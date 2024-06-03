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мирную, покружитесь вокруг памятника Тысячелетию России и увидите знакомые фигуры.



Выясните, почему голубь не улетает с креста Софийского собора, поймёте, как отливали колокола, и представите их древнее звучание.



Экскурсия особенно интересна детям 7-12 лет, она интерактивная - дети будут не только слушателями, но и активными участниками. Все объекты осматриваются только снаружи. Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый. По запросу экскурсию можно провести для школьной группы