Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь

Музей деревянного зодчества "Витославлицы" излюбленное место отдыха новгородцев и гостей города

Индивидуально
для 5 чел.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» излюбленное место отдыха новгородцев и гостей города.

Все здесь дышит стариной — деревянные дома, амбары, колодцы, кузни, церкви — «как есть» были перенесены из новгородских деревень в музей и собраны на новом месте заново.

Совсем рядом с Витославлицами — древнейший Свято-Юрьев монастырь, действующая мужская обитель.

Ещё заглянете на Перынский скит — здесь находится самый маленький Новгородский храм Пресвятой Богородицы.
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь

Что вы можете увидеть 🤩

  • Перынский скит
  • Свято-Юрьев монастырь
  • Георгиевский собор
  • МДЗ Витославлицы
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Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» находится в 10 км от Великого Новгорода. Это излюбленное место отдыха новгородцев и гостей города. Попав на деревенскую улицу Витославлиц, переносишься на 150 лет назад, в конец XIX века. Все здесь дышит стариной — деревянные дома, амбары, колодцы, кузни, церкви — «как есть» были перенесены из новгородских деревень в музей и собраны на новом месте заново. В каждой избушке — своя жизнь. В одной готовятся к кристинам, в другой собираются праздновать свадьбу. Вот хозяин пришел с охоты и оставил у порога манки и нехитрый инвентарь, а его соседка складывает урожай в подклети…
На хозяйственном дворе полно живности — козы, кони, барашки. Со всеми можно познакомиться, подружиться, угостить лакомством. Музей открыт круглый год без выходных. Почти каждый месяц можно попасть на деревенские гулянья согласно народному календарю: Масленица, Троица, Петровки, Спасы, день Флора и Лавра, день сбора урожая («Капустки»), ну и конечно святочные дни, страшные вечера, Васильев вечер.

Свято-Юрьев монастырь

Совсем рядом с Витославлицами — древнейший Свято-Юрьев монастырь, действующая мужская обитель. Здесь находится резиденция митрополита Новгородского и Старорусского Льва.

Перынский скит

Во время нашей экскурсии вы посетите оба объекта, а так же заглянете на Перынский скит — место монашеского уединения. Здесь находится самый маленький Новгородский храм Пресвятой Богородицы. Скитоначальник любит сам выходить к гостям, дарить буклеты о Ските, беседовать о вечном.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Великий Новгород, Сенная площадь
Завершение: МДЗ «Витославлицы»
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Внимание!
  • дополнительно оплачивается входные билеты: 320 руб. /взрослые, 60 руб. /школьники.
  • дополнительно оплачивается аренда транспорта (л/автомобиль — 2100 руб., минивэн — 3600 руб.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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