаете:
- Какую роль сыграл Новгород в становлении Российского государства и почему именно здесь установлен памятник «Тысячелетие России»
- Сколько улиц проходило по территории кремля в древности и сколько стоил дом в «Каменном городе»
- Где «по преданию» устраивала тайные собрания сторонница новгородской независимости Марфа Посадница
- Какая из башен Новгородского кремля в народе имела зловещее название «Темнишная»
- Какое значение имела улица Пискупля в истории Новгородской земли
Организационные детали
- Гулять будем по территории Новгородского кремля
- Маршрут экскурсии не превысит 1,5 км, экскурсию с комфортом могут посетить гости любого возраста
- Дополнительных расходов нет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- После экскурсии вы сможете самостоятельно и бесплатно посетить Софийский собор, а также музеи Новгородского кремля (за доплату, поможем подобрать экспозицию в зависимости от ваших интересов)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры, студенты, школьники
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
У входа в Новгородский кремль
Экскурсия длится около 1 часа
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Ясна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 4088 туристов
Наша экскурсионная мастерская — это команда влюблённых в свой город гидов, которые знакомят гостей Великого Новгорода с его историей и культурой, традициями и обычаями, ключевыми историческими событиями и жизнью простых
И
Дата посещения: 22 фев 2026
1. Информативная, выделено самое главное 2. Подача материала интересная и доступная для любого уровня подготовленности 3. Формат театрализованный дает возможность познакомиться с русскими традициями.
4. Все корректно и уместно. Вообщем, с удовольствие повторили школьный курс по истории древней Руси (6 класс) и всем советуем 👍
Б
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Всем понравилось, большое спасибо!
Замечательный экскурсовод Феофания, спасибо за отличную экскурсию 👍 даже дождь не помешал насладиться таким интересным мероприятием
мне очень понравилось, обязательно вернусь, в городе очень уютно☺️
В
Очень интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу Феофании, 1 час пролетел не заметно.
Прекрасная, интересная экскурсия по Кремлю. Феофания рассказывала очень интересно, легко, с юмором. Всем рекомендую
П
остались довольны!
И
отличная экскурсия с особым колоритом
А
Очень понравилась это маленькое путешествие по Детинцу! Было весело и взрослым и детям, это час пролетел просто мгновенно) экскурсия больше ориентирована на детей, именно знания дают ненавязчиво, если нужны знания по Детинцу более узкие и глубокие, то это экскурсия не совсем подойдет. Но было очень интересно, познавательно и нескучно 😁
Очень интересная экскурсия и замечательные эрудированные экскурсоводы! рекомендую обращаться для ознакомления с достопримечательностями Кремля!
Мы и пели и плясали и гуляли по территории Кремля. В такой короткий интервал удалось вложить огромное количество информации. А потом включила первый канал и наши добрые знакомые поют там в передаче о Великом Новогороде. Успехов и процветания команде!
Познавательно, спасибо!)
Г
отличная экскурсия! рекомендую. одевайтесь теплее только.
О
К костюмированным экскурсиям отношусь с некоторым скепсисом. Тем восхитительнее было ошибиться и признать свою ошибку. Феофания - прекрасна, эрудирована и иронична. Родненькие мои, идите с ней, куда ни позовёт. Будет познавательно, нескучно, интересно!
Т
Змечательная экскурсия! Очень интересно, весело! Встречают Медведь Потапыч и Ульянушака весело, с играми и шутками! Далее экскурсия по Детицу с Феофанией очень интересно и познавательно! Окунулись в эпоху старины! Большое спасибо команде! Обязательно приедем на следующую экскурсию!
