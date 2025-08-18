Увлекательная экскурсия по Новгородскому кремлю для детей младшего и среднего школьного возраста 7-11 лет.



Мы в занимательной форме познакомимся с историей города и его главными символами, откроем для себя интересные уголки и потренируем смекалку! 5 3 отзыва

Ирина Ваш гид в Великом Новгороде Групповая экскурсия 1400 ₽ за человека 5 3 отзыва 1 час 1-15 человек Пешком Можно с детьми

Описание экскурсии Вам предстоит узнать много интересного и интригующего! Кто придумал название городу? Разберёмся. Как писали средневековые новгородцы? Попробуем! Когда и как звонили колокола? Услышим! А еще вы узнаете где самая мирная башня, где жил князь, что спрятано в земле, и обязательно найдете знакомые фигуры на Памятнике Тысячелетия России. До встречи! Важная информация: Экскурсия рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-11 лет. Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Новгородский кремль Детинец

Памятник Тысячелетию России

Софийский собор

Софийская звонница Что включено Услуги гида. Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Победы-Софийская Завершение: Возле Кремлевского моста на софийской стороне Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию в календаре Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Экскурсия рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-11 лет

Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.