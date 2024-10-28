Описание экскурсии

Уникальное путешествие по Великому Новгороду

Мы объединили иммерсивный театр, познавательную экскурсию, квест и психологический тренинг в увлекательной двухчасовой прогулке по улицам Великого Новгорода. «Слушай Новгород» – это не просто стандартная экскурсия. Это захватывающее иммерсивное путешествие, где легенды, события и судьбы людей переплетаются, создавая удивительную историю, которая разворачивается прямо здесь и сейчас.

Что вас ждет?

Следуя за голосом в своих наушниках, вы откроете для себя настоящий город! Погружение в атмосферу позволит вам:

Узнать о богатой истории и культуре Великого Новгорода;

Ощутить эмоции, которые дарят необычные локации;

Принять участие в интерактивных элементах, которые сделают ваше путешествие незабываемым.

Незабываемые эмоции

Каждый шаг по улицам города станет для вас открытием. Вы сможете увидеть, как прошлое и настоящее переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Погружение в историю позволит вам почувствовать себя частью великого наследия.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия. «Слушай Новгород» – это шанс открыть для себя город с новой стороны и получить незабываемые впечатления. Мы ждем вас!