Великий Новгород - детям

Приглашаем ребят и их родителей на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте много интересного
Приглашаются ребята и их родители на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте, кто придумал название городу, как писали средневековые новгородцы и когда звонили колокола.

Рассмотрите башни крепости, найдите самую
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мирную, покружитесь вокруг памятника Тысячелетию России и увидите знакомые фигуры.

Выясните, почему голубь не улетает с креста Софийского собора, поймёте, как отливали колокола, и представите их древнее звучание.

Экскурсия особенно интересна детям 7-12 лет, она интерактивная - дети будут не только слушателями, но и активными участниками. Все объекты осматриваются только снаружи. Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый. По запросу экскурсию можно провести для школьной группы

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Интерактивная экскурсия для детей
  2. 🏰 Узнайте историю Новгородского кремля
  3. 🔔 Услышьте древние колокола
  4. 🕊 Разгадайте тайну голубя на кресте
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха

Что можно увидеть

  • Новгородский кремль
  • Софийский собор
  • Памятник Тысячелетию России
Великий Новгород - детям
Великий Новгород - детям
Великий Новгород - детям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, для кого и зачем построили Новгородский кремль — детинец. Рассмотрите башни крепости и найдёте самую мирную.
  • Покружитесь вокруг памятника Тысячелетию России и увидите знакомые фигуры.
  • Выясните, почему голубь не улетает с креста Софийского собора.
  • Поймёте, как отливали колокола, и представите их древнее звучание.

Организационные детали

  • Экскурсия будет особенно интересна детям 7–12 лет.
  • Экскурсия интерактивная — дети будут не только слушателями, но и активными участниками.
  • Все объекты вы осмотрите только снаружи.
  • Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый.
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы. Детали уточняйте в переписке.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Ребёнок (7-12 лет) + 1 взрослый1 800 ₽
+ 1 ребёнок1 300 ₽
+ 1 взрослый500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы - Софийской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Юлия
3 июня 2024
Понравилась подача информации, много наглядных материалов у гида. Время пролетело незаметно! Ребенок был вовлечен от и до! Спасибо огромное за знакомство с Детинецем.
Понравилась подача информации, много наглядных материалов у гида. Время пролетело незаметно! Ребенок был вовлечен от и
И
13 мая 2024
Ребенку было интересно! Много интерактива, вопросов, распечаток. На память Ирина выдала детям кроссворды, чтобы закрепить знания.
На экскурсии были дети от 5 до 11 лет и никто не скучал! (в том числе родители))
О
6 мая 2024
Благодарю Ирину, такая душевная экскурсия, познавательно и детям (нашей 8 лет) и взрослым. Если вы с детьми, рекомендую такой формат с квестом, час пролетел незаметно
О
2 мая 2024
Понравилось! Несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно. Узнали новые интересные факты. Спасибо!
Юля
18 апр 2024
Замечательный экскурсовод! Всё рассказала, показала, на все вопросы ответила, ещё и подарочек детям подарила)
Рекомендую!
В
10 апр 2024
Спасибо, очень понравилась экскурсия!
N
1 апр 2024
Все прошло отлично, очень интересно! В Новгороде мы впервые и эта экскурсия - отличное первое знакомство с Кремлем и историей города.
Н
26 мар 2024
Забронировала экскурсию накануне вечером, было опасение,что слишком поздно и что-то может пойти не так. Но утром в назначенное время встретились с Ириной, наша семья была в одиночестве) Экскурсия прошла отлично, ребенку 8 лет было интересно, даже сувенирчик на память остался. Спасибо)

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