читать дальше и до наших дней. Не навязчиво и понятным языком, с хорошим юмором. Время пролетело мгновенно, а узнали много нового. Спасибо- рекомендуем!!

с супругой очень интересно провели с Борисом два часа. Он очень много рассказал о городе, начиная с самой глубокой истории