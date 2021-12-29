Что вы можете увидеть 🤩

Музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» находится в 10 км от Великого Новгорода. Это излюбленное место отдыха новгородцев и гостей города. Попав на деревенскую улицу Витославлиц, переносишься на 150 лет назад, в конец XIX века. Все здесь дышит стариной — деревянные дома, амбары, колодцы, кузни, церкви — «как есть» были перенесены из новгородских деревень в музей и собраны на новом месте заново. В каждой избушке — своя жизнь. В одной готовятся к кристинам, в другой собираются праздновать свадьбу. Вот хозяин пришел с охоты и оставил у порога манки и нехитрый инвентарь, а его соседка складывает урожай в подклети…

На хозяйственном дворе полно живности — козы, кони, барашки. Со всеми можно познакомиться, подружиться, угостить лакомством. Музей открыт круглый год без выходных. Почти каждый месяц можно попасть на деревенские гулянья согласно народному календарю: Масленица, Троица, Петровки, Спасы, день Флора и Лавра, день сбора урожая («Капустки»), ну и конечно святочные дни, страшные вечера, Васильев вечер.

Свято-Юрьев монастырь

Совсем рядом с Витославлицами — древнейший Свято-Юрьев монастырь, действующая мужская обитель. Здесь находится резиденция митрополита Новгородского и Старорусского Льва.

Перынский скит

Во время нашей экскурсии вы посетите оба объекта, а так же заглянете на Перынский скит — место монашеского уединения. Здесь находится самый маленький Новгородский храм Пресвятой Богородицы. Скитоначальник любит сам выходить к гостям, дарить буклеты о Ските, беседовать о вечном.