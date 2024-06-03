Приглашаются ребята и их родители на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте, кто придумал название городу, как писали средневековые новгородцы и когда звонили колокола.
Рассмотрите башни крепости, найдите самую
Рассмотрите башни крепости, найдите самую
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Интерактивная экскурсия для детей
- 🏰 Узнайте историю Новгородского кремля
- 🔔 Услышьте древние колокола
- 🕊 Разгадайте тайну голубя на кресте
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
Что можно увидеть
- Новгородский кремль
- Софийский собор
- Памятник Тысячелетию России
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете, для кого и зачем построили Новгородский кремль — детинец. Рассмотрите башни крепости и найдёте самую мирную.
- Покружитесь вокруг памятника Тысячелетию России и увидите знакомые фигуры.
- Выясните, почему голубь не улетает с креста Софийского собора.
- Поймёте, как отливали колокола, и представите их древнее звучание.
Организационные детали
- Экскурсия будет особенно интересна детям 7–12 лет.
- Экскурсия интерактивная — дети будут не только слушателями, но и активными участниками.
- Все объекты вы осмотрите только снаружи.
- Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый.
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы. Детали уточняйте в переписке.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Ребёнок (7-12 лет) + 1 взрослый
|1 800 ₽
|+ 1 ребёнок
|1 300 ₽
|+ 1 взрослый
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы - Софийской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 540 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я педагог по образованию и дипломированный гид. Финалист всероссийской программы «Лига Экскурсоводов». Рассказываю путешественникам историю города доступным и понятным языком. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
3 июня 2024
Понравилась подача информации, много наглядных материалов у гида. Время пролетело незаметно! Ребенок был вовлечен от и до! Спасибо огромное за знакомство с Детинецем.
И
Ирина
13 мая 2024
Ребенку было интересно! Много интерактива, вопросов, распечаток. На память Ирина выдала детям кроссворды, чтобы закрепить знания.
На экскурсии были дети от 5 до 11 лет и никто не скучал! (в том числе родители))
На экскурсии были дети от 5 до 11 лет и никто не скучал! (в том числе родители))
О
Олеся
6 мая 2024
Благодарю Ирину, такая душевная экскурсия, познавательно и детям (нашей 8 лет) и взрослым. Если вы с детьми, рекомендую такой формат с квестом, час пролетел незаметно
О
Ольга
2 мая 2024
Понравилось! Несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно. Узнали новые интересные факты. Спасибо!
Юля
18 апр 2024
Замечательный экскурсовод! Всё рассказала, показала, на все вопросы ответила, ещё и подарочек детям подарила)
Рекомендую!
Рекомендую!
В
Владимир
10 апр 2024
Спасибо, очень понравилась экскурсия!
N
Nastya
1 апр 2024
Все прошло отлично, очень интересно! В Новгороде мы впервые и эта экскурсия - отличное первое знакомство с Кремлем и историей города.
Н
Наталья
26 мар 2024
Забронировала экскурсию накануне вечером, было опасение,что слишком поздно и что-то может пойти не так. Но утром в назначенное время встретились с Ириной, наша семья была в одиночестве) Экскурсия прошла отлично, ребенку 8 лет было интересно, даже сувенирчик на память остался. Спасибо)
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