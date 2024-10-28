Описание экскурсии
Уникальное путешествие по Великому Новгороду
Мы объединили иммерсивный театр, познавательную экскурсию, квест и психологический тренинг в увлекательной двухчасовой прогулке по улицам Великого Новгорода. «Слушай Новгород» – это не просто стандартная экскурсия. Это захватывающее иммерсивное путешествие, где легенды, события и судьбы людей переплетаются, создавая удивительную историю, которая разворачивается прямо здесь и сейчас.
Что вас ждет?
Следуя за голосом в своих наушниках, вы откроете для себя настоящий город! Погружение в атмосферу позволит вам:
- Узнать о богатой истории и культуре Великого Новгорода;
- Ощутить эмоции, которые дарят необычные локации;
- Принять участие в интерактивных элементах, которые сделают ваше путешествие незабываемым.
Незабываемые эмоции
Каждый шаг по улицам города станет для вас открытием. Вы сможете увидеть, как прошлое и настоящее переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Погружение в историю позволит вам почувствовать себя частью великого наследия.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия. «Слушай Новгород» – это шанс открыть для себя город с новой стороны и получить незабываемые впечатления. Мы ждем вас!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности
- С которыми вы познакомитесь во время прогулки: аркада Гостиного Двора
- Церковь Параскевы Пятницы на торгу
- Николо-Дворищенский собор
- Церковь Жён-Мироносиц
- Церковь Иоанна на Опоках
- Церковь Георгия Победоносца на Торгу
- Путевой дворец на Ярославовом Дворище
- Великий мост
- Памятник туристке
- Новгородский Кремль
- Софийская звонница
- Памятник Тысячелетие России
- Софийский кафедральный собор
- Владычный двор
- Часозвоня
- Новгородская областная филармония
- Кремлевский парк
- Уличный театр «Садко»
- Памятник С.В. Рахманинову
- Фонтан «Садко и царевна Волхова»
- Памятник «Мальчик Онфим пишет берестяную грамоту»
- Граффити Рыба