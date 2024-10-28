Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород

Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г
4
1 оценка
Слушай Новгород, иммерсивная прогулка по г. Великий Новгород
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Уникальное путешествие по Великому Новгороду

Мы объединили иммерсивный театр, познавательную экскурсию, квест и психологический тренинг в увлекательной двухчасовой прогулке по улицам Великого Новгорода. «Слушай Новгород» – это не просто стандартная экскурсия. Это захватывающее иммерсивное путешествие, где легенды, события и судьбы людей переплетаются, создавая удивительную историю, которая разворачивается прямо здесь и сейчас.

Что вас ждет?

Следуя за голосом в своих наушниках, вы откроете для себя настоящий город! Погружение в атмосферу позволит вам:

  • Узнать о богатой истории и культуре Великого Новгорода;
  • Ощутить эмоции, которые дарят необычные локации;
  • Принять участие в интерактивных элементах, которые сделают ваше путешествие незабываемым.

Незабываемые эмоции

Каждый шаг по улицам города станет для вас открытием. Вы сможете увидеть, как прошлое и настоящее переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Погружение в историю позволит вам почувствовать себя частью великого наследия.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия. «Слушай Новгород» – это шанс открыть для себя город с новой стороны и получить незабываемые впечатления. Мы ждем вас!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Достопримечательности
  • С которыми вы познакомитесь во время прогулки: аркада Гостиного Двора
  • Церковь Параскевы Пятницы на торгу
  • Николо-Дворищенский собор
  • Церковь Жён-Мироносиц
  • Церковь Иоанна на Опоках
  • Церковь Георгия Победоносца на Торгу
  • Путевой дворец на Ярославовом Дворище
  • Великий мост
  • Памятник туристке
  • Новгородский Кремль
  • Софийская звонница
  • Памятник Тысячелетие России
  • Софийский кафедральный собор
  • Владычный двор
  • Часозвоня
  • Новгородская областная филармония
  • Кремлевский парк
  • Уличный театр «Садко»
  • Памятник С.В. Рахманинову
  • Фонтан «Садко и царевна Волхова»
  • Памятник «Мальчик Онфим пишет берестяную грамоту»
  • Граффити Рыба
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Новгород, Ганзейский фонтан
Завершение: Великий Новгород, Новгородский театр драмы имени Достоевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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28 окт 2024

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