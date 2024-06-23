1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Истории Плотницкого конца: индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Погрузитесь в историю Плотницкого конца, одного из самых молодых районов Великого Новгорода. Узнайте легенды и факты о храмах, улицах и героях
Начало: На набережной Александра Невского
«Но не просто погуляем по старинным улочкам, а вспомним истории и легенды о храмах, домах и людях»
1 июля в 12:00
2 июля в 09:00
46004 370₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
«Вы прогуляетесь от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать местные были и легенды»
Сегодня в 18:00
6 июля в 18:00
900765₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 июня 2024Выбрала гида по отзывам, нас 4 человека, подруги выбор гида возложили на меня. По итогу, я не промахнулась, 2 часа
- ВВалерий21 июня 2024с супругой очень интересно провели с Борисом два часа. Он очень много рассказал о городе, начиная с самой глубокой истории
- ММарина20 июня 2024Отличный гид. Борис просто молодец. Очень интересно, позитивно, с юморком и интересными аналогиями. Очень приятный собеседник. Дал много рекомендаций полезных.
- ЕЕкатерина17 июня 2024Вечером 15.06 попали на экскурсию "К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде". Неожиданно и познавательно! Познакомились с историей и архитектурой части города! Прониклись атмосферой старины, которую и хотелось ощутить в таком месте. Прекрасная подача информации, теплая атмосфера!
- ООлеся19 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
- ООльга18 мая 2024Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Мифы и легенды»
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