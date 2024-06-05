1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:30
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
- ННиколай5 июня 2024Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.
- ААлександр4 июня 2024Все замечательно. Спасибо за экскурсию.
- ЕЕвгений3 июня 2024Берите не думая)
- ЕЕвгения20 мая 2024Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
- ЕЕлена11 мая 2024Нина отличный гид! Рекомендуем для знакомства с городом)
- ААнна11 мая 2024Выражаю Инне искреннюю признательность за чудесное путешествие по городу! Экскурсия мне очень понравилась. Инна очень интересно рассказывает, подстраивается под темп группы.
- ГГалина9 мая 2024Нам очень повезло с экскурсоводом. Аркадий очень интересный рассказчик, любящий и знающий свой город. Группа у нас была большая, много детей и он спокойно, с юмором, заинтересовывал и держал внимание всех участников. Однозначно рекомендую!
- DDmitrii8 мая 2024Были с иностранным другом. Гид Аркадий отлично провел экскурсию на двух языках.
- ЕЕлена7 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, немного подвела погода, но это не испортило впечатлений, даже дети выдержали, что большая редкость 🌿
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Путевой дворец»
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