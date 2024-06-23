Откройте для себя мифы и легенды Великого Новгорода с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Великом Новгороде, цены от 765 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород за два часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
186 отзывов
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
5 200 за всё до 4 чел.
Прогулка по Губернскому городу: плотники, легенды, истории
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Истории Плотницкого конца: индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Погрузитесь в историю Плотницкого конца, одного из самых молодых районов Великого Новгорода. Узнайте легенды и факты о храмах, улицах и героях
Начало: На набережной Александра Невского
«Но не просто погуляем по старинным улочкам, а вспомним истории и легенды о храмах, домах и людях»
1 июля в 12:00
2 июля в 09:00
46004 370 за всё до 8 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
16 отзывов
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
«Вы прогуляетесь от «Гаралдова вымола» до Спаса на Ильине, чтобы узнать местные были и легенды»
Сегодня в 18:00
6 июля в 18:00
900765 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Выбрала гида по отзывам, нас 4 человека, подруги выбор гида возложили на меня. По итогу, я не промахнулась, 2 часа
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    экскурсии пролетели как мгновенье - интересно, увлекательно, быстро, чётко и информативно! Рекомендую Бориса всем туристам, которые любят историю и не любят монотонное её изложение! С ним будет весело и позитивно! Спасибо!

  • В
    Валерий
    21 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    с супругой очень интересно провели с Борисом два часа. Он очень много рассказал о городе, начиная с самой глубокой истории
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    и до наших дней. Не навязчиво и понятным языком, с хорошим юмором. Время пролетело мгновенно, а узнали много нового. Спасибо- рекомендуем!!

  • М
    Марина
    20 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Отличный гид. Борис просто молодец. Очень интересно, позитивно, с юморком и интересными аналогиями. Очень приятный собеседник. Дал много рекомендаций полезных.
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    Привёз по самым знаковым местам, показал всё самое интересное и погрузил в историю. Очень рекомендую. Ребёнку (12 лет) тоже очень понравилось

  • Е
    Екатерина
    17 июня 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Вечером 15.06 попали на экскурсию "К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде". Неожиданно и познавательно! Познакомились с историей и архитектурой части города! Прониклись атмосферой старины, которую и хотелось ощутить в таком месте. Прекрасная подача информации, теплая атмосфера!
  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, еёПрекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великий Новгород за два часа
  2. Прогулка по Губернскому городу: плотники, легенды, истории
  3. К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 765 до 5 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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