Увлекательная экскурсия по Новгородскому кремлю для детей младшего и среднего школьного возраста 7-11 лет.
Мы в занимательной форме познакомимся с историей города и его главными символами, откроем для себя интересные уголки и потренируем смекалку!
Описание экскурсииВам предстоит узнать много интересного и интригующего! Кто придумал название городу? Разберёмся. Как писали средневековые новгородцы? Попробуем! Когда и как звонили колокола? Услышим! А еще вы узнаете где самая мирная башня, где жил князь, что спрятано в земле, и обязательно найдете знакомые фигуры на Памятнике Тысячелетия России. До встречи! Важная информация: Экскурсия рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-11 лет. Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский кремль Детинец
- Памятник Тысячелетию России
- Софийский собор
- Софийская звонница
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завершение: Возле Кремлевского моста на софийской стороне
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-11 лет
- Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Е
Е
Дети 9 и 11 лет. Для них это была лучшая экскурсия из всех. Легко, позновательно, интересно. Многое дети запомнили. Гид выше всяких похвал, прекрасно работала с детьми. Спасибо
А
Очень понравилась экскурсия! Это был не монотонный рассказ, а диалог с детьми, поэтому многое запомнилось. Понравилась и подача информации и содержание. Ирина очень приятный экскурсовод. По продолжительности для детей - оптимально.
