И Ирина 1. Информативная, выделено самое главное 2. Подача материала интересная и доступная для любого уровня подготовленности 3. Формат театрализованный дает возможность познакомиться с русскими традициями.

4. Все корректно и уместно. Вообщем, с удовольствие повторили школьный курс по истории древней Руси (6 класс) и всем советуем 👍

Б Благодир Экскурсия была очень интересной и познавательной. Всем понравилось, большое спасибо!

Вертянова Замечательный экскурсовод Феофания, спасибо за отличную экскурсию 👍 даже дождь не помешал насладиться таким интересным мероприятием

Валерия мне очень понравилось, обязательно вернусь, в городе очень уютно☺️

В Виктор Очень интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу Феофании, 1 час пролетел не заметно.

Ольга Прекрасная, интересная экскурсия по Кремлю. Феофания рассказывала очень интересно, легко, с юмором. Всем рекомендую

П Пировская остались довольны!

И Ирина отличная экскурсия с особым колоритом

А Анастасия Очень понравилась это маленькое путешествие по Детинцу! Было весело и взрослым и детям, это час пролетел просто мгновенно) экскурсия больше ориентирована на детей, именно знания дают ненавязчиво, если нужны знания по Детинцу более узкие и глубокие, то это экскурсия не совсем подойдет. Но было очень интересно, познавательно и нескучно 😁

Олег Очень интересная экскурсия и замечательные эрудированные экскурсоводы! рекомендую обращаться для ознакомления с достопримечательностями Кремля!

Надежда Мы и пели и плясали и гуляли по территории Кремля. В такой короткий интервал удалось вложить огромное количество информации. А потом включила первый канал и наши добрые знакомые поют там в передаче о Великом Новогороде. Успехов и процветания команде!

Екатерина Познавательно, спасибо!)

Г Галина отличная экскурсия! рекомендую. одевайтесь теплее только.

О Ольга К костюмированным экскурсиям отношусь с некоторым скепсисом. Тем восхитительнее было ошибиться и признать свою ошибку. Феофания - прекрасна, эрудирована и иронична. Родненькие мои, идите с ней, куда ни позовёт. Будет познавательно, нескучно, интересно!